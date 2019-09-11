Луис Адриано сделал хет-трик. В Бразилии его вдохновляет русская девушка

В июле текущего года московский «Спартак» устроил чистку состава. Команду покинули Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Сальваторе Боккетти, Зе Луиш и Фернандо. Последним ушёл бразильский нападающий Луис Адриано, переехавший на родину, в «Палмейрас».



Вместе с собой футболист увёз в Бразилию девушку Екатерину Дорожко. Никто не знает, стала ли вторая половинка источником вдохновения, но за шесть матчей в «Палмейрасе» форвард забил уже четыре мяча. Накануне он оформил свой первый хет-трик в национальных первенствах.

«Флуминенсе»

Адриано всегда великолепно действовал в штрафной площади – хорошо играет на ограниченном пространстве, может легко освободиться от защитника, вовремя подставить ногу, да и в игре головой тоже неплох. Свои умения форвард в полной мере продемонстрировал в матче с «Флуминенсе».

В первом эпизоде бывший нападающий «Спартака» подкараулил отскок и буквально внёс мяч в сетку ворот. В моменте со вторым голом Адриано отлично открылся и замкнул прострел в штрафную, предварительно уложив голкипера на газон. Третий мяч был забит головой: форвард освободился от защитника и в упор расстрелял ворота.



Таких результативных матчей у Адриано не было с осени 2014 года. Тогда он, выступая за украинский «Шахтёр», в двух матчах группового этапа против белорусского БАТЭ забил восемь мячей. В первом случае нападающий оформил пента-трик, во втором – хет-трик. Стоит отметить, что в национальных чемпионатах бразилец ранее больше двух мячей не забивал. Поэтому можно утверждать, что возвращение на родину пошло ему на пользу.

Поддержка

Как уже было сказано, Адриано вернулся в Бразилию не один. Девушка нападающего присутствует на всех его матчах. На игре с «Флуминенсе» она тоже присутствовала.

Попала Екатерина и в объективы других камер. В компании друзей она праздновала гол своего кавалера. Адриано посвятил ей второй мяч, изобразив руками сердечко.

Поддержку футболист получает и от команды, в чём сам признался после матча. «Я на сто процентов дома. Чувствую это с первого дня моего пребывания в команде. Меня очень хорошо приняли, я быстро влился в коллектив», — сказал Адриано.

После встречи нападающий забрал себе мяч в качестве сувенира или, быть может, на удачу. Она «Палмейрасу» сейчас пригодится. Команда после 18 туров идёт на 3-м месте, имея в своём активе 36 очков. Лидирует в чемпионате «Фламенго» (39).



Из Кубка Либертадорес команда, к сожалению, вылетела. Не помог ей и гол Адриано в ответной встрече против «Гремио».



«Я очень рад, что смог забить эти три мяча в столь важном для нас матче. Нам были необходимы три очка. К сожалению, мы вылетели из Кубка Либертадорес, но у нас остаётся чемпионат. Будем бороться до самого конца», — подчеркнул нападающий.

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Следующую встречу «Палмейрас» проведёт дома 15 сентября. Соперником станет «Крузейро».