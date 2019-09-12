В молодёжке ЦСКА он котировался выше Головина. Теперь пылит в ПФЛ

Болельщики любого клуба тепло и трепетно относятся к собственным воспитанникам. В основе ЦСКА их за последнее время побывало много. Кто-то, как Чернов, Жамалетдинов, Хосонов или Кырнац, не закрепился в клубе и отправился за игровой практикой в команды попроще. Кто-то – те же Помазун, Тикнизян, Марадишвили – не оставляет попыток забраться на вершину пирамиды. А кто-то уже и до первой сборной дослужился: Головин железно в основе, Чалов — на подходе.

Фото: Егор Крутелев

Со своей первостепенной задачей – готовить конкурентоспособные кадры для большого футбола – «армейская» школа справляется отлично. Только один игрок, которому в десятых годах прочили блестящее будущее, пропал с «радаров» – Святослав Георгиевский.

По масштабу таланта и величине потенциала парень котировался даже выше Головина и одновременно с ним подошёл к основе. Но Головин – в Монако, а Георгиевский – в Красногорске, за «Зоркий» бегает. На каком-то этапе кривая многообещающей карьеры, прежде развивавшейся успешно и динамично, резко устремилась вниз.

«Свят Георгиевский был как Голова, — подтверждает выпускник академии ЦСКА, а теперь вратарь «Бенфики» Иван Злобин. — Техничный, хладнокровный. Подсечь мяч, отдать передачу пяткой, забить – всё умел. Вот на него, как я понимаю, возлагались большие надежды».

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Интерес «Баварии» и одна минута за основу ЦСКА

Москвич Георгиевский начал заниматься футболом в столичных «Крыльях Советов» у Сергея Комарова. В 12 лет попал в школу ЦСКА к Денису Первушину, о котором ученики отзываются как о добрейшей души человеке и одновременно требовательном тренере. После выпуска перед юным талантом простиралась прямая дорога в молодёжный состав к Александру Гришину с видом на основу. Вместе они побеждали «Манчестер Сити» и «Баварию» в Юношеской лиге УЕФА (победный гол в Англии – на его, Святослава, счету). Треугольник Головин – Мартусевич – Георгиевский эффективно генерировал идеи в центре поля и классно воплощал в жизнь. Вот только шанс показать себя на высшем уровне – не в тренировках, в игре – из этой троицы получил только Александр. Притом что Георгиевский намного раньше обратил на себя внимание зарубежных клубов. «Фейеноорд» хотел его арендовать — безуспешно. Слышал даже, что Пеп Гвардиола, впечатлённый игрой Святослава в молодёжной ЛЧ, рекомендовал менеджменту «Баварии» купить москвича на будущее. Только в ЦСКА тренерского доверия Святослав не ощущал.

За главную команду родного клуба Георгиевский провёл… одну минуту. На Кубок, против «Химика» из Дзержинска. В Премьер-Лиге даже на лавку ни разу не присел. В запас из молодых воспитанников клуба Слуцкий регулярно включал Чернова с Базелюком, в основу – только Головина.

«Трудно сказать, почему Георгиевский не совершил этот, решающий шаг в клубе, — рассуждает Гришин. – Может, характера где-то не хватило. А может, достиг потолка возможностей. Поднялся, упал – молодым это свойственно. Из нашей молодёжки многие заиграли. Да и Слава, как бы то ни было, остался в футболе – недавно виделись на матче «Казанки» с Красногорском».

Фото: Егор Крутелев

РПЛ – ФНЛ – ЛФЛ

Георгиевский столкнулся с типичной для воспитанников больших клубов проблемой: молодёжный состав перерос, а до взрослого – не дорос. По крайней мере – в глазах тренера. Очевидно, что на каком-то этапе статус подающего надежды в комплекте с дублёрским окладом в 50 тыс. рублей перестал устраивать Святослава. Поэтому, получив предложение «Кубани» — ещё той, успешной и платёжеспособной «Кубани», — футболист по совету отца его принял.

Естественно, в ЦСКА выбор игрока не одобрили. В клубе связывали надежды с полузащитником, если не спортивного, так экономического характера, а он ушёл свободным агентом, то есть бесплатно. ЦСКА пытался сохранить воспитанника, готов был улучшить личные условия, но в Краснодаре пообещали значительно больше того, что предлагали в Москве. И не только в денежном эквиваленте. Место в первой команде подразумевалось по умолчанию: смысл давать высокую зарплату игроку, на которого не рассчитываешь? Футбольный мирок тесен, слухи разлетаются моментально – возможно, впоследствии эта история и аукнулась Святославу…

«У Георгиевского многое получалось на уровне школы, дубля, но сполна реализовать данное ему природой почему-то не получилось, – вспоминает директор, а ранее тренер «армейской» академии Олег Корнаухов. – Сам по себе Свят парень умный, учился хорошо. Голова светлая не только по-футбольному. Техничный мальчишка, нестандартно мыслящий. Возможно, где-то не хватало физических кондиций, но это дело наживное. В футболе так бывает: в Головина поверил тренер и начал подводить к основе, а в Георгиевского – нет. Один сразу получает шанс, другому надо за него бороться – это дело случая. Ерундой Георгиевский не занимался. Загульных моментов за ним никогда не водилось – история не про него. Были какие-то проблемы с продлением/непродлением контракта. Жалко, что такой талант пропадает. Может, ещё вылезет – игрок-то ещё молодой. Вопрос в том, хватит ли мотивации, характера, терпения. На голом таланте можешь по детям выезжать, а здесь уже надо перемалывать себя. Это немногим дано».

Георгиевскому не повезло: он собирался в играющую, побеждающую «Кубань» Виктора Гончаренко, а попал в разобранную, деморализованную поражениями и бардаком в управлении команду. Вы же помните ту мутную отставку со смехотворными формулировками? В «Анжи» в этом плане дела обстояли не сильно лучше. Трёхлетний контракт с дагестанским клубом Георгиевский отработал лишь на треть. Первое погружение в низшие лиги совершил летом 2017-го – в ФНЛ. В Самаре у Тихонова он почти не играл: 75 минут за 5 выходов на поле – слёзы, а не статистика. В РПЛ «Крылья» пошли без Георгиевского. Святослав на полгода остался без команды и столкнулся с новой, пугающей реальностью: ещё вчера тебе названивала половина Премьер-Лиги, а теперь – тишина. И ЛФЛ вместо РПЛ.

Фото: Егор Крутелев

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Когда реанимированный, но ещё не заявленный ни в какое первенство московский «Арарат» предложил Георгиевскому потренироваться с перспективой трудоустройства в «Арарате» армянском, он ухватился за эту возможность. Тут уже денежный вопрос вообще не имел значения – важно было просто восстановить кондиции. В профессиональный футбол Святослава вернул Сергей Юран. В «Зорком» Георгиевский воссоединился с бывшим однокашником Мартусевичем и открыл для себя ПФЛ.

«У меня сын занимался в ЦСКА, — рассказывает тренер подмосковного клуба. – Я следил за молодёжкой и очень удивился, когда Слава через Артёма поинтересовался, можно ли подъехать на просмотр в «Зоркий». Я ещё переспросил: это тот самый Георгиевский, который в ЦСКА был? Его невостребованность была для меня странной. Не понимаю, как он «Велесу» не пригодился. Когда мне набрал, я сказал: «Никаких просмотров, приезжай, пообщаемся». Сразу предупредил, что больших задач перед командой не стоит, бюджет – самый маленький в зоне. Зато есть возможность получить практику и сделать перезагрузку карьеры. Хочется помочь парню вернуться. Вторая лига – не его уровень, это очевидно. Думаю, он и сейчас мог бы играть в ЦСКА, после схода старого поколения. Техника, работа с мячом, виденье поля, обводка – всё по-прежнему при нём. Может, тренера «своего» не встретил. Георгиевский – специфический футболист. Он хорош в атаке, умненький, может отдать голевую передачу, забить. От него не надо требовать на пятой точке ездить – нужно заострять внимание на сильных качествах. Он очень хочет вернуться на высокий уровень, и я верю, что сможет. 24 года – не возраст. Всё ещё впереди».

Для полноты картины не хватает мнения самого футболиста. У Георгиевского есть своё объяснение сбою в карьере, но делиться им с широкой аудиторией он пока не готов. Хочется верить, что мы ещё услышим и его, и о нём.