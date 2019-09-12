Легенде «Сити» организовали прощальный матч. Но он не вышел на поле

На стадионе «Этихад» состоялся прощальный матч экс-защитника «Манчестер Сити» Венсана Компани. В матче сыграли звёзды «Сити» — Марио Балотелли, Давид Сильва и Серхио Агуэро. Против них — легенды АПЛ: Пол Скоулз, Робби Кин, Робин ван Перси и даже Эдвин ван дер Сар.



Тем не менее одной звезды зрители на поле не увидели. Как ни странно, речь о самом Компани.

Почему он не сыграл?

Венсан не вышел на поле по причине травмы задней поверхности бедра. После ухода из «Сити» бельгиец обосновался в родном «Андерлехте» в роли играющего тренера. Защитник, который провёл в Манчестере 11 лет своей карьеры, сыграв в 265 матчах, смотрел собственную прощальную игру с трибун стадиона «Этихад».



О пропуске матча он объявил накануне сам. Сказал, что ему придётся пропустить эту игру. И иронично добавил: «Типичный я. Как и всегда, остаюсь вне игры в конце сезона».

Классная игра

Матч выдался не только результативным, но порой и забавным. Например, снова произошла словесная перепалка между экспертами SkySports Джейми Каррагером и Гари Невиллом, которые играли в одной команде.



Именно из-за ошибки последнего легенды АПЛ пропустили гол уже на первой минуте матча. Каррагеру, конечно же, это не понравилось, и он решил высказать все свои недовольства сразу же после пропущенного мяча, который забил болгарский полузащитник Мартин Петров.

Уже после матча Каррагер решил подколоть коллегу в интервью: «Он привёз нам гол, потом потянул подколенное сухожилие. А когда его заменили, мы начали сразу играть хорошо».

Настоящим украшением матча стала голевая комбинация в исполнении Робина ван Перси и Робби Кина, который сравнял счёт в игре на 31-й минуте.

Уже во втором тайме голландец вывел свою команду вперёд прекрасным ударом из штрафной площади. Ассистировал ему пяткой бывший футболист «Эвертона» Тим Кэхилл.

Сравнять счёт звёздам «Манчестер Сити» удалось в самой концовке встречи. Гол забил зимбабвийский футболист Бенджани Мварувари.

Но самый красивый момент в матче произошёл во втором тайме, когда бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз отдал изумительную передачу.

Как отблагодарили Компани боссы «Ман Сити»?

Совсем скоро рядом со стадионом должен появиться памятник Венсану Компани. Об этом объявил председатель совета директоров «Манчестер Сити» Халдун Аль-Мубарак.

«Венсан — особая фигура в истории «Сити». Он не только вдохновляющий и решительный лидер на поле, но и безупречный и красноречивый посол вне его. Его вклад запомнится грядущим поколениям, болельщикам нашего клуба и широкой футбольной общественности, которые справедливо признают бельгийца одним из знаковых деятелей АПЛ своего поколения», — сказал Аль-Мубарак.



Но и это не всё. В Манчестере также приняли решение назвать дорогу между академией клуба и базой основной команды в честь Компани. На открытии «поворота Венсана Компани» присутствовал сам игрок, а также ранее упомянутый Халдун Аль-Мубарак.

Прощальную игру Компани посетили 51 602 человека. Вырученные с билетов деньги пойдут в организацию Tackle4MCR, основанную Венсаном и мэром Манчестера Энди Бернхэмом. Она помогает решать проблему бездомных в городе.