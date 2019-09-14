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Красота дня – девушка Бернда Лено, фото

Девушка Бернда Лено – София Кристин
«Чемпионат»
Её парень защищает ворота «Арсенала» и сборной Германии, а мог играть за Россию
Девушка Бернда Лено – София Кристин.
Футбол 0

Мало кто знает, но вратарь лондонского «Арсенала» Бернд Лено имеет русские корни. Он родился в семье русских немцев, а его предки проживали в Анапе. Если бы его родители не переехали в Германию, то Лено родился бы в России и, возможно, выступал бы за нашу сборную.

Мотивирует и поддерживает Лено прекрасная девушка София Кристин. Своей великолепной фигурой и очаровательной улыбкой она пленила Бернда. Кристин родилась в Дюссельдорфе, ей 22 года. Сейчас она учится в университете на переводчика. Пара встречается уже на протяжении четырёх лет, а прошлым летом Бернд сделал Софии предложение.

Лено и Кристин очень любят путешествовать вместе. София часто пишет в «инстаграме» о своих путешествиях во Францию, Италию, Грецию, Хорватию и другие страны. Пока Лено находится с командой, София открывает мир с мамой Дорис.

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