Удивительный гол «Спартаку»: оборону и вратаря наказали как детей

«Спартак» потерпел домашнее поражение от «Урала» Дмитрия Парфёнова. Главным героем матча стал хавбек гостей Отман Эль-Кабир.
Именно он принёс победу «Уралу» в гостевом матче против «Спартака», забив после сольного прохода к воротам. Голландский футболист с марокканскими корнями подхватил мяч после заброса, протащил его и пробил в ближний угол ворот Максименко.
Ещенко не успел за Отманом, лишний раз напомнив, что с флангами обороны у московского клуба есть проблемы. Кстати, Кононов вновь оставил на скамейке запасных молодого Николая Рассказова.
Не первый гол
Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир забил свой третий мяч в нынешнем сезоне. Ранее ему уже удавалось огорчить красно-белых 15 апреля 2018 года.
В матче 26-го тура РПЛ сезона 2017/18 он также принёс победу своей команде, забив в домашней встрече на 88-й минуте. Сегодня ему понадобилось для этого гораздо меньше времени.
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