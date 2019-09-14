Удивительный гол «Спартаку»: оборону и вратаря наказали как детей

«Спартак» потерпел домашнее поражение от «Урала» Дмитрия Парфёнова. Главным героем матча стал хавбек гостей Отман Эль-Кабир.

Именно он принёс победу «Уралу» в гостевом матче против «Спартака», забив после сольного прохода к воротам. Голландский футболист с марокканскими корнями подхватил мяч после заброса, протащил его и пробил в ближний угол ворот Максименко.

Ещенко не успел за Отманом, лишний раз напомнив, что с флангами обороны у московского клуба есть проблемы. Кстати, Кононов вновь оставил на скамейке запасных молодого Николая Рассказова.

Не первый гол

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир забил свой третий мяч в нынешнем сезоне. Ранее ему уже удавалось огорчить красно-белых 15 апреля 2018 года.

В матче 26-го тура РПЛ сезона 2017/18 он также принёс победу своей команде, забив в домашней встрече на 88-й минуте. Сегодня ему понадобилось для этого гораздо меньше времени.