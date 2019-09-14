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Видео, Эль-Кабир забил гол в ворота «Спартака»

Эль-Кабир забил гол в ворота «Спартака»
«Чемпионат»
Удивительный гол «Спартаку»: оборону и вратаря наказали как детей
Ещенко, до свидания!
Футбол / РПЛ 0

«Спартак» потерпел домашнее поражение от «Урала» Дмитрия Парфёнова. Главным героем матча стал хавбек гостей Отман Эль-Кабир.

Именно он принёс победу «Уралу» в гостевом матче против «Спартака», забив после сольного прохода к воротам. Голландский футболист с марокканскими корнями подхватил мяч после заброса, протащил его и пробил в ближний угол ворот Максименко.

Ещенко не успел за Отманом, лишний раз напомнив, что с флангами обороны у московского клуба есть проблемы. Кстати, Кононов вновь оставил на скамейке запасных молодого Николая Рассказова.

Не первый гол

Полузащитник «Урала» Отман Эль-Кабир забил свой третий мяч в нынешнем сезоне. Ранее ему уже удавалось огорчить красно-белых 15 апреля 2018 года.

Россия - Премьер-Лига. 9-й тур
14 сентября 2019, суббота. 16:30 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Урал
Екатеринбург
1:0 Жиго – 12'   1:1 Ильин – 48'   1:2 Эль-Кабир – 60'

В матче 26-го тура РПЛ сезона 2017/18 он также принёс победу своей команде, забив в домашней встрече на 88-й минуте. Сегодня ему понадобилось для этого гораздо меньше времени.

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