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Барселона – Валенсия – 5:2, 14 сентября, обзор матча, как сыграл Черышев

Черышев отметился голевым пасом
Богдан Горбунов
Черышев отметился голевым пасом. Но на «Валенсию» всё равно было жалко смотреть
«Барселона» вынесла «летучих мышей». Суарес оформил дубль, забив один из мячей в стиле Роналдиньо.
Футбол / Испания 0

Команда Дениса Черышева, впрочем, как и сам российский футболист, неважно вкатывается в новый сезон. На старте Ла Лиги «Валенсия» сыграла вничью с «Реалом Сосьедадом», уступила «Сельте» и выиграла у «Мальорки». В итоге 4 очка и непривычное 10 место после трёх туров чемпионата Испании.

Испания - Примера. 4-й тур
14 сентября 2019, суббота. 22:00 МСК
Барселона
Барселона
Окончен
5 : 2
Валенсия
Валенсия
1:0 Фати – 2'   2:0 де Йонг – 7'   2:1 Гамейро – 27'   3:1 Пике – 51'   4:1 Суарес – 61'   5:1 Суарес – 82'   5:2 Гомес – 90+2'

В «успехах» «летучих мышей» Черышев участвовал довольно опосредованно. За три игры «Валенсии» на поле он провёл лишь жалкие 22 минуты – после очередной травмы Денис просто не успел набрать форму. Его не лучшие игровые кондиции можно было легко заметить также по матчу сборной России с Казахстаном.

В четвёртом туре Ла Лиги «Валенсия» встречалась с соседом по турнирной таблице – «Барселоной». В начале чемпионата без отсутствующих из-за травм Месси и Суареса команда набрала всего лишь 4 очка.

Тем не менее потеря «летучих мышей» перед матчем с каталонцами, пожалуй, оказалась гораздо серьёзнее. Из-за разногласий с руководством клуба был уволен тренер «Валенсии» Марселино Тораль. Победа в кубке Испании, 4 место в Ла Лиге и выход в Лигу Чемпионов не спасли его от отставки.

Дебют нового наставника команды испанца Альберта Селадеса выдался отвратительным. В субботу его «Валенсия» попала под барселонский каток. Уже к 7-й минуте матча «летучие мыши» проигрывали со счётом 0:2. Два мяча соорудили молодые таланты каталонцев – 16-летний Ансу Фати и 22-летний Френки де Йонг.

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Юнец Ансу Фати уже забил два гола за клуб и отдал одну голевую передачу.

К середине первого тайма гол Гамейро вернул «Валенсию» в игру. Однако, когда на поле, наконец, появился Денис Черышев вместо Гонсало Гуэдеша матч для его команды был уже проигран – к 67-й минуте «Валенсия» горела 4:1. Голами отметились Пике и восстановившийся после травмы Луис Суарес – уругваец в стиле Роналдиньо с места послал мяч в ближний угол ворот (спустя несколько минут он оформит дубль).

В игру Денис вошёл не сразу из-за того, что «летучие мыши» испытывали серьёзные проблемы с владением мячом. Однако вскоре, несколько раз отыгравшись с партнёрами, россиянин «включился».

Денис Черышев
Денис Черышев
Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Отрабатывая в прессинге Черышев даже перестарался. Пытаясь отнять мяч у соперника, россиянин повалил Семеду, за что получил жёлтую карточку.

Чуть позже Денис снова отметился на поле, но уже с положительной стороны. Получив мяч, он сделал точный и сильный прострел на Макси Гомеса, который забил второй гол «Валенсии». Дело было уже в добавленное время, поэтому этот мяч стал лишь формальностью.

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Так решила «Валенсия».

Против «Барселоны» Черышев провёл на поле 23 минуты – немного, но уже больше, чем в двух предыдущих играх. Кроме того, Денис, наконец, отметился результативным действием в нынешнем сезоне.

В субботу было заметно, что полузащитник уже ближе к своей оптимальной форме. Ждём россиянина в стартовом составе!

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