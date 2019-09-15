Черышев отметился голевым пасом. Но на «Валенсию» всё равно было жалко смотреть

Команда Дениса Черышева, впрочем, как и сам российский футболист, неважно вкатывается в новый сезон. На старте Ла Лиги «Валенсия» сыграла вничью с «Реалом Сосьедадом», уступила «Сельте» и выиграла у «Мальорки». В итоге 4 очка и непривычное 10 место после трёх туров чемпионата Испании.

В «успехах» «летучих мышей» Черышев участвовал довольно опосредованно. За три игры «Валенсии» на поле он провёл лишь жалкие 22 минуты – после очередной травмы Денис просто не успел набрать форму. Его не лучшие игровые кондиции можно было легко заметить также по матчу сборной России с Казахстаном.

В четвёртом туре Ла Лиги «Валенсия» встречалась с соседом по турнирной таблице – «Барселоной». В начале чемпионата без отсутствующих из-за травм Месси и Суареса команда набрала всего лишь 4 очка.

Тем не менее потеря «летучих мышей» перед матчем с каталонцами, пожалуй, оказалась гораздо серьёзнее. Из-за разногласий с руководством клуба был уволен тренер «Валенсии» Марселино Тораль. Победа в кубке Испании, 4 место в Ла Лиге и выход в Лигу Чемпионов не спасли его от отставки.

Дебют нового наставника команды испанца Альберта Селадеса выдался отвратительным. В субботу его «Валенсия» попала под барселонский каток. Уже к 7-й минуте матча «летучие мыши» проигрывали со счётом 0:2. Два мяча соорудили молодые таланты каталонцев – 16-летний Ансу Фати и 22-летний Френки де Йонг.

В «Барселоне» новый герой! В свои 16 лет он почти не уступает Гризманну Юнец Ансу Фати уже забил два гола за клуб и отдал одну голевую передачу.

К середине первого тайма гол Гамейро вернул «Валенсию» в игру. Однако, когда на поле, наконец, появился Денис Черышев вместо Гонсало Гуэдеша матч для его команды был уже проигран – к 67-й минуте «Валенсия» горела 4:1. Голами отметились Пике и восстановившийся после травмы Луис Суарес – уругваец в стиле Роналдиньо с места послал мяч в ближний угол ворот (спустя несколько минут он оформит дубль).

В игру Денис вошёл не сразу из-за того, что «летучие мыши» испытывали серьёзные проблемы с владением мячом. Однако вскоре, несколько раз отыгравшись с партнёрами, россиянин «включился».

Денис Черышев Фото: Quality Sport Images/Getty Images

Отрабатывая в прессинге Черышев даже перестарался. Пытаясь отнять мяч у соперника, россиянин повалил Семеду, за что получил жёлтую карточку.

Чуть позже Денис снова отметился на поле, но уже с положительной стороны. Получив мяч, он сделал точный и сильный прострел на Макси Гомеса, который забил второй гол «Валенсии». Дело было уже в добавленное время, поэтому этот мяч стал лишь формальностью.

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Против «Барселоны» Черышев провёл на поле 23 минуты – немного, но уже больше, чем в двух предыдущих играх. Кроме того, Денис, наконец, отметился результативным действием в нынешнем сезоне.

В субботу было заметно, что полузащитник уже ближе к своей оптимальной форме. Ждём россиянина в стартовом составе!