«Роберто Карлос — гениальный трансфер «Анжи». Увлекательные мемуары Гаджиева

Трудно найти в нашем футболе человека более мудрого и уважаемого, чем Гаджиев. Недаром многочисленные ученики и бывшие подопечные почтительно зовут его Профессором. С творческим тандемом Бышовец — Гаджиев сборная СССР взяла своё последнее олимпийское золото. Но самый весомый вклад Гаджи Муслимович внёс в развитие футбола родного Дагестана. Все более или менее значимые успехи «Анжи» связаны с его именем. Заслуженный тренер России и кандидат педагогических наук, он как никто другой умеет рассказать об игре простым, доступным и в то же время интересным языком. Автобиографическая книга тренера «Простая сложная игра», вышедшая в издательстве «ЭКСМО», — лишнее тому доказательство.

Предлагаем вашему вниманию фрагмент произведения, посвящённый первой настоящей звезде в составе «Анжи».

«В любом случае перестроиться нам удалось достаточно быстро. С первого дня новой эры команда работала в хорошем ритме, а клуб интенсивно просматривал игроков и вел переговоры. Особенность момента состояла в том, что мы резко изменили требования к футболистам. Это был уже совершенно другой уровень, несопоставимый с прежним. «Анжи» очень быстро стал клубом с максимально высокими запросами. Скорее всего, слишком быстро. Не думаю, что в мировой практике обнаружится много тому аналогий.



За короткий промежуток времени мы просмотрели большое количество игроков, но из первого отбора в команде появились полузащитник Алексей Иванов из раменского «Сатурна», камерунец Бенуа Ангбва в статусе свободного агента, бразильцы Жусилей, которого присмотрели в «Коринтиансе», Жоао Карлос из бельгийского «Генка» и Одил Ахмедов из ташкентского «Пахтакора». Шестым новичком «Анжи» в этот же период,

в феврале 2011-го, стал выступавший тогда уже за «Коринтианс» чемпион мира бразилец Роберто Карлос, о котором нужно говорить отдельно. Потому что именно с этого момента проект «Анжи» обрел тот самый глобальный статус, который доминировал в изначальном замысле Сулеймана Керимова.

Гаджиев: Сёмин мне всё советует: «Гаджи, поезжай в круиз» Гаджи Гаджиев рассказал «Чемпионату» об уходе из «Амкара», судействе в матче с «Зенитом» и планах на будущее.

Это был шаг, который подтверждал всю серьезность намерений и отрезал пути к отступлению. Хотя об отступлении и речи в тот период, конечно, быть не могло. Только вперед, по всем фронтам сразу!



Роберто в «Анжи» — была идея Керимова, от замысла до воплощения. С точки зрения маркетинга идея, на мой взгляд, гениальная. Она полностью себя оправдала. Приглашение Роберто Карлоса вызвало повышенный интерес к клубу не только в России, но и во всем мире. Об «Анжи» узнали и заговорили на футбольных перекрестках, на «Анжи» стали смотреть с уважением, «Анжи» стал предметом реального интереса как простых болельщиков, так и серьезных футбольных структур. Другое дело, способен ли был Роберто Карлос, находившийся на пороге 38-летия, реально помочь команде в игровом плане? На первых порах это был самый популярный вопрос, его мне задавали бесконечное количество раз: где граница между сугубо спортивной необходимостью и пиар-кампанией?

Пока велись переговоры, нам удалось просмотреть серию свежих матчей «Коринтианса» и составить достаточно полное представление о том, какому именно уровню может соответствовать чемпион мира 2002 года, один из лучших защитников в истрии мирового футбола

Роберто Карлос да Силва Роша. Баланс между маркетингом и игрой по итогам этих просмотров я для себя определил примерно в равной пропорции — 50 на 50. Так что удельный вес рекламной роли Роберто Карлоса был действительно высок. По крайней мере, не ниже игрового веса.



В «Коринтиансе», где Роберто исполнял роль постоянно атакующего крайнего защитника, он проделывал относительно небольшой объем работы. Его всегда готов был подстраховать Жусилей. Благодаря такой страховке Роберто иной раз мог позволить себе задержаться в атаке, не принять участия в отборе, вернуться назад не торопясь. С этой особенностью игры в силу возраста большого мастера нужно было смириться. Так оно, в принципе, и произошло.

Камиль Агаларов, Мбарк Буссуфа и Роберто Карлос Фото: Epsilon/Getty Images

В «Анжи» Роберто дебютировал в своей классической позиции, на левом фланге, однако от этой затеи пришлось быстро отказаться, буквально после первой же игры — в 1/8 финала Кубка России против «Зенита» (2:3 в Грозном). Молодой Алексей Ионов оказался настолько быстрее Роберто, что не обратить на это внимание было невозможно. Необходимо было либо корректировать взаимодействия с партнерами, либо менять позицию игроку.



Но проблема заключалась не только в «физике». Мы помнили, да и до сих пор помним Роберто Карлоса как очень быстрого футболиста. В лучшие годы он на фланге был королем. Рвал всех без исключения, отрабатывая от лицевой до лицевой и не зная усталости. Для своих лет Роберто и в 2011-м бежал, нужно сказать, неплохо, однако включаться на постоянной основе, раз за разом, ему было уже тяжело. В том числе психологически. Дали за спину — беги, чемпион мира, опять нагрузили — снова надо стартовать. Один раз успеет, второй опоздает, а на третий вообще по ситуации не отреагирует — не царское это дело. И такой его настрой был нам в целом понятен.

Пришлось переводить Роберто в среднюю линию, где требования к скоростной работе заметно ниже, чем на фланге.



А Жусилей достаточно быстро вписался в нашу игру. В отличие от еще одного бразильца Диего Тарделли, который был приглашен чуть позже, в марте, перед самым началом сезона. Буквально в один день с воспитанником дагестанского футбола Шамилем Лахияловым, выступавшим за «Краснодар». Вслед за ними к «Анжи» присоединился марокканец Мбарк Буссуфа, купленный у «Андерлехта», и этим трансфером зимне-весенний период комплектования завершился.



История Тарделли прямо связана с историей ивуарийца Ласины Траоре, которая развивалась по странному сценарию и оставила вопросы. Они, эти вопросы, обрели для меня особый смысл позже, осенью, когда пришло время анализировать все аспекты работы и смотреть на игру своей уже бывшей команды со стороны.

Мы присматривали центфорварда, и из людей, что были на тот момент реально доступны, наибольшее впечатление произвел молодой Ласина Траоре, сильно отыгравший несколько сезонов в Румынии. Переговоры от имени «Анжи» вел Ткаченко, и вел, как он это умеет, напористо и оперативно. Решили: берем Траоре. Но Герман следил за разными рынками, а за бразильским особенно, и регулярно сбрасывал в клуб информацию буквально в режиме онлайн.

Ласина Траоре, Виллиан и Расим Тагирбеков Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

В сферу его внимания попал и Тарделли. И вот идет матч с участием «Атлетику Минейру», за который выступает Диего. Герман мне семафорит: Тарделли забил гол, снова забил и ещё забил. Ладно, смотрим и эту игру, но всё-таки я решаю: Траоре.

«Хорошо», — отвечает Герман. Однако минут через 15 перезванивает: «Поздно. Траоре только что подписал контракт с «Кубанью». Так в «Анжи» вместо Траоре появился Тарделли, в принципе неплохой игрок, быстрый, хорошо координированный, с мячом на ты, уверенно ориентирующийся на поле. Немало было у парня хороших качеств, но просматривались и слабые стороны, в первую очередь психологического свойства. В любом случае раскрыть свой потенциал в «Анжи» ему не удалось, и уже зимой клуб с ним расстался.



Вообще, найти бразильца, который обладал бы полным набором опций для игры именно в России, достаточно сложно. Сложно, но можно. Например, всё тот же Жусилей. Беспроблемный человек! Мог вести любую, самую жесткую борьбу, в любых условиях. Чем тяжелее игра, тем лучше он выглядел, причем за счет высокой работоспособности к концу матча, как правило, еще и добавлял. В этом смысле Жус, по моим наблюдениям, больше русский был, чем бразилец, как Мойзес в «Крыльях», как Зелау в «Сатурне».

Тем более что вверху он смотрелся тоже по-русски, то есть не слишком уверенно, несмотря на высокий рост. И с ударом наблюдались проблемы, что в целом не очень характерно для бразильской школы.

Гаджиев устал и уходит. За старшего в РФПЛ останется Сёмин Где в РФПЛ чаще всего меняют тренеров.

У нас имелись в тот период определенные трудности при розыгрыше стандартных положений. Не хватало высокорослых игроков, хорошо умеющих играть головой, и в разговорах с Жусом я настаивал, чтобы он прибавлял в этом компоненте, работал на тренировках дополнительно. Жусилей — добросовестный парень, исполнительный, понимающий. Нельзя сказать, что прибавил он здорово, но со временем стал выглядеть в воздухе действительно лучше".