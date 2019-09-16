У «Локо» перед стартом в ЛЧ жуткие проблемы с составом. Бедный Сёмин

18 сентября матчем в Леверкузене «железнодорожники» начинают свой путь в Лиге чемпионов. Команда подходит к игре в хорошем настроении – в субботу она обыграла на выезде «Сочи» (1:0), что позволило остаться в группе лидеров на расстоянии трёх очков от первого места.

Однако за победу «Локомотив» заплатил слишком большую цену. На юге страны красно-зелёные усугубили и без того серьёзные кадровые проблемы, перед «Байером» обойма команды стала совсем скудной.

У кого есть проблемы со здоровьем?

Многолетний лидер Кверквелия не играет с начала сезона. Он долго лечил икроножные мышцы, потом восстанавливался, провёл 45 минут в спарринге с юрмальским «Спартаком», но до сих пор не готов. Сёмин накануне подтвердил, что грузинский центральный защитник точно не примет участия в матче.



Фарфан перенёс операцию на колене, его возвращение состоится не раньше следующего года.



Алексей Миранчук получил повреждение задней поверхности бедра 31 августа в игре с «Ростовом», не смог из-за него поехать в сборную. Анонсировался срок восстановления в три недели. В Сочи Алексей не был включён в заявку, хотя прилетел вместе с командой. Полетит полузащитник и в Германию, однако его появление на поле маловероятно. Возможно, его включат в резерв, но участие в матче – риск, который может повлечь рецидив или усугубление.



Антон Миранчук – свежая история. Брат-близнец в Сочи досрочно покинул поле из-за травмы стопы. Сегодня официальный сайт «Локомотива» объявил, что Антон проходит дополнительное обследование, после которого будет принято решение о тактике лечения. В Леверкузен он полетит вместе с командой, но рассчитывать на него тренерский штаб с высокой долей вероятности не сможет даже в заявке.

Хёведес, выходивший в основе в шести турах подряд, заработал рассечение в области глаза. Немцу наложили более 10 швов, он горит желанием сыграть с «Байером», однако тренерский штаб примет решение в день матча. Риск тоже присутствует.



Также травмированы защитники Лысов и Ротенберг и молодой хавбек Миронов, постепенно подтягивающийся из «Казанки».

Как будет выглядеть состав?

Если подтвердятся все опасения и никто из футболистов, находящихся под сомнением, не сможет выйти с первых минут, состав «Локо» окажется весьма ослабленным. Особенно пострадает средняя линия. Так сразу и не вспомнишь, когда в последний раз команда играла одновременно без обоих Миранчуков, главных творцов и атакующих импровизаторов. Не исключён перевод на край полузащиты Игнатьева (Сёмин так уже делал) или игра с двумя нападающими (риск, ведь российской команде придётся много времени проводить без мяча).



Вариант 1 (в линиях – справа налево): Гильерме – Живоглядов, Мурило, Чорлука, Рыбусь – Крыховяк, Баринов – Игнатьев, Жемалетдинов, Жоау Мариу – Смолов.



Вариант 2 (использовался против «Сочи»): Гильерме – Живоглядов, Мурило, Чорлука, Игнатьев – Жемалетдинов, Крыховяк, Баринов, Жоау Мариу – Смолов, Эдер.

Также, если всё-таки готов Хёведес, «Локомотив» теоретически может перейти на схему с тремя центральными защитниками — и засесть в оборону. А ещё одна проблема касается резерва. В случае чего Сёмину попросту будет некого выпустить для усиления атаки. Разве что адаптирующегося Джорджевича.