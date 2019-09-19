«Локо» не прощает ошибок! Хвалёный «Байер» наказан за беспечность

Хромой «Локомотив»

«Локомотив» переживает непростой период. К старту Лиги чемпионов клуб подошёл с переполненным лазаретом. С начала сезона из-за повреждений не играют лидеры команды – Фарфан и Кверквелия. Также травмированы Лысов, Ротенберг и Миронов. Алексей Миранчук повредил заднюю поверхность бедра в конце лета. С тех пор он без игровой практики.

У «Локо» перед стартом в ЛЧ жуткие проблемы с составом. Бедный Сёмин Выбыли почти все атакующие лидеры. Против «Байера» придётся крайне сложно.

Его брат Антон травмировал стопу в последнем матче «железнодорожников» в РПЛ – с «Сочи». Тогда же Хёведесу рассекли лоб в верховой борьбе. Так что Юрию Сёмину пришлось хорошенько поломать голову, чтобы подобрать стартовый состав на игру с «Байером».

Разозлённый «Байер»

У соперника «Локомотива» тоже перед началом встречи были проблемы. Только не кадровые, а игровые. В двух последних матчах (с «Хоффенхаймом» и «Боруссией» из Дортмунда) команда Петера Боша ни разу не забила. При этом от «шмелей» «Байер» пропустил аж 4 мяча.



После той встречи полузащитник клуба из Леверкузена Ларс Бендер возмущался неудачным выступлением команды и утверждал, что в следующей игре он и его партнёры обязательно должны реабилитироваться.



Наверняка подобный настрой был и одноклубников хавбека. К матчу с «железнодорожниками» футболисты «Байера» подходили предельно мотивированными.

Хёведес – в основе, Миранчуки – вне заявки

Решив не рисковать в игре с более именитым соперником, предпочитающим играть первым номером, Юрий Сёмин использовал схему 4-5-1, насытив центр поля 5 полузащитниками. В опорной зоне с первых минут неожиданно появился Мурило, ранее игравший в «Локо» только на позиции защитника. В старте вышел также Хёведес. Недавнее рассечение не помешало немцу принять участие в игре. А вот Миранчуки остались вне заявки. На Антона рассчитывать и не стоило, а Алексей к матчу с «Байером» вполне мог восстановиться.



Состав хозяев практически не изменился по сравнению с игрой против «Боруссии». Разве что с первых минут на поле в Леверкузене появился молодой хавбек Бейли вместо ровесника Амири. Против «Локомотива» Бош использовал стандартную для команды расстановку 4-2-3-1 с нападающим сборной Германии Кевином Фолландом на острие и молодой звездой леверкузенцев Каем Хаверцем в оттяжке.

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Крыховяк в огне!

Первые 15 минут игры «железнодорожник» практически не выбирались со своей половины поля. «Байер» сразу же завладел мячом и через низкий пас пытался найти брешь в плотной обороне гостей. На старте поединка проникнуть в чужую штрафную леверкузенцы смогли только через левый фланг – атака хозяев закончилась слабым ударом Хаверца прямо в руки Гильерме.



Когда стало казаться, что в Германию «Локомотив» приехал отсиживаться возле своих ворот, у команды Юрия Сёмина заработал прессинг. В центре поля гости навязали борьбу, после чего мяч оказался в ногах Жоау Мариу. Затем португалец проникающим пасом вывел Крыховяка на ударную позицию. Из штрафной площади поляк точно пробил низом в дальний угол – Лукаш Градецки был бессилен. Этот гол стал для полузащитника пятым в нынешнем сезоне. Так много хавбек не забивал ещё никогда.

Следом «железнодорожники» могли отличиться вновь. Однако, убегая в контратаку, Смолов пробил прямо в защитника.



Спустя примерно 10 минут «Локомотив» пропустил. У гостей провалился правый фланг обороны, куда ворвался Бендер. Чуть позже немец прострелил в штрафную площадь, а Арангис пробил. Мяч предательски угодил в ногу Хёведеса, а затем оказался в воротах.

Баринов не прощает ошибок

Этот гол «Байера» выбивался из логики игры. В первом тайме нападение хозяев смотрелось беззубо, а полузащита и защита даже порой жалко. «Железнодорожнки», используя активный прессинг, частенько ловили леверкузенцев на ошибках и перехватывали мяч. Если футболисты хозяев и добирались до чужой штрафной, то сталкивалась со стеной из 9 человек. В позиционном нападении через треугольник в центре поля (Крыховяк, Мурило, Баринов) немцы пройти практически не пытались, а находя пространство на флангах, воспользоваться преимуществом они не могли.



Тем временем гости продолжали кошмарить соперников высоким прессингом. Да так, что ошибся вратарь хозяев. Торопясь, Градецки отдал слабый и неточный пас через центр поля. Баринов оказался в нужное время в нужном месте. Пробив в касание, он попал в пустые ворота.

«Локомотив» выстоял

Во второй половине игры хозяева прибавили. Замена вингера Бейли на форварда Аларио в самом начале тайма пошла на пользу «Байеру». Леверкузенцы стали атаковать активнее и острее.

Сначала отличиться мог Хаверц. Полузащитник чуть ли не с линии вратарской без сопротивления головой пробил мимо ворот. Затем Аларио с острого угла пытался прошить Гильерме – голкипер «Локо» не сплоховал.



К середине тайма «железнодорожники» стали ниже встречать хозяев и убегать в нападение меньшими силами. В результате моменты у ворот «Байера» престали возникать. Однако и во владениях Гильерме было спокойно. До тех пор, пока голкипер сам чуть не начудил, не поймав мяч в простой ситуации. К счастью, обошлось. Ошибкой вратаря хозяева воспользоваться не успели.

В нападении, как ни странно, игроки «Байера» действовали очень прямолинейно и однообразно. Стягивая полузащиту в центр, леверкузенцы регулярно переводили мяч на правый фланг, откуда простреливали или подавали.



Тем не менее единственная атака «Байера», развитая по другому сценарию, едва ли не стала голевой. Получив мяч, находясь в районе штрафной линии, Амири пробил в дальний угол. Гилерме отразил мяч прямо перед собой, но затем успел выбивать его на угловой.



Больше опасных атак у ворот гостей «Байер» организовать не смог. «Локомотив» выстоял, а Сёмин сделал лишь одну замену в концовке – вместо Мариу на поле появился Идову.



Перед стартом игры считалось, что «Байер» — явный фаворит. Якобы немцы показывают атакующий футбол, да и по фамилиям в составе превосходят «Локомотив». Однако Юрий Сёмин при колоссальном дефиците кадров смог вчистую переиграть Боша. Противодействия слаженной обороне гостей голландский специалист так и не нашёл.