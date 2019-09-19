Ди Мария снова напомнил о себе «Реалу». Да как!

«Ди Мария, прости нам наши грехи». Соцсети – о герое дня в ЛЧ

Тот факт, что Ди Мария любит забивать бывшим командам, среди болельщиков стал мемом. Когда-то он забивал «МЮ», сейчас пришла очередь «Реала» — аргентинец оформил дубль в ворота Тибо Куртуа.



«Куртуа каждый раз, когда Ди Мария забивает»

«Вот так Ди Мария терроризирует «Реал»

«Ди Мария показывет нам, что Азару далеко до его уровня, а вы еще сравниваете его с Неймаром»

«Ди Мария оживает, когда играет против бывших клубов. Что-то вроде «ах, вы думали, что я не так хорош»

«*Ди Мария получает мяч в штрафной* Куртуа – своим защитникам:»

«Защита «Реала» против Ди Марии и «ПСЖ». Куртуа:»

«Ди Мария, когда играет против бывших команд: «Из человека я стал Богом»

«Тепловая карта действий Ди Марии в матче против «Реала» (намек на GOAT – величайший из всех. — Прим. «Чемпионата»)

«Ди Мария, прости нам наши грехи»

«Ди Мария сегодня хочет открыть все чакры на теле Куртуа»

«Ди Мария восстал из мертвых. Добро пожаловать в клуб «Клоун»

«Ди Мария расправляется с «Реалом»

«Ди Мария в раздевалке»

«Болельщики «Реала» каждый раз, когда Ди Мария касается мяча»

«Что Ди Мария делает с «Реалом»