«Ди Мария, прости нам наши грехи». Соцсети – о герое дня в ЛЧ

Тот факт, что Ди Мария любит забивать бывшим командам, среди болельщиков стал мемом. Когда-то он забивал «МЮ», сейчас пришла очередь «Реала» — аргентинец оформил дубль в ворота Тибо Куртуа.
«Куртуа каждый раз, когда Ди Мария забивает»
«Вот так Ди Мария терроризирует «Реал»
«Ди Мария показывет нам, что Азару далеко до его уровня, а вы еще сравниваете его с Неймаром»
«Ди Мария оживает, когда играет против бывших клубов. Что-то вроде «ах, вы думали, что я не так хорош»
«*Ди Мария получает мяч в штрафной* Куртуа – своим защитникам:»
«Защита «Реала» против Ди Марии и «ПСЖ». Куртуа:»
«Ди Мария, когда играет против бывших команд: «Из человека я стал Богом»
«Тепловая карта действий Ди Марии в матче против «Реала» (намек на GOAT – величайший из всех. — Прим. «Чемпионата»)
«Ди Мария, прости нам наши грехи»
«Ди Мария сегодня хочет открыть все чакры на теле Куртуа»
«Ди Мария восстал из мертвых. Добро пожаловать в клуб «Клоун»
«Ди Мария расправляется с «Реалом»
«Ди Мария в раздевалке»
«Болельщики «Реала» каждый раз, когда Ди Мария касается мяча»
«Что Ди Мария делает с «Реалом»
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