«Краснодар», что с тобой?! Лидер чемпионата России растоптан в Базеле!

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«Базель» – «Краснодар» – 5:0, 19 сентября 2019, обзор матча Лиги Европы

«Базель» – «Краснодар» – 5:0
Богдан Горбунов
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«Быки» потерпели самое крупное поражение в еврокубках в собственной истории.
Футбол / Лига Европы 0

Игнатьев – в основе, Ари – на скамейке

К матчу первого тура Лиги Европы Сергей Матвеев избрал для своей команды вполне привычную расстановку – 4-3-3. В стартовом составе «Краснодара» тоже не было сюрпризов. Единственное изменение по сравнению с последней игрой «быков» — с «Крыльями» коснулось линии нападения. На позиции центрфорварда с первых минут начал играть Игнатьев вместо Ари.

Если тренер «Краснодара» располагал минимум двумя кандидатами при выборе центрального нападающего на игру, то у его коллеги Марселя Коллера подобных альтернатив не было. Два основных форварда «Базеля» — голландец Рикки Ван Волфсвинкель и немец Кемаль Адеми травмированы. Поэтому в старте на острие нападения появился 21-летний бразилец Артур Кабрал, который ранее провёл на поле в футболке швейцарского клуба лишь 16 минут.

Против «Краснодар» Коллер использовал схему 4-1-4-1.

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Отвратительный первый тайм

Начало игры «Краснодар» провалил. «Базель» сразу же заставил своих соперников прижаться к собственной штрафной. Швейцарцы атаковали активно и разнообразно, используя короткий пас и фланги.

Тем временем гости испытывали серьёзнейшие проблемы с выходом из обороны. Мяч у «Краснодара» совсем не держался. «Быки» с трудом преодолевали середину поля – на удары по воротам они будто и не претендовали.

В итоге за отвратительный старт российский клуб наказал сам себя. Мартынович, находясь в опасной близости от ворот, зачем-то отдал рискованный поперечный пас. На такой подарок судьбы молниеносно отреагировал Буа. Полузащитник перехватил передачу, ворвался в штрафную и хладнокровно отправил мяч в дальний угол ворот.

В первом тайме «быки» так и не смогли проснуться. Команда прибавила в нападении – своим дальним ударом Камболов наверняка припугнул вратаря соперника, а Ольсон, отобрав мяч у защитника, даже заставил Йонеса Омлина впервые по-настоящему вступить в игру. Однако всё же от своей игры краснодарцы были очень далеки.

Немного наладив действия в атаке, гости продолжили допускать фатальные ошибки. Под конец тайма мяч соперникам подарил Шапи, обрезав пятерых одноклубников. Швейцарцы убежали в контратаку, а затем вывели того же Буа на удобную позицию для удара. Технично перевесив Сафонова, хавбек оформил дубль.

В игру «быков» нужно было срочно вносить изменения.

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Разгром и автогол от Де Вильены

Тренерский штаб «Краснодара» в перерыве ограничился лишь одной перестановкой, хотя кандидатур для замены в составе российского клуба хватало. Вместо Камболова на поле появился Даниил Уткин.

В начале второй половины встречи «Краснодар» вновь заставил поверить, что вскоре игра команды наладится. После удачного прессинга «быков» Вандерсон проникающим пасом вывел Игнатьева один на один с вратарём — форварду нужно было лишь пробить в угол ворот. Тем не менее с ударом Ивана Омлин справился, после чего выручил «Базель» и после добивания.

Следующие пять минут обернулись для краснодарцев настоящим кошмаром. Сначала после подачи швейцарцев провалилась опорная зона «быков», куда ворвался Зуффи и подобрав мяч, отправил его в сетку ворот.

Затем «Краснодар» пропустил совсем нелепый гол. Кабрал ушёл в лицевую линию, выдернув Сафонова, а затем сделал подачу. Мяч полетел туда, где стояли только Де Вильена и Мартынович. Однако их оказалось достаточно для четвертого мяча. Голландский хавбек неудачно подставил ногу и будто замкнул навес форварда швейцарцев.

Когда матч превратился в формальность, хозяева продемонстрировали свою кровожадность. И так разбитых гостей, они добили пятым голом. Находясь в центре штрафной площади Окафор подобрал мяч, а затем отправил его точно в цель.

Лига Европы. Группа C. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 19:55 МСК
Базель
Базель, Швейцария
Окончен
5 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
1:0 Буа – 9'   2:0 Буа – 40'   3:0 Зуффи – 52'   4:0 де Вильена – 54' (автогол)   5:0 Окафор – 79'

В последние минуты матча на российский клуб было жалко смотреть. Скорее «Базель» был ближе к шестому голу, чем «Краснодар» к первому.

У команды Матвеева абсолютно ничего не получалось на поле. В результате «быки» закономерно проиграли.

О таких матчах лучше забывать сразу после финального свистка. Тем более, что в истории «Краснодара» поражение в Базеле стало самым крупным в еврокубках.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: РИА Новости

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