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«Лудогорец» — ЦСКА — 5:1, 19 сентября 2019, Гончаренко – о поражении ЦСКА

Виктор Гончаренко. ЦСКА
Андрей Панков
«Нельзя назвать этот матч трагедией». Гончаренко — о разгроме в Болгарии
Трансферная кампания, по словам тренера, ни при чём.
Футбол / Лига Европы 0

Главный тренер ЦСКА объясняет, почему команда проиграла в Болгарии.

В чём причина поражения

«Трансферная кампания и её итоги не являются причиной такого поражения. Игроки у нас есть, Чалов и Ахметов выходят со скамейки. Её итоги надо будет подводить в конце сезона, но проиграли мы не из-за этого. Мы не выглядели безвольно, мы плохо работали с мячом, не приноровились к полю. О чём можно говорить, когда Влашич и Ахметов теряют мяч на ровном месте? Это значит, что команда играет ниже своего уровня. Сегодняшнюю игру можно охарактеризовать эпизодом, когда Магнуссон делал обостряющую передачу, ошибся, и мы получили атаку на свои ворота и пенальти».

Лига Европы. Группа H. 1-й тур
19 сентября 2019, четверг. 22:00 МСК
Лудогорец
Разград, Болгария
Окончен
5 : 1
ЦСКА
Москва, Россия
0:1 Дивеев – 11'   1:1 Вандерсон – 47'   2:1 Лукоки – 50'   3:1 Кешерю – 52'   4:1 Кешерю – 68'   5:1 Кешерю – 73' (пен)

В чём ЦСКА проиграл

«Такие матчи тоже нужно пережить. Их трудно принять, но надо. Когда 17-летний защитник выходит… Команда молодая сама по себе. Мы проиграли в скорости, в работе с мячом. Мы легко расставались с мячом, теряли на всех участках поля».

Можно ли назвать матч трагедией

«Нельзя, но это большое разочарование, холодный душ. Это опыт. Дивеев и Карпов не играли в таких матчах, это сказывается».

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Почему Чалов не вышел с первых минут

«Состав был такой из-за физических тестов, понимали, что Чалову и Ильзату нужно дать паузу. Но это сказалось, потому что нападающие не цеплялись за мячи».

Дебют Карпова

«Голы разобрать пока сложно, стоял у бровки, но он выглядел неплохо. Понятно, что нельзя быть довольным защитой при таком счёте. Но он принял несколько смелых решений. Такие матчи могут помочь».

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