«Нельзя назвать этот матч трагедией». Гончаренко — о разгроме в Болгарии

Главный тренер ЦСКА объясняет, почему команда проиграла в Болгарии.

В чём причина поражения

«Трансферная кампания и её итоги не являются причиной такого поражения. Игроки у нас есть, Чалов и Ахметов выходят со скамейки. Её итоги надо будет подводить в конце сезона, но проиграли мы не из-за этого. Мы не выглядели безвольно, мы плохо работали с мячом, не приноровились к полю. О чём можно говорить, когда Влашич и Ахметов теряют мяч на ровном месте? Это значит, что команда играет ниже своего уровня. Сегодняшнюю игру можно охарактеризовать эпизодом, когда Магнуссон делал обостряющую передачу, ошибся, и мы получили атаку на свои ворота и пенальти».

В чём ЦСКА проиграл

«Такие матчи тоже нужно пережить. Их трудно принять, но надо. Когда 17-летний защитник выходит… Команда молодая сама по себе. Мы проиграли в скорости, в работе с мячом. Мы легко расставались с мячом, теряли на всех участках поля».

Можно ли назвать матч трагедией

«Нельзя, но это большое разочарование, холодный душ. Это опыт. Дивеев и Карпов не играли в таких матчах, это сказывается».

Ужас без конца. «Краснодар», ЦСКА — вам не стыдно? Эмоции улягутся, но позорные цифры из истории не стереть.

Почему Чалов не вышел с первых минут

«Состав был такой из-за физических тестов, понимали, что Чалову и Ильзату нужно дать паузу. Но это сказалось, потому что нападающие не цеплялись за мячи».

Дебют Карпова

«Голы разобрать пока сложно, стоял у бровки, но он выглядел неплохо. Понятно, что нельзя быть довольным защитой при таком счёте. Но он принял несколько смелых решений. Такие матчи могут помочь».