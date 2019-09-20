«Нельзя назвать этот матч трагедией». Гончаренко — о разгроме в Болгарии

Главный тренер ЦСКА объясняет, почему команда проиграла в Болгарии.
В чём причина поражения
«Трансферная кампания и её итоги не являются причиной такого поражения. Игроки у нас есть, Чалов и Ахметов выходят со скамейки. Её итоги надо будет подводить в конце сезона, но проиграли мы не из-за этого. Мы не выглядели безвольно, мы плохо работали с мячом, не приноровились к полю. О чём можно говорить, когда Влашич и Ахметов теряют мяч на ровном месте? Это значит, что команда играет ниже своего уровня. Сегодняшнюю игру можно охарактеризовать эпизодом, когда Магнуссон делал обостряющую передачу, ошибся, и мы получили атаку на свои ворота и пенальти».
В чём ЦСКА проиграл
«Такие матчи тоже нужно пережить. Их трудно принять, но надо. Когда 17-летний защитник выходит… Команда молодая сама по себе. Мы проиграли в скорости, в работе с мячом. Мы легко расставались с мячом, теряли на всех участках поля».
Можно ли назвать матч трагедией
«Нельзя, но это большое разочарование, холодный душ. Это опыт. Дивеев и Карпов не играли в таких матчах, это сказывается».
Почему Чалов не вышел с первых минут
«Состав был такой из-за физических тестов, понимали, что Чалову и Ильзату нужно дать паузу. Но это сказалось, потому что нападающие не цеплялись за мячи».
Дебют Карпова
«Голы разобрать пока сложно, стоял у бровки, но он выглядел неплохо. Понятно, что нельзя быть довольным защитой при таком счёте. Но он принял несколько смелых решений. Такие матчи могут помочь».
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