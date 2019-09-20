Навалили кучу. Зачем России этот позор в Европе

10 — от болгар и швейцарцев. Это дно или ещё нет?

Позор, дикость и никакого футбола. Только цифры. За один вечер два наших клуба пропускают 10 мячей. И ведь два каких клуба? Это же ЦСКА и «Краснодар», воскресный матч которых мы ставим на обложку РПЛ! ЦСКА и «Краснодар», где всё так системно и так по уму! ЦСКА и «Краснодар», которые показывают самую приятную в России игру!

Ещё интереснее, кто закидывает им десятку?! Ладно бы «Ливерпуль», «Барса» или «Юве» — мы бы поняли-приняли. Но когда Россию возят «Базель» из Швейцарии и, прости господи, «Лудогорец» из Болгарии – это так же позорно, как в час пик выйти на Красную площадь и при всём честном народе навалить кучу! Интересно, кстати, за это могут посадить в тюрьму на 3,5 года?

И ладно бы это сегодняшний позор был единичным, но ведь наш «Арсенал» уже успел получить 0:4 от «Нефтчи» из Азербайджана! Ещё раз: от 200-й, 300-й или 500 там какой-то команды мира! Что же будет дальше с футболом страны, так привыкшим… или, скорее, так привыкшей существовать на нефтяные деньги?!

«Краснодар», что с тобой?! Лидер чемпионата России растоптан в Базеле! «Быки» потерпели самое крупное поражение в еврокубках в собственной истории.

Да, крупные госкомпании ещё позволяют держать отдельные клубы на плаву: в «Локо» и «Зенит» приходят качественные, состоявшиеся футболисты, готовые давать результат в Лиге чемпионов. Но наш футбол сегодня – это «Спартак» с Ещенко, вынужденным в 35 играть на фланге обороны. Причём, абсолютно заслуженно вынужденным, потому что конкуренты не сильнее. А ещё это Понсе, приобретаемый на замену Зе Луишу. Наш футбол – это «Арсенал», который не может найти жалкие 2 миллиона евро, чтобы выкупить Резиуна Мирзова. Наш футбол – это ЦСКА, вокруг которого восторженные крики из-за трансфера недавно бросившего пить Гогуа за 500 тысяч евро. Нет, парень молодец, завязал с алкоголем и может раскрыться, но это как-то не Жо, не Карвалью и не Вагнер Лав.

Ужас без конца. «Краснодар», ЦСКА — вам не стыдно? Эмоции улягутся, но позорные цифры из истории не стереть.

На если серьёзно, то хорошо, что самый позорный вечер в истории нашего футбола рухнул так смачно, двумя большими кучами. Это хороший повод, чтобы провести большую, генеральную уборку. Ведь у того же ЦСКА когда-то тоже был свой «Вардар», но ровно через два года команда Газзаева на равных играла с «Ливерпулем» за Суперкубок Европы.