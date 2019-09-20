Навалили кучу. Зачем России этот позор в Европе

Позор, дикость и никакого футбола. Только цифры. За один вечер два наших клуба пропускают 10 мячей. И ведь два каких клуба? Это же ЦСКА и «Краснодар», воскресный матч которых мы ставим на обложку РПЛ! ЦСКА и «Краснодар», где всё так системно и так по уму! ЦСКА и «Краснодар», которые показывают самую приятную в России игру!
Ещё интереснее, кто закидывает им десятку?! Ладно бы «Ливерпуль», «Барса» или «Юве» — мы бы поняли-приняли. Но когда Россию возят «Базель» из Швейцарии и, прости господи, «Лудогорец» из Болгарии – это так же позорно, как в час пик выйти на Красную площадь и при всём честном народе навалить кучу! Интересно, кстати, за это могут посадить в тюрьму на 3,5 года?
И ладно бы это сегодняшний позор был единичным, но ведь наш «Арсенал» уже успел получить 0:4 от «Нефтчи» из Азербайджана! Ещё раз: от 200-й, 300-й или 500 там какой-то команды мира! Что же будет дальше с футболом страны, так привыкшим… или, скорее, так привыкшей существовать на нефтяные деньги?!
Да, крупные госкомпании ещё позволяют держать отдельные клубы на плаву: в «Локо» и «Зенит» приходят качественные, состоявшиеся футболисты, готовые давать результат в Лиге чемпионов. Но наш футбол сегодня – это «Спартак» с Ещенко, вынужденным в 35 играть на фланге обороны. Причём, абсолютно заслуженно вынужденным, потому что конкуренты не сильнее. А ещё это Понсе, приобретаемый на замену Зе Луишу. Наш футбол – это «Арсенал», который не может найти жалкие 2 миллиона евро, чтобы выкупить Резиуна Мирзова. Наш футбол – это ЦСКА, вокруг которого восторженные крики из-за трансфера недавно бросившего пить Гогуа за 500 тысяч евро. Нет, парень молодец, завязал с алкоголем и может раскрыться, но это как-то не Жо, не Карвалью и не Вагнер Лав.
На если серьёзно, то хорошо, что самый позорный вечер в истории нашего футбола рухнул так смачно, двумя большими кучами. Это хороший повод, чтобы провести большую, генеральную уборку. Ведь у того же ЦСКА когда-то тоже был свой «Вардар», но ровно через два года команда Газзаева на равных играла с «Ливерпулем» за Суперкубок Европы.
- 20 сентября 2019
-
01:35
-
01:00
-
00:54
-
00:42
-
00:41
-
00:36
-
00:33
-
00:27
-
00:24
-
00:21
-
00:21
-
00:18
-
00:14
-
00:13
-
00:05
- 19 сентября 2019
-
23:58
-
23:53
-
23:53
-
23:51
-
23:50
-
23:32
-
23:28
-
23:23
-
23:12
-
23:11
-
23:09
-
23:07
-
23:03
-
23:02
-
22:43
-
22:32
-
22:31
-
22:17
-
22:14
-
21:57