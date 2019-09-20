10 самых крупных поражений российских клубов в Лиге Европы

Вчерашний день, 19 сентября, стал кошмаром для российских болельщиков. «Краснодар» и ЦСКА, будто сговорившись, выдали чуть ли не самые худшие матчи в истории наших команд в Лиге Европы.

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Пусть это и не утешение, но в своём позоре «быки» и «армейцы» не одиноки. Вспоминаем ещё 10 самых крупных поражений российских клубов во втором по значимости еврокубке.

«Краснодар», что с тобой?! Лидер чемпионата России растоптан в Базеле! «Быки» потерпели самое крупное поражение в еврокубках в собственной истории.

«Твенте» — «Зенит» — 3:0, (1/8 финала, 10/11)

Когда в 1/8 финала ЛЕ «Зениту» достался «Твенте», казалось, что питерцам повезло. Однако в первой же игре голландцы доказали – впечатление было обманчивым. Не имея множества моментов, соперники российского клуба удивительно хорошо распоряжались своими шансами. Дважды 20-летний Люк де Йонг замкнул головой подачи одноклубников и ещё раз питерцев огорчил хавбек Ландзат, который мощным ударом с лёту поразил ворота. «Зенит» тем временем регулярно губил моменты. В итоге встреча завершилась со счётом 3:0. В ответном матче отыграть три мяча российский клуб не смог.

Фото: РИА Новости

«Порту» — «Спартак» — 5:1, «Спартак» — «Порту» — 2:5 (1/4 финала, 10/11)

В четвертьфинале того розыгрыша ЛЕ «Спартак» буквально попал под каток. Будущий чемпион турнира «Порту» не оставил «красно-белым» ни единого шанса даже на ничью в одном из двух матчей. Обладая сильнейшим составом (тогда за «Порту» играли Халк, Фалькао, Моутинью, Гуарин, Хамес Родригес, Фернандо, Отаменди) португальцы без проблем смогли наколотить «Спартаку» 10 мячей за два матча. На это спартаковцы ответили лишь тремя голами. В первой встрече отличился Кирилл Комабров. Подключившись к атаке, защитник получил передачу от Дзюбы и переиграл Элтона один в один. В ответной игре голами отметились сам Дзюба и Ари. Причем Артём забил один из самых красивых голов в своей карьере. Прокинув мяч между ног одному игроку «Порту, он с лёгкостью обыграл другого, приблизился к воротам и удачно завершил сольный проход. Гол Ари получился гораздо прозаичнее. Перед тем, как отправить мяч в ворота, он обыграл лишь голкипера.

«Краснодар», что с тобой?! Лидер чемпионата России растоптан в Базеле! «Быки» потерпели самое крупное поражение в еврокубках в собственной истории.

«Тоттенхэм» — «Анжи» — 4:1 (групповой этап, 13/14)

К 6 туру ЛЕ «Анжи» уже добился путевки в плей-офф турнира, а до лидирующего в группе «Тоттенхэма» добраться было нельзя. Вероятно, именно поэтому в Лондоне футболисты махачкалинского клуба играли спустя рукава. В последней встрече группового этапа у «Анжи» недопустимо часто проваливался центр обороны, чем хозяева с удовольствием пользовались – два гола из четырёх «прилетели» именно оттуда. Ещё два мяча «Тоттенхэм» забил со стандартов. В первом тайме Сольдадо головой замкнул подачу Сиггурдсона со штрафного, а во втором реализовал пенальти. У махачкалинцев отличился лишь Эвертон. После розыгрыша углового защитник удачно подставил ногу.

Фото: РИА Новости

«Вольфсбург» — «Краснодар» — 5:1 (групповой этап, 14/15)

До вчерашнего игрового дня, это поражение было самым крупным для «Краснодара» в еврокубках. Российский клуб, только набиравший опыт в крупных международных турнирах, был бессилен против немецкой команды во главе с Де Брёйне, Перишичем, Налдо, Хантом и Бендтнером. Последние двое из этого списка оформили по дублю. Однако несмотря на обилие голов со стороны «Вольфсбурга», самый красивый мяч в матче забил нападающий Вандерсон. Изящно обыграв защитника, он вышел на рандеву с Бенальо, после чего поразил ворота соперника. К сожалению, в том розыгрыше ЛЕ «Краснодар» выйти в плей-офф не смог. В группе с «Вольфсбургом», «Эвертоном» и «Лиллем» «быки» заняли третье место.

Фото: РИА Новости

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«Краснодар» — «Спарта» — 0:3 (1/16 финала, 15/16)

Первый матч 1/16 финала ЛЕ «Краснодар» проиграл в гостях «Спарте» со счётом 1:0. Из-за такого неудачного результата на своём поле «быки» были обязаны атаковать и при этом особенно пристально следить за своими воротами. К сожалению, ни с первой, ни со второй задачей команда Олега Кононова не справилась. Не реализовав свои моменты, «Краснодар» получил охапку из трёх голов. Дважды провалился правый фланг «быков» и ещё один раз российский клуб подловили на контратаке. Вдобавок ко всем несчастьям «Краснодара» в том матче случилось ещё и удаление. Вторую жёлтую карточку получил Каборе, который со злости локтем отмахнулся от соперника.

Фото: РИА Новости

«Атлетико» — «Локомотив» — 3:0, «Локомотив» — «Атлетико» — 1:5 (1/8 финала, 17/18)

Когда команда Юрия Сёмина в 1/8 финала попала на «Атлетико», который совершенно неожиданно вылетел из ЛЧ, дальнейшая судьба российского клуба стала известна ещё до начала первого матча. В том триумфальном розыгрыше турнира «матрасники» испытывали проблемы только с «Арсеналом» в полуфинале. С «Локомотивом» же банда Симеоне справилась запросто. В первом матче на 22-й минуте роскошным дальним ударом Сауль открыл счёт. Во втором тайме по голу в ворота Гилерме забили Коста и Коке.

«Железнодорожники» в течение всей игры так и не смогли создать ни одного по-настоящему опасного момента у чужих ворот. В ответной встрече московский клуб проявил себя ещё хуже, пропустив 5 мячей. Единственным положительным моментом той игры стал голевой дальний удар Мацея Рыбуся.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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«Арсенал» — ЦСКА – 4:1 (1/4 финала, 17/18)

В розыгрыше ЛЕ 17/18 ЦСКА удалось добраться до четвертьфинала. По пути были повержены «Црвена Звезда» и «Лион». Тем не менее дальше пройти команда Гончаренко не смогла — «Арсенал» стал для «армейцев» непроходимой преградой. В начале первой игры ЦСКА молниеносно отреагировал на пропущенный гол, забив ответный мяч пять минут спустя. Александр Головин со штрафного удара попал точно в ближнюю девятку ворот – Чех был бессилен. Но ответ «Арсенала» оказался значительно существеннее. В следующие 20 минут «канониры» уничтожили оборону «армейцев», забив три мяча и установив окончательный счёт – 4:1. Отличились Рэмси и дважды Ляказетт. Справедливости ради стоит сказать, что ответный матч ЦСКА провёл достойно, сыграв вничью – 2:2.

Фото: РИА Новости

«Севилья» — «Краснодар» — 3:0 (групповой этап, 18/19)

В прошлом сезоне последний матч группового этапа ЛЕ между «Севильей» и «Краснодаром» стал своеобразным финалом за первое место квартета. Перед началом игры у «быков» было 12 очков, а у испанцев 9. Поэтому команду Мурада Мусаева устраивала даже ничья. Тем не менее ту игру «быки» начали ничуть не лучше, чем вчерашнюю. К 10-й минуте встречи они уже горели 0:2 – дубль успел оформить Бен-Йеддер. В начале второго тайма дела «Краснодара» стали ещё хуже — «Севилья» заработала пенальти. После удара головой Андре Силвы мяч из пустых ворот, словно Суарес в легендарном матче с Ганой, выбил Рамирес, за что получил красную карточку. В результате Банега реализовал пенальти, а «Севилья» уверенно выиграла встречу и вытеснила «Краснодар» с первой строчки турнирной таблицы за счёт разницы забитых и пропущенных мячей.

Фото: РИА Новости