Теперь-то Кононов отмучился? «Спартак» снова сыграл бездарно

Всё смотрелось уже как-то буднично. «Спартак» показывал что-то лишь отдалённо напоминающее футбол, еле двигался по полю, ничего не мог придумать в позиционной атаке, изредка напрягал чужую оборону на стандартах и навесами. А ещё красно-белые при своей невнятной игрой впереди традиционно пожарили сзади.

Последние матчи команды Олега Кононова – это какой-то бесконечный депрессивный сон, бессмысленный бег по кругу, скучные повторы надоевшего сериала. Могут меняться соперники, декорации, футболисты в обойме, но суть неизменно остаётся одной и той же. И новых эмоций «Спартак» уже никаких не вызывает. Очередная бездарная игра? Подумаешь…



Волна беспомощности и серости в игре против глубокой обороны накрыла группу атаки? Так это случается почти в каждом матче, и странно ждать преображения, если его не проглядывалось ни со старыми футболистами, ни с новыми. Вместо Ларссона может выходить Понсе или наоборот, Шюррле можно двигать с одной позиции на другую, но беспомощность – это не индивидуальные недочёты, а отсутствие системы.

Опять пожарил, привозил и фолил на своём фланге Айртон? Так неудивительно – бразилец ни на йоту не прибавил в оборонительных характеристиках с момента приезда, всё так же не чувствует риска при дриблинге на своей половине и плохо ставит ногу при отборе. Да и вообще с ним, кажется, никто не работает – поэтому и не заметно никакого прогресса.



Снова решающие результативные действия соперника выполняются из-под центральных защитников? И это старо как мир и объяснимо. Кутепова в этом матче было даже жаль: он вышел впервые в сезоне после травмы и длительного восстановления (Джикия из-за мышечного переутомления остался вне заявки), сразу же отхватил удар в нос бутсой, пролил немало крови, мужественно продолжил матч, а потом – получил несколько «приветов» от бросавшего зону авантюриста Айртона и опорников, оставался один в один с соперниками, допустил голевой прострел Кротова – и попробуй с такой структурой продемонстрируй надёжность.

В очередной раз малоэффективно распылялся по полю Шюррле? Не мог проявить свои лучшие качества Тиль, которого вчистую переигрывал по уровню остроты уфимский Тилл? Проваливался в обороне правый защитник (на этот раз – Рассказов, который сначала забил в свои ворота, а потом мог оформить дубль)? Допускала всевозможные просчёты опорная зона? Все немногочисленные моменты рождались после индивидуальных смещений Бакаева или навесов?

Ого. Ничего себе. Никогда такого не было – и вот опять.

«Спартак» образца первого тайма был командой уровня коллектива физкультурников (КФК), наблюдать за которой было неприятно. «Спартак» образца тайма второго – чуть сильнее, со слегка большим желанием, но всё равно вялым и неубедительным. Да, мог спасти ничью в концовке, но «Уфа» в этом матче сыграла лучше и понятнее с точки зрениях всех аспектов. Надёжно в обороне, агрессивно в отборах в средней линии и на контратаках. Ноль ударов в створ не должен смущать, поскольку подходов хозяева создали предостаточно. Классный матч выдал бывший спартаковец Кротов – и это, кстати, тоже не сенсация, воспитанники почти всегда здорово играют против родного клуба.



А «Спартак» снова оказался невнятным – и мы к этому уже привыкли. Свежих удивляющих событий нет. Хотя одну новость, может, мы теперь и увидим – на официальном сайте красно-белых в субботу в первой половине дня. Заждались.