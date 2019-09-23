9 игроков забили первые голы за новые клубы в РПЛ. У четверых – дубли!

В 10-м туре РПЛ на удивление ярко проявили себя летние новички. Сразу девять игроков отметились забитыми мячами, более того, четверо сделали дубль. Рассказываем о главных героях уик-энда и их голах.

От Сутормина после его громкого перехода из «Оренбурга» в «Зенит» транзитом через «Рубин» ждали многого. В первых турах 25-летний атакующий полузащитник четыре раза вышел в основе и трижды на замену, но не был так хорош, как в прошлом сезоне в команде Владимира Федотова. Возникли подозрения, что Сутормин просто не потянет уровень «Зенита». Однако Сергей Семак, конечно, понимал, для чего берёт новичка.

Возможно, в матче с «Рубином» Сутормин сыграл бы совсем немного, если бы не травма Себастьяна Друисси. Семаку пришлось менять аргентинца, и россиянин получил целый тайм. Играл ближе к центрфорварду Артёму Дзюбе – смог использовать свои сильнейшие качества. Алексей забил второй и третий голы «Зенита», которые отправили «Рубин» в нокаут.

До минувшей субботы у Мелкадзе было 40 матчей в РПЛ за «Спартак» и «Тосно» и ни одного забитого мяча! Если бы какой-нибудь скаут, не знакомый с российским футболом, увидел статистику Георгия, наверное, подумал бы, что его по ошибке пишут форвардом или вингером. Но, между прочим, в отборочном цикле молодёжного Евро-2019 Мелкадзе с семью голами разделил первое место в списке лучших бомбардиров нашей группы с нынешним нападающим «Реала» Лукой Йовичем. Значит, не так уж он и плох у чужих ворот.

Георгий начинает доказывать это в «Тамбове», куда перешёл перед закрытием летнего трансферного окна. В матче с «Ростовом» он оформил дубль. Благодаря голам новичка команда Александра Григоряна одержала волевую победу.

В лице нигерийского нападающего, взятого в аренду у «Уфы», главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов наконец-то получил забивного нападающего, которого так ждал. Вот только удастся ли Хохлову поработать с Игбуном? Домашнее поражение от «Сочи» может привести к увольнению 43-летнего специалиста.

У Слая уже были забитые мячи в нынешнем сезоне, но ещё в составе «Уфы». Благодаря двум голам нигерийца команда Вадима Евсеева переиграла дома «Ростов» (2:0). Теперь же к тому дублю нападающий добавил ещё один, теперь уже за «Динамо». Ему даже не потребовалась помощь самого дорогого летнего новичка бело-голубых Максимилиана Филиппа, которого Хохлов заменил в перерыве.

Когда «Краснодар» подписывал контракт с Бергом, об этом нападающем было известно, что он как минимум способен забивать. Всё-таки в лучшие годы швед положил 65 мячей в чемпионате Греции за «Олимпиакос» и 40 мячей в чемпионате Нидерландов за «Гронинген» и ПСВ. Кроме того, у Маркуса почти два десятка голов в сборной Швеции. Скорее были сомнения по поводу того, как он впишется в стиль «Краснодара», тем более в 33 года после двух сезонов в ОАЭ.

В первых девяти матчах Берга за «быков» над ним не смеялись разве что только руководители краснодарского клуба. Швед был ужасен. Однако в игре ЦСКА Маркуса вдруг прорвало. Выйдя на замену, он сотворил дубль за 15 минут и вернул команду Мурада Мусаева в игру. Особенно хорош был второй гол, забитый кивком головы.

Кто ещё?

Остальные летние новички, отличившиеся в 10-м туре РПЛ, стреляли не из двустволок, но тоже забивали ценные голы. Защитник Роберт Бауэр открыл счёт в матче «Арсенал» – «Урал», а полузащитник Рафал Аугустыняк спас уральцев от поражения. Защитник Миха Мевля в дебютном матче за «Сочи» сделал счёт 2:2. Полузащитник «Оренбурга» Филипп Рогич тоже был хорош в первом матче за новый клуб – его точный удар помог сократить счёт до 1:2. Нападающий «Ахмата» Андрес Понсе забил мяч, который стал бы победным, если бы команда из Грозного не пропустила на 90+4-й минуте.

Кстати, защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов, пусть он и не летний новичок, тоже впервые отличился за свою команду. В Самару Карпов перебрался из «Зенита» в январе 2019-го, а место в составе получил только в нынешнем сезоне. Так что его можно смело добавлять в эту компанию.