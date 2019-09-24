Из «Зенита» в ЦСКА – как это возможно? История Вадима Карпова

Вадим Карпов в своём роде пионер – первым из футболистов 2002 года рождения сыграл в чемпионате России. Понятно, что в историю юноша влетел отчасти по стечению обстоятельств – повальных травм и дисквалификаций старших одноклубников. Но то, что из толпы резервистов Виктор Гончаренко выделил и вызвал 17-летнего подростка, о чём-то да говорит. Как минимум – о потенциале, трудолюбии и восприимчивости к тренерским требованиям.

В четверг Карпов дебютировал в Лиге Европы, а через три дня – в РПЛ. Второй матч на неделе и ЦСКА, и его новобранцу удался больше первого: «армейцы» обыграли прямого конкурента из Краснодара, а самый молодой человек на поле набрал статистику, достойную опытного, взрослого игрока. Совершил больше всех отборов/перехватов (11), выиграл 7 из 10 единоборств при самом высоком по команде показателе удачных ТТД (84%). Давайте же познакомимся с Вадимом поближе.

Две недели назад региональное издание Архангельской области радостно сообщило: «Уроженец Котласа вошёл в заявку ЦСКА на Лигу Европы». Для городка на 60 тысяч жителей – знаменательное событие. Возможно, когда-нибудь Котлас и будет ассоциироваться с футболистом Карповым, как маленький сибирский Калтан – с бывшим «армейцем» Головиным. Пока он больше известен крупным пересыльным пунктом печально известного ГУЛАГа – Главного управления лагерей и мест заключения.



Из такой, простите, глуши шансов пробиться в большой футбол – мизер. И, пожалуй, ни одного, если застрять там надолго. Родители 7-летнего Вадика, обнаружив у сына игровые задатки, а у себя – желание и готовность их развивать, повезли мальчика в Петербург – на просмотр. Зачисление сына в «Смену» — филиал большого «Зенита» — потребовало от них ещё более существенных жертв. Семья сорвалась с места и переехала в Северную столицу, на съёмную квартиру. Только в «Смене» мальчик не прижился. Приезжему пацану из «какой-то деревни» (в представлении местных) адаптация в новой команде давалась с трудом, в том числе по спортивным показателям, и спустя год отец отвёл его в СДЮСШОР «Зенит».



Пусть вас не вводит в заблуждение название – для сине-бело-голубого соседа этот «Зенит», состоящий на балансе города, не столько партнёр, сколько конкурент. Поэтому аттестация Карпова как воспитанника «Зенита» верна лишь наполовину. Особенности взаимоотношений двух петербургских школ и предопределили переход Вадима в ЦСКА. Из академии «Зенита» его в «армию» точно не отпустили бы. Да и ЦСКА, наверное, не стал бы сманивать игрока оттуда – вы же помните о негласном «пакте о ненападении» между клубами? Взрослый «Зенит» Карпов не заинтересовал.

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Зато в «Зените» детско-юношеском Вадим отзанимался почти до выпуска – с 8 до 15 лет. Там его «перековали» из нападающего в защитника – сначала левого, а потом центрального. Идея последнего перевоплощения принадлежала тренеру СДЮСШОР Сергею Романову. В этом качестве игрока и заметил ЦСКА.

На финальном этапе первенства России по 2002 году рождения в Крымске летом 2017-го «Зенит» выступил неудачно – 13-е место. Но рослый, инициативный парень из питерской команды приглянулся «армейскому» селекционеру Григорию Кватании и тренеру свежеиспечённых чемпионов Анатолию Дутову. После разговора с ними Юрий Карпов, папа 15-летнего капитана, дал добро на переезд наследника в столицу. Мама, естественно, переживала – как там сын в огромном мегаполисе устроится. В ЦСКА успокоили: не пропадёт. Иногородние в клубном интернате ни в чём не нуждаются – одеты, обуты, накормлены и под присмотром. По словам тренеров, Карпова уже тогда отличала самостоятельность и рассудительность, свойственная простым ребятам «от сохи».



Дутов – тренер старой, советской закваски. В пример воспитанникам спецназовцев ставил. Учил искусству выживания – только не на войне, а в жёсткой конкурентной спортивной среде. Карпов не застал знаменитых дутовских «марш-бросков» в шесть утра по близлежащему парку, а многие его сверстники – прошли. Анатолий Владимирович потом по следам на песке определял, вышли парни на пробежку или сачканули…

На следующий год Карпов привёз из Крымска бронзовую медаль и приз лучшему защитнику. Его право на повышение в «звании» не подвергалось сомнению.

— В прошлом году у нас пять человек 2002 года рождения добавилось в молодёжку, Карпов – в том числе, — рассказывает главный тренер «армейских» резервистов Андрей Аксёнов. – Было видно: перспективный мальчик с высоким потенциалом. У него есть качества для игры на серьёзном уровне: хорошо действует в отборе и на перехватах, уверенно ведёт верховые единоборства. Первый пас неплохой. Как о человеке о нём могу сказать: взрослый не по годам. Серьёзный, любознательный парень: если что-то интересует – подходит, спрашивает. Поэтому быстро адаптировался и уже чувствует себя как дома в ЦСКА.



Если в прошлом, золотом сезоне красно-синей молодёжки Карпов в основном выходил на замены, то первую треть нового первенства безотлучно провёл в стартовом составе: 9 игр в МП – все с первых минут. От и до 62-й номер отработал и премьерный матч в РПЛ. По мнению Аксёнова – удачно.

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— Считаю, Вадим ни в чём не уступил таким сильным нападающим, как Ари и Вандерсон, — рассуждает тренер. — Хорошо вёл единоборства, не допускал грубых ошибок. Наверное, сказалось и то, что основа с молодёжкой придерживаются схожих игровых моделей – с тройкой защитников: Карпову не пришлось перестраиваться. Для его возраста – нормальный, хороший дебют, полезная школа. Главное, чтобы он всё правильно понимал, самокритично оценивал себя и продолжал совершенствоваться.



Болельщики ЦСКА, убеждён, подпишутся под этими словами. Да и не ЦСКА, наверное, тоже – очень уж амплуа у парня дефицитное. Даром, что ли, Игнашевич почти до 40 в сборной пахал?