ЦСКА и «Краснодар» извинились за еврокубковый позор. Суперматч на «ВЭБ Арене»!

Даже жаль, что игра не завершилась вничью – это было бы справедливо.

Самой популярной шуткой минувших дней стало предсказание: после чудовищных разгромов в Болгарии и Швейцарии, с 10 пропущенными голами на двоих, в очном матче ЦСКА и «Краснодар» разойдутся миром – 0:0.

Это был бы действительно забавный сюжет, но верилось в него с трудом. Всё-таки вину за такие поражения, какие допустили наши ведущие клубы от европейских середнячков, желательно искупать немедленно – кровью, потом, сумасшедшей самоотдачей, голами и, конечно же, победой. В воскресенье ЦСКА и «Краснодар» извинялись как перед собственными болельщиками, так и перед всей страной. К их матчу было приковано даже чуть более пристальное внимание, чем обычно.

Взаимная ротация

Само собой, команды вышли на поле «ВЭБ Арены» совсем не в таких составах, как в еврокубковый четверг. У ЦСКА оказались дисквалифицированы Магнуссон и Обляков, зато вернулись Ахметов и Чалов, которых поберегли в Болгарии, плюс наконец-то восстановился Сигурдссон. Команда Виктора Гончаренко выстроилась по 3-5-2, где в тройке обороны вместе с Шарлией и Дивеевым снова появился 17-летний Карпов, Ахметов играл нижнего опорника, Влашич и Бистрович расположились выше ближе к полуфлангам, по краям бегали Марио Фернандес и Кучаев, а Чалов и Сигурдссон составили дуэт форвардов.

«Краснодар» также провёл масштабную ротацию, причём многие перестановки несли именно тактический характер, а не вынужденный. Изменения затронули все линии: пропал из заявки Игнатьев, сел на лавку Сулейманов (вместо них – Ари и Скопинцев), обновились левый фланг и центр обороны (Стоцкий вместо Рамиреса, Фьолусон вместо Спайича), а также трио в средней линии (Вильена дисквалифицирован, Камболов получил передышку). Самым любопытным событием стал дебютный выход бразильского опорника Кайо – ранее в сезоне он не провёл ни минуты.

ЦСКА — «Краснодар». Прогноз: Ари и Игнатьев тоже пробьют Акинфеева «Быки» забивали «армейцам» в шести из семи предыдущих встреч.

Мощное стартовое давление от ЦСКА

Попытка освежить состав не помогла «Краснодару», а только помешала: в первом тайме, глядя на футбол «быков», возникало ощущение, что в таких сочетаниях команда не провела ни одной полноценной тренировки. Взаимопонимания не прослеживалось, мяч не держался, выход из обороны отсутствовал, а опорная зона проваливалась почти при любой попытке «армейцев» пройти сквозь неё. Трио Кайо – Ольссон – Уткин можно было менять в полном составе уже к 20-й минуте, когда на 3-й Песчаной отчётливо запахло не просто голом, а разгромом.

Дебютный отрезок всецело остался за «армейцами», показывавшими отличное движение. Особенно круты были Сигурдссон, Чалов и Влашич. Для хорвата первый тайм вовсе стал одним из лучших в текущем сезоне. Самое же удивительное: минуте к 25-й показалось, что давление ЦСКА иссякло и «Краснодар» выравнял игру (и даже провёл одну очень опасную атаку с выходом Ари один на один, прерванную свистком арбитра, увидевшего неоднозначный офсайд), однако ощущение оказалось обманчивым.

Красно-синие почти сразу же начали забивать.

«Чем хуже всё вокруг, тем лучше для ЦСКА». Прогнозы на 10-й тур РПЛ ЦСКА и «Краснодар» сыграют друг с другом после позора в Европе. Прогнозируем матчи 10-го тур.

Red-Blue VARriors

В этом матче использовался VAR, который ощутимо помог ЦСКА. Сначала, правда, чуть не навредил: после очень грубого фола Ахметова на Кайо (эпизод сильно напомнил прыжок Понсе в Шунина) арбитр Владислав Безбородов почти минуту выслушивал подсказки от помощников и решил ограничиться предупреждением, хотя ситуация была на тоненького.

Спустя несколько минут Безбородову вновь пришлось воспользоваться системой повторов. На этот раз он проморгал попадание мяча в руку Скопинцеву, находившемуся в штрафной, но ассистенты в специальной комнате всё усмотрели – и дали сигнал. Безбородов послушал, сбегал к экрану сам и под мощные овации трибун указал на точку.

Влашич пробил сильно и под перекладину, и с этой минуты на поле вновь была только одна команда. Сразу же последовал потрясающий гол Чалова, уложившего мяч в девятку из-за штрафной после очередного провала опорной зоны «быков». А потом ЦСКА забил и третий – и вновь в атаке с участием Чалова и Влашича. Последний здорово сыграл на добивании после первого удара Кучаева в упор.

На «Краснодар» же в эти минуты было больно смотреть.

Берг!

Мусаеву пришлось реагировать, и в перерыве он провёл сразу две замены – вместо Скопинцева и Уткина появились Сулейманов и Берг. Перестановки пусть и не сразу, но повлияли на характер матча. Отоборонявшись в течение стартового отрезка, Краснодар» перешёл центр поля пару раз – и выдал дуплет, возродив интригу.

В это сложно поверить, но автором дубля стал самый критикуемый новичок «быков» — шведский форвард Берг. С его появлением атака краснодарцев добавила в габаритах, стала выглядеть чуть примитивнее, но при 0:3 вряд ли приходится думать о красоте. Первый гол Берг забил после углового, второй – после навеса с игры, опередив юного Карпова и красиво подрезав мяч в дальний угол.

Швед почти тут же мог забивать третий – и это точно была бы самая крутая история РПЛ в текущем сезоне. Но, выйдя один на один под углом, он пробил в Акинфеева. А потом ещё и не успел замкнуть прострел из вратарской. Матч так и закончился победой ЦСКА, и это был тот самый случай, когда похвалить хотелось обоих соперников: одних за первый тайм, других – за второй. Шоу удалось.