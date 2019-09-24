«Победа Месси – это цирк». Футбольный мир не согласен с итогами голосования ФИФА

Что случилось?

Вчера Лионель Месси стал лучшим игроком года по версии ФИФА. Своих главных конкурентов – ван Дейка и Роналду аргентинец обогнал на 8 и 10 очков соответственно.

Голландец и португалец спокойно и достойно приняли поражение.



Защитник, невероятно здорово проявивший себя в прошедшем сезоне, отметил, что не расстроен результатами голосования.



«Не уверен, что нашу игру вообще можно сравнивать, ведь он нападающий, а я защитник. Месси – великолепный футболист, возможно, лучший во все времена. Я не расстроен, не огорчён. Я очень рад за него. Командные призы для меня важнее», — скромно заметил ван Дейк.

Роналду, неожиданно оказавшийся на третьем месте, отреагировал на своё поражение философским постом в «Инстаграме», который заканчивается словами «После ночи всегда наступает рассвет».



Тем не менее футбольная общественность приняла новость о победе Месси не так безболезненно. Многие эксперты, игроки и тренеры были не согласны с итогами голосования.

ФИФА снова выбирала из Месси и Роналду. Названы лучшие футболисты и тренеры года О победителях и лауреатах уходящего года по версии ФИФА читайте в нашем обзоре новостей.

Как отреагировал футбольный мир на победу Месси?

Автор самого яркого комментария об итогах голосования — экс-игрок «Арсенала», а ныне футбольный эксперт Пол Мерсон. Он не только отметил, что Месси не достоин награды, но и разнёс ФИФА.

«Заслужил ли Месси награду? Нет и нет. Извините, но это какой-то бред. Он сделал то же, что делает каждый сезон. Он не вышел на новый уровень. Он не привёл «Барселону» к победе в Лиге чемпионов. Сколько голов он забил «Алавесу»? Такие награды получают за что-то особенное. Ван Дейк сделал что-то особенное. Он помог «Ливерпулю» выиграть Лигу чемпионов. Так что для меня итоги голосования – посмешище. Полный цирк.

Ван Дейк должен был выиграть приз. Если он выиграет Премьер-лигу в следующем году, но не выиграет Лигу чемпионов, что скажет ФИФА? Их это не беспокоит, а что их вообще волнует? Их не интересует наша лига. Символическая сборная всегда состоит из представителей Примеры, там никогда нет игроков из АПЛ», — заявил Мерсон.



С мнением эксперта частично оказался солидарен бывший форвард сборной Бразилии Роналдо.



«Кто заслужил эту награду? Может быть, ван Дейк. Вирджил – невероятный футболист, и он хорошо выступил в прошлом сезоне, поэтому я думаю, что заслуживает эту награду в большей степени, чем Месси», — отметил бразилец.

С победой Месси по итогам голосования была не согласна и обладательница аналогичного приза от ФИФА среди женщин – американка Меган Рапино. Девушка, как Мерсон и Роналдо, утверждала, что обладателем награды должен был стать ван Дейк.

Бывший одноклубник аргентинца Самуэль Это’О тоже заявил, что Месси – не лучший игрок по итогам сезона. Сам сенегалец отдал бы этот приз одному из футболистов «Ливерпуля» — либо Салаху, либо Мане.

Представители сборной России Станислав Черчесов и Артём Дзюба в качестве лучшего игрока года так же видели отнюдь не аргентинца. Тренер отдал наибольшее число баллов Роналду, а футболист – ван Дейку.

У «Барселоны» три серьёзные проблемы. Нужен тренер, который решит хотя бы две Одна из проблем – Месси.

Почему победил Месси?

Будто предвосхищая негативные комментарии об итогах голосования и массовое несогласие с победой аргентинца, «Барселона» опубликовала 17 аргументов, почему Месси – лучший игрок года. В целом, всё по делу, но некоторые пункты относятся не только к прошедшему сезону.



1. Победы в чемпионате и Суперкубке Испании.

2. Лучший бомбардир Примеры.

3. «Золотая бутса» за наибольшее количество голов в Европе.

4. Лучший бомбардир Лиги чемпионов.

5. 600-й гол за «Барселону».

6. Наибольшее количество голов со штрафных в топ-лигах Европы.

7. 400-й гол в Примере.

8. Преодоление отметки в 50 и более голов шестой раз в карьере.

9. Рекорд по количеству побед в Примере.

10. Рекорд по количеству побед за «Барселону».

11. Рекорд по количеству выигранных титулов чемпиона Испании за клуб.

12. Лидер Примеры по голевым передачам.

13. Бронзовая медаль Кубка Америки.

14. Более 20 голов в Примере в 11-м сезоне подряд.

15. Более 50 голов в Кубке Испании за карьеру.

16. Более 50 хет-триков.

17. Первый игрок, забивший в шести финалах Кубка Испании.

Почему вокруг победы Месси столько споров?

Приз лучшему игроку сезона, не важно по версии ФИФА или журнала France Football, всегда был объектом распрей. Когда награду получал кто-то из инопланетной пары Роналду-Месси, премию называли бессмысленной и предсказуемой, а когда игроком года становился Модрич, церемонию награждения сравнивали с шоу и статистически опровергали превосходство хорвата над другими претендентами.

По сути, выбор лучшего футболиста сезона – это просто вкусовщина. Едва ли можно объективно сравнить вклад игроков различных позиций в результаты команд, играющих по разным схемам в разных чемпионатах. Чего уж говорить про выступления за национальные сборные?!



Респонденты (эксперты, тренеры и игроки) не обладают чёткими критериями при определении будущего обладателя награды, поэтому на их объективность рассчитывать не стоит. Вокруг фигуры очередного обладателя премии всегда будут споры. К этому просто стоит привыкнуть.