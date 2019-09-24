У «Барселоны» три серьёзные проблемы. Нужен тренер, который решит хотя бы две

Важное объявление: в тексте вы не найдёте хейта Эрнесто Вальверде. Нет здесь и списка фактов, доказывающих, что он физрук, которого надо было уволить ещё (вставьте любое число). Извините, если разочаровал. Вальверде не физрук, а ухудшение результатов имеет объективные причины, среди которых не только его ошибки.

Всю карьеру Вальверде строит игру по нескольким ключевым принципам, а ситуация в «Барселоне» чем дальше, тем сильнее противоречит этим принципам. Он никогда не был специалистом по позиционным атакам. Правило 16 пасов Гвардиолы («нам нужно сделать 16 подготовительных передач, только чтобы занять правильные позиции на поле») – не про него. Хорошая новость в том, что на каком-то этапе это и не требовалось. Пример «Ливерпуля» показывает: чтобы быть доминирующей командой, хватит и прессинга, но только топового. В «Барселоне» Вальверде какое-то время справлялся здорово. Его работа легко делится на три периода, каждый из которых хуже предыдущего.

Как «Барса» стала идеальной – и перестала ей быть

Первый период: примерно с сентября 2017 года по февраль 2018 года. Та «Барселона» была идеальной. Гибкие позиции Ракитича и Паулиньо обеспечили переход между 4-4-2 и 4-3-3, дисциплинированность Ракитича позволяла страховать Месси без мяча, а Паулиньо успевал и в атаке, и в обороне, менялся местами с Месси, прессинговал и везде был полезен. Гибридная схема помогла одновременно наладить прессинг и замаскировать ухудшение позиционных атак. Это длилось, пока бразилец показывал лучший футбол в жизни, а когда закончилось, «Барселона» потеряла одну из важнейших опций в атаке и сразу стала хуже распоряжаться мячом.

«Барселона» идеальна. Главное – не возвращать Неймара Вальверде раскрыл команду с новой стороны. А ещё показал, чем Дембеле лучше Неймара.

Второй период: примерно с марта 2018 года по январь 2019 года. «Барселона» оставалась машиной, пусть и скучноватой. Вальверде потерял зрелищность, но сохранял результат. Победа в чемпионате и Кубке Испании – отличный результат для любого клуба, что бы ни говорили радикально настроенные каталонские кулес. Но Видаль не исполнил роль Паулиньо (это странно – когда он играл, казалось, что вполне может справиться), а ничего другого Вальверде не придумал. Та же гибридная схема, в которой левый полувингер играет с мячом в атаке и без мяча в полузащите, та же страхующая роль у Ракитича, который закрывает бровку Месси. Ухудшение качества игры заметно в статистике по сезонам.

Сезон 2017/18: 60% владения мячом, 87% точность паса, 590 коротких пасов за 90 минут, 75 голов с игры (не считая контратак).

Сезон 2018/19: 61% владения мячом, 88% точность паса, 619 коротких пасов за 90 минут, 61 гол с игры (не считая контратак).

Эти цифры показывают: «Барселона» на второй год с Вальверде стала больше разыгрывать мяч накоротке, но это не пошло на пользу атаке. Количество голов, забитых в позиционных атаках, значительно снизилось. Владения мячом стало больше, но оно стало более стерильным.

Одновременно значительно снизилось количество попыток отбора (с 25 за матч до 21 за матч) – по этому показателю каталонцы худшие в Примере в сезоне-2018/19.

Стадия мессизависимости

По ходу прошлого сезона «Барселона» стала хуже в прессинге и в позиционных атаках, но всё-таки выиграла чемпионат. Объяснение одно: Месси. По голам и голевым передачам (36+15) сезон стал для него лучшим с 2015 года, он принял участие в завершающей стадии почти 60% всех голов «Барсы» в Примере. Пожалуй, не будет преувеличением сказать, что Месси выиграл для клуба это чемпионство в одиночку. Но уже зимой, когда каталонцам пришлось сыграть несколько матчей без Месси, стало ясно, что степень зависимости от него стала критической.

Фото: Jeroen Meuwsen/Soccrates/Getty Images

С начала 2019 года «Барселона» без Месси проиграла «Леванте», а потом «Севилье» в Кубке (в ответном матче он играл, забил, отдал два голевых паса, победа 6:1), «Сельте» в чемпионате и сыграла вничью с «Эйбаром». Собственно, без Месси «Барселона» не выиграла ни одного матча с начала 2019 года и до конца сезона. Показательно: победу над «Леванте» в чемпионате принёс тот же Месси, когда вышел на замену. Начался новый сезон, но все недостатки весны пока на месте. Пока Месси не набрал форму, результата нет. Нет и качества игры: семь набранных очков в Примере объясняются не плохой реализацией. Напротив, реализация в порядке: в стартовых турах «Барса» уже забила 12 голов при всего 7xG. Не в порядке позиционная атака и прессинг. Он радикально нестабильный: великолепный в матче с «Бетисом» (одну из важнейших ролей в этом сыграл Гризманн) и ужасный с «Гранадой».



Это третий период работы Вальверде, который тянется до сих пор. Владение без моментов, неотлаженный прессинг – плюс отсутствие человека, который делает результат.

Тупик Вальверде

Летом «Барселона» купила футболистов, которые могут многое дать в прессинге и позиционных атаках. Гризманн – невероятно работоспособный игрок. Его объём работы без мяча не выполняет больше никто из суперзвёзд. Но использовать только это качество француза и делать из него второго Сержи Роберто – значит впустую тратить Гризманна. Недавнее доказательство – матч с «Боруссией».

Гризманн уже помогает «Барсе» в обороне. Это топ-защитник Вальверде оценил.

Де Йонг великолепно продвигает мяч, устойчив к прессингу и гениально находит свободные зоны (хотя его позиционная игра заставила тренера «Аякса» менять схему, чтобы хоть немного снизить риск от его смелого стиля). В теории это идеальный игрок для классической «Барселоны», которая доминирует в центре поля за счёт контролирующих мяч полузащитников.

В теории «Барселона» должна прибавить в игре и с мячом, и без мяча, причём отсутствие Месси могло даже помочь Вальверде. Ведь без аргентинца ему было проще играть в прессинг: не нужно страховать ничью зону. На практике, «Барселона» беспомощна в каждом втором матче. А эффективность её позиционной атаки описывает статистика игры с «Гранадой»: при 74% владения и 20 пасах, отданных в чужой штрафной (это действительно много) каталонцы нанесли только три удара из штрафной (два из них были заблокированы). Удивительно непродуктивное владение. Обычно, когда фаворит проигрывает аутсайдеру, в этом всегда есть элемент случайности. Но «Гранада» имела лучшие моменты и выиграла по делу. Даже Месси не помог.

Три проблемы для тренера

Мы перечислили, за счёт чего «Барселона» деградировала в последние полтора года сначала в качестве игры, потом в результатах. При текущих недостатках несколько дальнейших шагов выглядят очевидными.



Первый шаг – улучшение позиционных атак. Подбор футболистов в полузащите позволяет наладить гораздо более продуктивный контроль мяча. Да, де Йонг постоянно теряет позицию, но в команде есть игроки, которые могут компенсировать его движение: это и Ракитич, и Роберто. То, что в последнем матче в запасе остался Бускетс (ещё один игрок, который не может обороняться на свободном пространстве), доказывает: Вальверде пытается как-то найти место для де Йонга. Но решение отправить в запас Бускетса в любом случае не пойдёт на пользу качеству организации атак. Нужно другое решение.

Фото: Laurens Lindhout/Soccrates/Getty Images

Второй компонент игры, который требует улучшения, – высокий прессинг. Ориентир есть: команда, которая качественно продвигает мяч и при этом прессингует на топ-уровне, это «Манчестер Сити». Состав «Барселоны» не так сбалансирован, но даже при локальных проблемах (правый и центральный защитники) позволяет качественно совмещать оба компонента.



Третья проблема, и самая многослойная – Месси. С самого начала Вальверде даже не пытался встроить его в оборонительную структуру «Барселоны»: ни в позиционную оборону, ни в прессинг. Все решения тренера были нацелены на то, чтобы лучше замаскировать и компенсировать слабую работу аргентинца без мяча. Способен ли в принципе Месси отрабатывать в обороне – сложный вопрос. Например, Хави уверен, что да: Месси может участвовать в обороне, если его убедить. Возможно, Хави просто прозрачно намекает, где он хотел бы поработать. Но Месси и прессинг – не антонимы. Во-первых, есть пример Неймара при Луисе Энрике или нынешнего Салаха – более эгоистичного игрока, который в «Ливерпуле» всё-таки работает без мяча (пусть и не слишком качественно). Во-вторых, Лео и сам склонен к бессистемным попыткам прессинга. Стоило бы хотя бы попытаться интегрировать его в общекомандное движение.



Потенциал у нынешнего состава «Барселоны» просто невероятный. Потенциально это команда с топовым розыгрышем мяча, качественной реакцией в переходные фазы (при смене владения) и с интегрированным в командную игру лучшим игроком мира. Сравните с тем, что есть сейчас: минус по всем трём пунктам.

Кто может справиться

Главная, на мой взгляд, странность в работе Вальверде в том, как легко он отказывается от решений, которые кажутся логичными. Покупка Видаля должна была продлить жизнь гибридной схеме после ухода Паулиньо. И когда Артуро играл, он был достаточно активен, чтобы идея выглядела жизнеспособной. Почему Вальверде даже не попытался повторить собственный успешный приём на системе? Почему даже не попытался встроить Месси в командное движение без мяча?



Странности наслаиваются на объективные стилистические несовпадения его идей с составом. Во-первых, это точно не тот человек, который наладит позиционные атаки. Во-вторых, это при нём зависимость от Месси выросла до таких масштабов, что «Барселону» легко спутать со сборной Аргентины: топ-игроки играют накоротке на Месси и ждут чудес. Всё это уменьшает шансы на то, что Эрнесто способен вывести команду из кризиса. Кто, если не он?



Трудность задачи в том, что нельзя просто посмотреть на список доступных известных тренеров и выбрать одного из них. У «Барсы», помимо объективно сложной ситуации, слишком специфический стиль игры (который надо возрождать). Сейчас без работы, в частности, Моуринью и Аллегри, но ни один не будет подходящим вариантом. Моуринью во главе «Барсы» — это, конечно, хайп и бомба, но стилистически его команда унаследует все недостатки команды Вальверде. Аллегри – один из самых гибких тактиков мира (если не самый), но встраивание в команду плеймейкеров со свободной ролью и позиционные атаки – не его конёк. Подбирать тренера без оглядки на состав не стоит (надеюсь, что Бартомеу тоже так считает). По стилю подходит Лопетеги, но давайте просто не будем рассматривать этот вариант. Есть ли другие?

Моуринью расплакался во время интервью. Особенный очень скучает по футболу Таким вы его ещё не видели.

Есть Хави, который пока не больше тренер, чем эксперт, но хотя бы дружит с лидерами команды. И, кажется, очень хочет попробовать. Назначать его – риск, не только потому что у него может не получиться, а ещё и потому что взять тренером легенду такого масштаба и без опыта можно только раз. И Гвардиола, и Зидан перед тем, как получить работу в суперклубе, работали в том же суперклубе в молодёжной команде. Хави работает в Катаре.



Есть Эрик тен Хаг. Тренер, который придумал, как дать свободу де Йонгу и сохранить позиционную структуру команды, научил «Аякс» играть с топ-клубами с позиции силы (и выигрывать), и имеет опыт решения двух задач «Барселоны» из трёх: поставил качественный прессинг и качественный контроль мяча. Вообще-то, этих двух факторов хватит и «Барселоне». Мы уже видели команду, в которой Месси был абсолютно свободен без мяча, но это не мешало делать результат: при Луисе Энрике. В те несколько месяцев, когда Неймар отрабатывал на бровке, «Барселона» была непобедима. Сейчас вместо бразильца Гризманн, так что есть шанс, что баланс будет существовать дольше, чем несколько месяцев.

Тактический мастер-класс от Эрика тен Хага: как и зачем «Аякс» ушёл от 4-3-3 Глубокое погружение в центр поля самой симпатичной команды года.

По стилю игры и опыту уже решённых задач тен Хаг выглядит подходящим вариантом для «Барселоны». Правда, он занят в отличном проекте «Аякса», а «Барселону» с ним даже не связывают слухи. Он просто подходит. Если не сейчас, то в конце сезона. А пока посмотрим, готов ли Вальверде меняться или он положится на автопилот.



В статье использованы данные Opta и Instat.



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