«Болтаться во второй лиге азарта нет». Новая «Алания»: сейчас она играет с ЦСКА

У владикавказской «Алании» долгая и непростая история. Минувшим летом клуб получил новую жизнь и заявился в ПФЛ в зоне Юг. Команда под руководством Спартака Гогниева выступает в этом сезоне достаточно успешно: на сегодня 6 побед в 10 матчах и третье место.



Сегодня «новая Алания» поборется в Кубке России с ЦСКА.

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Краткая справка о прошлом

— В начале российской истории «Алания» была одним из лидеров чемпионата: серебро в 1992 году, золото в 1995-м и снова серебро – в 1996-м. После этого клуб стал середняком, а в 2005-м и вовсе вылетел в первую лигу.



— Из-за накопившихся долгов пришлось отпустить иностранных футболистов, арендованных россиян вернуть в свои команды, но полученных средств не хватило, чтобы все закрыть. В марте 2006 года «Алания» была признана банкротом и лишена РФС профессионального статуса.

— Клуб переименовали в «Спартак», и в этом же году заявили в ПФЛ в зону Юг. Команда сразу же заняла второе место и вышла в первую лигу, а вслед за этим вернули старое название — «Алания».



— В январе 2011 года президентом клуба становится Валерий Газзаев, а главным тренером – его сын, Владимир. Вместе с новым руководителем «Алания» получила крутого спонсора, компанию «РусГидро», которая начала нещадно вливать деньги в «Аланию».



— В 2013 году спонсор решил выйти из клуба – и команда снова столкнулась с огромными финансовыми проблемами. К ноябрю «Алании» запретили регистрировать новичков, игроки уже пять месяцев не получали зарплату, а на выезд во Владивосток не хватило средств. В феврале 2014-го клуб во второй раз в своей истории был ликвидирован.

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«К моему большому сожалению, уже нет той «Алании», которая имела все шансы на то, чтобы получить путёвку в Премьер-Лигу и достойно в ней выступать. Так сложились обстоятельства. У нас нет спонсора, а республиканский бюджет в настоящее время не способен финансировать клуб», — сказал тогда Газзаев.



Некоторые футболисты ушли, кто-то присоединился к фарм-клубу «Алания-Д».



— В июне «Алания» снова возродилась и вернулась в ПФЛ в зону Юг, но в 2016 году команда опять была расформирована. Уже в третий раз.



— На базе погибшей «Алании» создали «Спартак-Владикавказ», который уже три года выступает в ПФЛ. Использовать название «Алания» было нельзя – РФС запрещал, так как не были закрыты долги перед футболистами и работниками последнего исчезнувшего клуба.

Новый частный клуб

Летом этого года бизнесмен Данил Гуриев решил создать новую «Аланию» — полностью частную.



«Клуб должен быть в элите российского футбола, — сказал он на презентации. — Может быть, это громкие слова, но я патриот своей родины, своей республики. Мне больно смотреть на то место, которое сейчас занимает футбол Осетии».



Президентом клуба стал Владимир Габулов (для этого ему пришлось оставить пост министра спорта Северной Осетии), главным тренером – Спартак Гогниев. Состав пополнили игроки дубля «Спартака-Владикавказ» и воспитанники осетинских школ.

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«О рисках я не думал и вообще не сомневался, — рассказал о своём приходе в «Аланию» Габулов. – Но это не спонтанное решение, я понимал, что хочу этим заниматься. Я думал о возрождении футбола в Осетии ещё во время игровой карьеры — многие воспитанники переживают из-за ситуации с футболом в республике. Вместе с командой мы предложили наше видение учредителям и главе Северной Осетии, и они нам доверились, за что я очень благодарен. Надеюсь, мы сможем всё реализовать. Очень хочу, чтобы в родной республике был профессиональный футбол. Считаю это своей миссией».

Гогниев, в свою очередь, очень горд тем, что тренирует свой родной клуб.

«Мне повезло, что сразу по окончании игровой карьеры я получил пост тренера, — говорит он. — Мне всё нравится, горжусь, что тренирую родной клуб. Конечно, в качестве футболиста всё воспринимал немного по-другому. Но в последнее время я уже был, так сказать, играющим тренером, поэтому перестроиться было несложно. Есть определённый стиль, который я хочу привить команде. Конечно, мы смотрим на других, но каждый тренер должен привносить что-то своё. Вижу вокруг очень много интересного, но я тот, кто есть. Поэтому стиль, который показывает моя команда, будет ассоциироваться со мной».

Финансирование

Государственных вложений в «Аланию» нет. Правительство республики вкладывается в стадион и развитие детского футбола. Все финансовые вливания в клуб идут от Владимира и Даниила Гуриевых. По словам Габулова, они настроены очень серьёзно.



«Но от отсутствия финансирования никто не застрахован, — добавляет президент «Алании». — Даже очень состоятельные люди и крупные корпорации испытывают трудности. И по мере поступления мы будем их решать. Я не могу быть уверен, что финансирование не прекратится. Мы все прекрасно понимаем, в какое время живём, какие в бизнесе случаются ситуации и кризисы. Но я вижу настрой и желание учредителей и главы республики, они хотят поднять здесь футбол. На основе этого уверенность в завтрашнем дне у меня есть».

Стадион и база

«Стадион готов проводить матчи ПФЛ и Кубка России, но он не в очень хорошем состоянии, — объясняет Габулов. — В следующем году планируется реконструкция, чашу «Спартака» снесут, и трибуны будут строить заново.

Сейчас мы допускаем болельщиков только на нижние сектора. По проекту вместимость стадиона должна быть увеличена до 20 тысяч человек.



Сейчас обсуждается вопрос, где мы будем выступать во время реконструкции стадиона. Есть вариант возведения небольшой временной арены из простых конструкций, чтобы мы продолжили играть на территории республики. Нам нужны две-три трибуны на пять-семь тысяч зрителей. Да, посещаемость у нас гораздо выше, но мы не можем себе позволить так сильно тратиться. Плюс это займёт больше времени.



Объект должен быть сдан летом 2022 года. Что касается базы, проект будет готов в течение двух недель. Тогда мы поймём, сколько нужно времени и средств. Сейчас мы заменили одно тренировочное поле, и это стоило нам серьёзных денег".

Посещаемость

«Сейчас на матчи приходит от десяти до пятнадцати тысяч, — говорит Гогниев. — Согласен с мнением, что новая «Алания» задумывалась как проект, который возродит футбол в Осетии. Интерес есть, народ соскучился. Были проблемы, но ситуация исправляется с помощью спонсоров. Это радует».

Цели и задачи

«На пять лет вперёд загадывать нельзя, но я надеюсь, что «Алания» к этому времени будет клубом Премьер-Лиги, — рассуждает Габулов о будущем. — Безусловно, у всех — от учредителей клуба до футболистов — стоит общая цель – вывести «Аланию» в Премьер-Лигу. Главный вопрос — сколько на это понадобится времени. Для этого важно качество работы внутри клуба, стабильность финансирования и конкуренты, которые ставят перед собой такие же задачи и цели. Футбольная команда не создаётся за один день. Она может строиться годами. Мы для себя решили, что будем двигаться от матча к матчу. Не важно, будет ли игра команды оборонительной или атакующей – главное, чтобы она давала результат и радовала болельщиков. Но это не значит, что мы делаем себе скидку. Я вам скажу честно: болтаться во второй лиге интереса и азарта у нас нет.

Для глобальных изменений должно пройти больше времени, но болельщик приходит на стадион, радуется. Наш владелец, Даниил Гуриев, хочет, чтобы в будущем команда играла в Премьер-Лиге. Клуб молодой, всё будет делаться поэтапно. Сейчас наша цель — выигрывать в каждом матче. Получится — идём дальше».



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Матч с ЦСКА

ЦСКА и «Краснодар» извинились за еврокубковый позор. Суперматч на «ВЭБ Арене»! Даже жаль, что игра не завершилась вничью – это было бы справедливо.

Во Владикавказ шесть лет не приезжали команды РПЛ, поэтому матч с ЦСКА – большой праздник для болельщиков. Все билеты (а их было 15 500) были выкуплены за два дня.



«По информационному и билетному ажиотажу видно, как болельщики заждались большого футбола, — говорит Габулов. — У меня сейчас один телефонный разговор заканчивается – тут же идёт второй. Люди звонят и спрашивают про билеты — почему-то некоторые вспомнили о матче за день до него. Так как количество мест у нас на стадионе ограничено, мы осуществили предпродажу, но 100% желающих стадион пока вместить не может. Раньше в заборах у стадиона были дырки, но с нашим приходом мы их устранили».



«Часто, когда команда Премьер-Лиги борется за высокие места и выходит на поле через три дня на четвёртый, она позволяет себе сыграть на ранних стадиях Кубка не основным составом, — рассуждает Спартак Гогниев. — ЦСКА — квалифицированная команда, каждый футболист там очень силён индивидуально. Это неоднократный чемпион и обладатель Кубка страны. Лёгкой игры у нас точно не будет!»