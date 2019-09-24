5 лучших вратарей 10-го тура РПЛ. Версия Владимира Габулова

На прошлой неделе «Чемпионат» запустил новую рубрику, в которой Владимир Габулов — экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, а сейчас президент ФК «Алания» Владикавказ – после каждого тура определяет пятёрку лучших вратарей. О лучших вратарях прошлого тура и критериях оценки Габулова можно почитать здесь.

Слово Владимиру.



По итогам 10-го тура выбрать пятёрку лучших вратарей было крайне сложно, и не потому что все сыграли очень хорошо. Наоборот, тур получился непростым для голкиперов – самым результативным в сезоне, а на ноль сыграли только двое. За этот тур многим вратарям стоит предъявить претензии. Объективно, рассматривая наши критерии, я бы составил только тройку голкиперов – пятерых выбрать очень тяжело. Так что для ребят, которые заняли четвёртое и пятые места, это аванс.

Лунёв сыграл на ноль, таких вратарей в туре всего двое. Оставить ворота сухими — один из критериев для нашей пятёрки. Хотя у ворот Андрея и не было большого количества моментов, так как «Зенит» хорошо действовал в обороне. Но качественная игра в защите – это и заслуга вратаря, ведь от него часто идёт подсказ партнёрам. Важно, что Андрей не потерял концентрацию до финального свистка, а также участвовал в начале атак своей команды.

Символическая сборная 10-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева Три игрока «Локомотива», два — «Уфы» и авторы дублей: заслуженный тренер России определяет лучших в 10-м туре РПЛ.

«Урал» играл на выезде, что изначально предполагает сложности для голкипера. Все мы знаем, что «Арсенал» умеет много и агрессивно атаковать. Так и случилось. Для болельщика, скорее всего, голевой удар показался очень красивым по исполнению, но шанс выручить команду у Годзюра был. Вообще, вратари уровня Премьер-Лиги должны чаще справляться с ударами издалека. Сам Ярослав выручал в этом матче, когда «Арсенал» бил и с дальней, и со средней дистанции. Отчасти выиграть «Арсеналу» не удалось именно из-за Годзюра.

3. Игорь Акинфеев, ЦСКА

Пусть Игорь и пропустил два мяча, но претензии за них ему предъявить сложно. В первом случае его вообще «расстреливали» в упор. Но Игорь совершил два ключевых спасения. Первое – на 55-й минуте. Хотя тот эпизод и закончился голевым угловым, но удар по воротам ЦСКА перед стандартом был из убойной позиции.

Но главное спасение случилось позже – при счёте 3:2. На 66-й минуте Берг наносил удар с близкого расстояния – до ворот было метров 12-13, но Акинфеев проявил выдержку. Это ключевой эпизод матча, тогда «Краснодар» создавал остроту у ворот хозяев. Если бы Берг забил, ЦСКА вряд ли бы добился победы.

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Шелия пропустил, но ему было очень сложно спасти команду от этого гола. При этом вратарь поучаствовал в ключевом эпизоде при счёте 1:0 в пользу «Ростова» на 37-й минуте.

Шомуродов в упор отправлял мяч в ворота, а Шелия передвигался по линии ворот и по траектории мяча, который летел с фланга. Он сумел скоординироваться и ногой отбить мяч в движении. Да, потом Попов не попал по пустым воротам, но раз нет гола, значит, вратарь на сто процентов прав — он совершил классный сейв. После этого спасения «Тамбов» получил хороший импульс, быстро сравнял счёт, а потом и выиграл матч. Так что сейв Шелии – ключевой эпизод игры.

При этом вратарь классно вводит мяч в игру, здорово играет ногами, так что «Тамбов» часто использует это в своих атаках.

Второй раз подряд первое место занимает голкипер «Уфы». «Спартак» — грозный соперник для многих команд РПЛ, хотя сейчас и находится не в лучшем состоянии. Дома «Уфа» допустила огромное количество опасных моментов у своих ворот, но Беленов сохранил ноль в графе пропущенных мячей. Счёт 1:0, державшийся всю игру, очень скользкий, но благодаря своему вратарю «Уфа» довела матч до победы.

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Ключевой эпизод случился в концовке, когда Мельгарехо пробивал в упор с близкого расстояния. Некоторым болельщикам может показаться, что там не было ничего сложного — дескать, нападающий попал прямо во вратаря. Отвечу: главное, что Беленов остался хладнокровным до 90-й минуты. А в самом эпизоде он не завалился и не гадал, куда ударит соперник. Важно, что он не отбил мяч в сторону – иначе был бы риск добивания, после которого «Спартак» мог сравнять счёт. Александр же, пусть и немного отпустил мяч, тут же намертво его накрыл. Именно игра Беленова позволила «Уфе» победить.