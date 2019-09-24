5 лучших вратарей 10-го тура РПЛ. Версия Владимира Габулова

На прошлой неделе «Чемпионат» запустил новую рубрику, в которой Владимир Габулов — экс-вратарь сборной России, ЦСКА, «Динамо», «Брюгге» и других клубов, а сейчас президент ФК «Алания» Владикавказ – после каждого тура определяет пятёрку лучших вратарей. О лучших вратарях прошлого тура и критериях оценки Габулова можно почитать здесь.
Слово Владимиру.
По итогам 10-го тура выбрать пятёрку лучших вратарей было крайне сложно, и не потому что все сыграли очень хорошо. Наоборот, тур получился непростым для голкиперов – самым результативным в сезоне, а на ноль сыграли только двое. За этот тур многим вратарям стоит предъявить претензии. Объективно, рассматривая наши критерии, я бы составил только тройку голкиперов – пятерых выбрать очень тяжело. Так что для ребят, которые заняли четвёртое и пятые места, это аванс.
5. Андрей Лунёв, «Зенит»
Лунёв сыграл на ноль, таких вратарей в туре всего двое. Оставить ворота сухими — один из критериев для нашей пятёрки. Хотя у ворот Андрея и не было большого количества моментов, так как «Зенит» хорошо действовал в обороне. Но качественная игра в защите – это и заслуга вратаря, ведь от него часто идёт подсказ партнёрам. Важно, что Андрей не потерял концентрацию до финального свистка, а также участвовал в начале атак своей команды.
4. Ярослав Годзюр, «Урал»
«Урал» играл на выезде, что изначально предполагает сложности для голкипера. Все мы знаем, что «Арсенал» умеет много и агрессивно атаковать. Так и случилось. Для болельщика, скорее всего, голевой удар показался очень красивым по исполнению, но шанс выручить команду у Годзюра был. Вообще, вратари уровня Премьер-Лиги должны чаще справляться с ударами издалека. Сам Ярослав выручал в этом матче, когда «Арсенал» бил и с дальней, и со средней дистанции. Отчасти выиграть «Арсеналу» не удалось именно из-за Годзюра.
3. Игорь Акинфеев, ЦСКА
Пусть Игорь и пропустил два мяча, но претензии за них ему предъявить сложно. В первом случае его вообще «расстреливали» в упор. Но Игорь совершил два ключевых спасения. Первое – на 55-й минуте. Хотя тот эпизод и закончился голевым угловым, но удар по воротам ЦСКА перед стандартом был из убойной позиции.
Но главное спасение случилось позже – при счёте 3:2. На 66-й минуте Берг наносил удар с близкого расстояния – до ворот было метров 12-13, но Акинфеев проявил выдержку. Это ключевой эпизод матча, тогда «Краснодар» создавал остроту у ворот хозяев. Если бы Берг забил, ЦСКА вряд ли бы добился победы.
2. Гиорги Шелия, «Тамбов»
Шелия пропустил, но ему было очень сложно спасти команду от этого гола. При этом вратарь поучаствовал в ключевом эпизоде при счёте 1:0 в пользу «Ростова» на 37-й минуте.
Шомуродов в упор отправлял мяч в ворота, а Шелия передвигался по линии ворот и по траектории мяча, который летел с фланга. Он сумел скоординироваться и ногой отбить мяч в движении. Да, потом Попов не попал по пустым воротам, но раз нет гола, значит, вратарь на сто процентов прав — он совершил классный сейв. После этого спасения «Тамбов» получил хороший импульс, быстро сравнял счёт, а потом и выиграл матч. Так что сейв Шелии – ключевой эпизод игры.
При этом вратарь классно вводит мяч в игру, здорово играет ногами, так что «Тамбов» часто использует это в своих атаках.
1. Александр Беленов, «Уфа»
Второй раз подряд первое место занимает голкипер «Уфы». «Спартак» — грозный соперник для многих команд РПЛ, хотя сейчас и находится не в лучшем состоянии. Дома «Уфа» допустила огромное количество опасных моментов у своих ворот, но Беленов сохранил ноль в графе пропущенных мячей. Счёт 1:0, державшийся всю игру, очень скользкий, но благодаря своему вратарю «Уфа» довела матч до победы.
Ключевой эпизод случился в концовке, когда Мельгарехо пробивал в упор с близкого расстояния. Некоторым болельщикам может показаться, что там не было ничего сложного — дескать, нападающий попал прямо во вратаря. Отвечу: главное, что Беленов остался хладнокровным до 90-й минуты. А в самом эпизоде он не завалился и не гадал, куда ударит соперник. Важно, что он не отбил мяч в сторону – иначе был бы риск добивания, после которого «Спартак» мог сравнять счёт. Александр же, пусть и немного отпустил мяч, тут же намертво его накрыл. Именно игра Беленова позволила «Уфе» победить.
- 24 сентября 2019
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