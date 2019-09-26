Капитан сборной Никарагуа не знает, кто голосовал вместо него, а голоса Египта не учли из-за заглавных букв и печати.

Скандал с премией ФИФА: нарушения при голосовании были, но это ничего не изменит

С тех пор, как в Милане 24 сентября вручали награды ФИФА, прошло уже два дня, а шума становится всё больше. Причина – не странная символическая сборная, в которой не оказалось Трента Александера-Арнольда и Эндрю Робертсона (вместо них – пропустивший полсезона Марсело и центральный защитник Серхио Рамос), а распределение голосов за лучшего игрока.

Четверо игроков «Реала» — в команде года ФИФА

Награду The Best получил Лионель Месси. Он обошёл Вирджила ван Дейка (второе место) и Криштиану Роналду (третье место). Позднее стало известно, что среди журналистов больше всего голосов набрал голландский защитник, а за Месси чаще голосовали игроки и тренеры. После награждения ван Дейк отдал Месси должное и сказал, что рад за аргентинца и не расстроен поражением. Криштиану никак не прокомментировал (он не приехал на церемонию), но опубликовал пост в «инстаграме», в котором сказал, что «за ночью всегда следует рассвет». Вроде бы всё прошло без скандалов.

Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА

Но на следующий день после церемонии начались странности. Капитан сборной Никарагуа опубликовал вот такой пост в «твиттере»: «Я не голосовал за лучшего игрока в премии The Best, любая информация о моём голосовании является ложью. Спасибо».

Мощное заявление. Почти одновременно ФИФА получила ещё одно обвинение в фальсификации – от главного тренера сборной Судана Здравко Логарушич. Он заявил, что его выбор был изменён: он голосовал за Салаха, Мане и Мбаппе (именно в таком порядке), а в итоге его баллы ушли Месси, ван Дейку и Мане соответственно. У него нет «твиттера», но документ, о котором идёт речь, распространён в сети.

Вдобавок оказалась недовольна Федерация футбола Египта: голоса тренера и капитана сборной вообще не были учтены. Сразу три ошибки в голосовании. Но у ФИФА нашёлся ответ на каждый случай.

Самый быстрый ответ пришёл даже не из ФИФА, а из из Федерации футбола Судана. Издание Football Italia публикует неожиданное опровержение: суданские футбольные власти утверждают, что чиновники ФИФА уже связались с ними. В результате проверки выяснилось, что тренер их сборной ссылается на документ, отредактированный в фотошопе. На самом деле, его голоса были отданы именно так, как посчитали в ФИФА.

Мутная история, но на бумаге с подписью Логарушича действительно легко заметить следы голосования напротив других игроков – как раз Месси, ван Дейка и Мбаппе. И кстати, фамилия тренера, согласно документации ФИФА пишется «Логаришич». Хотя, например, портал Transfermarkt даёт именно такое написание: Logarusic. Учитывая это, информация о неверном подсчёте голоса тренера действительно начинает напоминать фейк. В ФИФА призвали футбольные власти Судана расследовать этот инцидент.

В ФИФА ответили на обвинение наставника сборной Судана

Ситуация с капитаном сборной Никарагуа сложнее. ФИФА опровергла заявления Барреры и привела доказательство: документ со списком номинантом на награду The Best, на которой стоит подпись самого Барреры и официальная печать Федерации футбола Никарагуа. Значит, кто-то голосовал вместо него, а Федерация это утвердила. В ФИФА просят футбольные власти Никарагуа разобраться и выяснить, кто именно голосовал вместо Барреры.

Самая необычная ситуация с голосами от Египта. Их действительно не засчитали. Причина – технические ошибки в оформлении документа. Во-первых, на документе, предоставленном Федерацией футбола Египта, имена и фамилии номинантов напечатаны полностью с заглавных букв. А главное – на документе отсутствовала печать Федерации футбола Египта, без которой документ был признана недействительным. Голоса капитана и тренера сборной при голосовании не учитывались.

В ФИФА объяснили, почему не учли голоса членов египетской федерации за Салаха

Ответы ФИФА не означают, что дело автоматически закончится: ещё предстоит узнать, кто голосовал вместо капитана Никарагуа, и откуда взялся фейк с голосованием тренера Судана. Но в любом случае, скандалы сопровождают голосование не в первый раз.

Год назад, когда награду выиграл Лука Модрич, также были обвинения в фальсификации. Тогда среди проголосовавших оказался несуществующий журналист с Коморских островов, а также журналист газеты, которая закрылась несколько лет назад. Тогда это не имело никаких последствий: голоса не были перераспределены, награждения остались в силе. Так что стоит ожидать того же и сейчас.