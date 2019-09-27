100 миллионов евро на лавке. Почему Азар не играет в «Реале»?

В начале лета Эден Азар наконец осуществил свою мечту, перебравшись в «Реал Мадрид» к Зинедину Зидану. За «Королевский клуб» он хотел выступать с детства, а француз был его любимым игроком.



Переход сложился для бельгийца сказочно легко. В Лондоне с ним тепло простились, а в Мадриде горячо приняли – презентацию игрока посетили около 50 тыс. болельщиков (только во время презентации Криштиану Роналду было больше фанатов – около 70 тыс.).

Летом Азар неплохо себя проявил в товарищеских матчах и даже успел забить первый гол за «сливочных» в игре с «Ред Булл». Затем, будто за этот скромный успех, Эдену отдали 7-й номер, под которым ранее играл Роналду. Тогда казалось, что в Мадриде бельгиец должен стать новым Криштиану.



Однако пока дела у Азара в новом клубе идут ужасно. Во всех турнирах полузащитник провёл на поле лишь 191 минуту, сыграв в 3 матчах, а за последней встречей «Реала» в Ла Лиге — с «Осасуной» — Эден наблюдал только со скамейки. При этом купленный за 100 млн евро футболист ещё не отметился ни одним результативным действием.



К сожалению, сейчас Азар далёк от игровых кондиций некогда главной звезды АПЛ. Его плохая форма и редкое появление на поле объясняются тремя причинами.

«Реал» сыграл ужасно, но мог отыграться с 0:2. А ещё у «ПСЖ» лучше вратарь Когда наконец-то избавились от Кейлора Наваса и тут же проиграли ему 0:3.

Лишний вес

Волнения от перехода Азара быстро сменились шутками над его лишним весом после того, как в Сеть попали первые фотографии бельгийца в форме «Реала». Тогда о животе полузащитника говорил весь мир.



«Мы реально отдали € 100 млн за толстяка Азара». «Как вообще Азар мог так растолстеть всего за один месяц? Это выше человеческих возможностей». «Любопытно, как толстяк Азар остаётся в пятёрке лучших игроков мира. Что же будет, если он станет стройнее», — писали болельщики.

Чуть позже даже появилась информация о том, как сильно поправился хавбек. В испанских СМИ говорили о 6-7 килограммах, что вполне возможно, учитывая его пристрастие к бургерам.

Несмотря на то что к началу осени Азар успел немного похудеть, за лишний вес ему достаётся до сих пор. Недавно критикой в адрес игрока разразился французский тренер Роллан Курбис.



«С точки зрения усиления Азар воспринимался как локомотив, который может повести команду за собой. Но на деле он оказался прицепом. Он прибыл в расположение клуба для прохождения предсезонной подготовки с 6-7 кг лишнего веса. Если он настолько ленив, он никогда не должен был оказаться в «Реале», — отмечал специалист.

Травма

Старт сезона Азар был вынужден пропустить. За день до первого матча в Ла Лиге с «Сельтой» он получил травму на тренировке. 16 августа у Эдена было выявлено мышечное повреждение бедра.



Ожидалось, что полузащитник успеет восстановиться к играм своей национальной сборной в отборочном турнире к Евро-2020 в начале сентября. Однако, из-за того что травма по-прежнему беспокоила Азара, он покинул расположение бельгийской команды за несколько дней до матча с Сан-Марино.



Дебютировать за «Реал» в испанском чемпионате Эден смог только в четвёртом туре чемпионата Испании. В матче с «Леванте» он вышел на последние полчаса.

В «Реале» всё измени… Стоп. А что вообще происходит в «Реале»? Половина революции свершилась. Потом всё подвисло.

Странная ротация Зидана

Восстановившись после травмы, Азар провёл три матча за «сливочных». Затем Зидан неожиданно оставил его на скамейке в игре с «Осасуной».



Тем не менее такое решение специалиста можно было понять. В матче с не самым грозным соперником, который проходил посреди недели, француз дал отдохнуть некоторым лидерам команды (Бейлу, Бензема, Карвахалю, Куртуа и самому Азару) перед мадридским дерби и предоставил игровое время футболистам ротации (Винисиусу, Одриосоле, Милитао, Родриго, Вальверде, Йовичу). После матча Зидан заметил, что рассчитывает на всех 25 игроков в составе и доверят молодым.

Такой подход можно было бы считать логичным только в рамках одной игры, вне контекста стратегии на сезон, в котором француз пытается строить новый «Реал» вокруг фигуры бельгийца. Однако, когда игра команды не налажена, а главная звезда клуба не в форме, ротация точно не лучшее решение.



Очевидно, что если Азар будет и дальше пропускать подобные встречи, то игровые кондиции он обретёт нескоро. Едва ли игры, например, с «Атлетико» подходят для того, чтобы набирать форму.

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Из матчей, в которых бельгиец принимал участие в этом сезоне, было ясно, что в Испании Азар может творить такие же чудеса, как в Англии. Нерегулярная игровая практика полузащитника связана в основном с не зависящими от футболиста причинами. В Мадриде Эден точно не стал хуже, ему нужно лишь позволить чаще играть.