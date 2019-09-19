«Реал» сыграл ужасно, но мог отыграться с 0:2. А ещё у «ПСЖ» лучше вратарь

Главный вопрос после просмотра игры «Реала» в Париже – что это было? Вопрос не риторический. Трудно понять, каким был план на игру. Трудно найти логику в том, как развивалась игра гостей по ходу матча, как они реагировали на изменения счёта.

«Реал» начал с борьбы за инициативу и прессинга средним блоком. В стартовые минут 12 ни одна из команд не была явно лучше. «ПСЖ» чаще доводил мяч до штрафной и комфортно чувствовал себя в чужой опорной, «Реал» быстро атаковал через фланги. Всё изменилось после быстрого гола. Кстати, необязательного.



Сыграло роль отсутствие Серхио Рамоса: Милитао и Варан явно недопоняли друг друга, когда в коридор между ними ворвался Анхель Ди Мария. Но он бил с острого угла и из неудобного положения: оттуда получалось нанести удар только в одну точку, в ближний угол. Анхель туда и пробил, но Тибо Куртуа делал шаг в другую сторону и не успел среагировать. Мягко говоря, необязательный гол. Возможно, я бы не акцентировал на этом внимание, если бы в Тибо было чуть меньше пафоса. Но бельгиец так любит рассказать о себе хорошее, что его ошибки становятся намного заметнее. Тем более когда с другого конца поля за ним наблюдает ненужный в Мадриде Кейлор Навас.

Странная реакция «Реала» на гол

Переходим к нелогичным моментам. После гола «Реал» не перехватил инициативу, а наоборот, стал более явно играть от обороны. Это продолжалось почти до перерыва – до 43-й минуты, когда гости организовали навал. Отвечать за продвижение мяча должен был Тони Кроос, которого постоянно искали центральные защитники. Но из 22 его пасов за этот промежуток времени только семь были отданы вперёд. Продвигать мяч приходилось крайним защитникам. Карвахаль и Менди играли в разном стиле: один всё время был вовлечён в позиционную игру, другой оставался в изоляции против одного соперника, но оба делили одну проблему: непонимание, что делать с мячом при подходе к штрафной.



С Бензема и Азаром на поле «Реал» перестал играть в навесы. Это факт: за весь тайм у гостей всего два навеса, один из них со стандарта. Но без навесов не стало вариантов доставки мяча в штрафную. Был один прострел Хамеса Родригеса, одна обводка от Менди, а чаще всего – пасы назад. Через центр не проходило ничего. Другими словами, позиционные атаки «Реала» напоминали букву U – классическое обозначение стерильного владения, неопасного для соперника.

В «Реале» всё измени… Стоп. А что вообще происходит в «Реале»? Половина революции свершилась. Потом всё подвисло.

С первого гола и почти до конца тайма «ПСЖ» был явно лучшей командой, разницу в качестве атак лучше всего доказывает количество пасов в атакующей трети поля: 77 на 20 с 14-й по 43-ю минуту. Огромное превосходство, которые заметно и в штрафной: 14 касаний в чужой штрафной сделали игроки «ПСЖ» (в том числе нанесли четыре удара), у «Реала» — одно касание. Второй гол соответствовал характеру игры и отразил ещё одну проблему гостей: провал в опорной зоне, которыми с удовольствием пользовались хозяева. В эпизоде со вторым голом Маркиньос, Гейе и Мёнье спокойно разыгрывали мяч, а Ди Марию никто не держал на дуге штрафной. Напрашивается упрёк в адрес Каземиро, но и у Гейе, отдавшего голевой пас, была недопустимая свобода действий. В эпизоде провалилась вся полузащита «Реала».

Минутка типичного «Реала» (в хорошем смысле)

Даже не зная, что делать с мячом, даже при стерильном владении далеко от ворот «Реал» мог сравнять счёт ещё в первом тайме. Это было бы типично: мы видели что-то похожее в сезоне-2016/17. Тогда команда полагалась на фланговые атаки и навесы, плохо держала мяч, но великолепно управляла темпом игры и брала очки за счёт единичных выигранных эпизодов, а не качества позиционных или быстрых атак. В этот раз, если бы «Реал» добился результата, это была бы заслуга Гарета Бэйла. Он забил, чуть задев мяч рукой (гол был отменён) и дважды опасно пробил.



Второй тайм делится на две части. До двойной замены от Зидана игра была примерно равной, медленной и без моментов – по сценарию «ПСЖ». После двойной замены «Реал» перестроился на 4-4-2 с очень атакующими флангами полузащиты (Бэйл – Васкес) и наконец попробовал играть в навесы. Но развалился. Команды обменялись ударами, но «Реал» полностью утратил контроль над центром поля (которого и так не хватало) и постоянно рисковал получить мощную контратаку. То, что она случилась только в добавленное время, скорее везение.

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Адаптация Азара, отсутствие Модрича и другие проблемы Зидана

Отказавшись от игры в навесы, Зидан пока не придумал ничего взамен. Креативные футболисты (Кроос, Хамес, Азар) играют сами по себе и полагаются на индивидуальное мастерство. Это снижает их эффективность, к тому же Азар ещё и явно не в форме. Это не приговор, но в Париже команда играла без Марсело и Модрича, которые как раз и позволяют замаскировать слабую позиционную атаку. Марсело продвигает мяч, а Модрич умеет принимать тонкие решения под прессингом. В команде, лишённой структуры атаки, эти качества даже важнее, чем умение Крооса связывать линии.



Но отсутствие двух игроков, даже важных, не оправдывает ошибок. Кроме расчёта на индивидуальные действия Азара и Хамеса, «Реал» не предложил в атаке ничего. В обороне игра была наивной: гости не удержали темп прессинга, который сами предложили. А для качественной позиционной обороны нужны другие действия полузащитников: Хамес и Кроос слишком долго возвращались после потерь.



Эти недостатки не гарантировали поражение (хотя делали его логичным), но вмешался Куртуа. Его ошибка перевела матч в самый неудобный для гостей сценарий. Единственный ответный ход, который придумал Зидан, был слишком рискованным, поэтому он оттягивал замены максимально долго. Не помогло, потому что Томас Тухель был к этому готов: в ответ на 4-4-2 гостей он выпустил Андера Эрреру, чтобы окончательно получить контроль над центром поля.



Как бы ни был плох «Реал»в этом матче, нужно отметить вот что. Даже при счёте 0:2 и полном превосходстве соперников гости могли сравнять счёт. Если бы это произошло, качество игры отошло бы на второй план. Это знакомая черта: за три года Зидана в Мадриде он не раз выигрывал матчи заменами, сменой схемы и другими эпизодическими решениями, не связанными с качеством игры в целом. Пока не похоже, что нас ждёт что-то новое. Два года назад почти такой же безыдейный «Реал», который легко критиковать после поражений, стал чемпионом по голам с замен, чемпионом по очкам, набранным в добавленное время – и чемпионом Испании тоже.



Учитывая этот опыт, нужно критиковать Зидана за результат. Но бессмысленно критиковать его за качество игры. Позиционные атаки, прессинг – всё это и раньше не было для него в приоритете. Только результат, которого сейчас нет.



В статье использованы данные Opta.



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