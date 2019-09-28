Ибра бросил вызов Хабибу!

Златан запустил классный челлендж. Но ему почти никто не ответил.

Накануне звезда «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович взорвал социальные сети, выложив в своём инстаграме видео с названием MatrixChallenge. Швед, вспомнив знаменитые кадры из фильма «Матрица», решил показать всем, что он тоже может проделать этот трюк, при этом удерживая на груди футбольный мяч.

Златан передал эстафету своему агенту Мино Райоле и трём спортсменам – бойцу UFC Хабибу Нурмагомедову, теннисисту Новаку Джоковичу и футболисту «Манчестер Юнайтед» Полю Погба.

Пока они не откликнулись на челлендж шведского футболиста. А вот общественность быстро отреагировала на видео Ибрагимовича.

Например, спортивный журналист и комментатор Тарас Тимошенко решил повторить трюк, но только с баскетбольным мячом. Получилось так себе.

Супруга экс-футболиста киевского «Динамо» и сборной Украины Николая Морозюка Ирина тоже последовала за Златаном, назвав его любимым футболистом после мужа.

Некоторые решили пойти на хитрость.

Вот ещё несколько попыток фристайлеров и просто почитателей таланта Ибрагимовича, которые нам удалось найти на просторах инстаграма.

Ждём реакции знаменитостей. Пока никто не осмелился ответить на вызов.