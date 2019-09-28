«Можно «Зениту» сразу первое место отдать». Смолов ругается в прямом эфире

В перерыве матча «Локомотив» — «Зенит» флеш-интервью давал нападающий Фёдор Смолов. На 38-й минуте он забил гол, но спустя две минуты главный арбитр встречи Михаил Вилков побежал к монитору смотреть повтор момента столкновения Жоау Мариу и Дриусси. На 41-й минуте гол отменили.
Смолов явно был очень разозлён произошедшим, поэтому не скупился на эмоции во время интервью.
— Ты иди в мини-футбол играй, епта, Олег! – сказал он проходившему мимо Шатову, когда эфир уже начался.
— Да ничего нельзя сказать по поводу отменённого гола, — продолжил Смолов. – Я Рифату Жемалетдинову сразу сказал, что гол отменят, когда Вилков пошёл смотреть повтор. Это читалось. Ещё бы против «Зенита» нам гол засчитали. В принципе можно разыгрывать второе место, а им сразу первое, (матерное слово), отдавать.
Календарь под них, а мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера, то опять в 11. Игру они на один день не переносят. Не знаю, что ещё сказать. Неприятно, когда твоей команде не засчитывают гол. Я не понял, что там произошло. Я был не так близко к эпизоду. Никак не могу прокомментировать. Закрыт ли мне путь в «Зенит» после такого жёсткого заявления? Я не знаю, вам виднее.
А так «Зенит» играет достойно. Конечно, с ними тяжело, потому что у них такой подбор исполнителей. Есть второй тайм. Сейчас послушаем, что скажет тренер.
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