У «Монако» первая крупная победа. Головин тоже в ней поучаствовал

В середине недели полузащитник сборной России Александр Головин поразил Францию. Экс-игрок ЦСКА забил два гола и сделал голевую передачу в матче Лиги 1 с «Ниццей» (3:1). 23-летний уроженец Кемеровской области попал в символическую сборную тура по версии авторитетного издания L'Equipe, а InStat поставил Головину потрясающую оценку – 457 баллов. По статистике россиянин совершил 78 ТТД при 78% успешных.



«Головин прогрессирует, – сказал главный тренер «Монако» Леонарду Жардим. – Он больше подходит на роль «восьмёрки», нежели Сеск Фабрегас, так как лучше обостряет игру». Очевидно, Жардим радовался выступлению Александра сильнее всех, поскольку первая победа в сезоне откладывала возможную отставку португальца.

Принц! Царь! Русская магия! Во Франции восхищаются Головиным Саша, не останавливайся!

Кажется, Жардим не из тех тренеров, которые поступают в соответствии с правилом «победный состав не меняют». На игру 7-го тура с «Брестом» португалец выпустил Камила Глика, Фоде Балло-Туре и Виссама Бен-Йеддера вместо Гильермо Марипана, Жила Диаша и Кевина Огустена. Впрочем, держать на скамейке самого дорогого летнего новичка Бен-Йеддера, восстановившегося от травмы и ставшего автором третьего гола «Монако» в ворота «Ниццы», тренер просто не мог. Зато схему с тремя центральными защитниками Жардим сохранил. Головин остался одним из трёх центрхавов монегасков.

Счёт во встрече с «Брестом» как раз Бен-Йеддер и открыл. 29-летний форвард забил свой пятый мяч в шести матчах чемпионата Франции. Во многом этот гол сделал второй нападающий «Монако» Ислам Слимани, выигравший в штрафной тяжёлую борьбу у двух защитников и сделавший скидку на оставшегося без опёки у линии вратарской Бен-Йеддера. В первом тайме монегаски значительно превзошли гостей: хозяева владели мячом 54% времени, нанесли больше ударов – 10:2 (в створ – 5:0).

Во втором тайме команда Жардима смогла развить преимущество (удары – 11:3, в створ – 8:1), а не создать себе проблемы на ровном месте, как происходило в первых матчах сезона. Сперва Слимани реализовал пенальти, который был назначен за фол голкипера, сбившего Бен-Йеддера. Затем монегаски соорудили потрясающую контратаку после выброса аута на своей половине. Хватило всего пары касаний, чтобы Желсон Мартинш, получив мяч от Слимани, убежал один на один с центра поля. Его гол, по сути, закончил матч. Правда, сыграть на ноль «Монако» опять не удалось.



После атаки на скорости и кросса с правого фланга блестящий удар с лёта нанёс форвард «Бреста» Александр Менди.

Тем не менее победа монегасков всё равно получилась крупной. В концовке Слимани оформил хет-трик из голевых передач: алжирец вырезал мяч в штрафную на Бальде Кейта, а тот пробил в касание. Голы «Монако» – красота!



Головин в матче с «Брестом» выполнил свою работу, хотя на сей раз сыграл не так ярко. Жардим заменил россиянина на 78-й минуте на Адриена Силву. Статистический сайт Sofascore.com поставил Александру лишь 6,7 балла. На счету нашего хавбека 45 касаний мяча, 28 передач с точностью 75%, по одному удару, заработанному фолу, отбору и выносу мяча, а также два выигранных единоборств из шести.

Турнирная таблица чемпионата Франции

«Монако» убегает от зоны вылета.