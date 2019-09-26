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Головин включен в символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции

Головин включен в символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции
Футбол / Франция 0

Французское издание L'Equipe составило символическую сборную 7-го тура чемпионата Франции. Впервые в сезоне в неё попал российский полузащитник «Монако» Александр Головин. Россиянин в матче с «Ниццей» отметился голом и голевой передачей (3:1). Он получил оценку 9 и является лучшим игроком этого тура по версии издания.

Полностью символическая сборная 7-го тура лиги 1 по версии L'Equipe выглядит следующим образом: Стив Манданда («Марсель»), Фабиу («Нант»), Николя Паллуа («Нант»), Аксель Дисаси («Реймс»), Арно Суке («Монпелье»), Александр Головин («Монако»), Маршалл Мунетси («Реймс»), Амзала Камара («Реймс»), Ясин Адли («Бордо»), Йоанн Курт («Брест»), Виктор Осимен («Лилль»).

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