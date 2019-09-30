Ищи дурака. Кто ещё пойдёт тренером в «Спартак» до Черчесова?

Жил да был тренер Кононов. Слыл достойным человеком: прилично одевался, интеллигентно выражался и вроде бы ставил красивый футбол. Но вот случился в его жизни «Спартак», и теперь Олег Георгиевич — народно опозоренный мямля и пиджак. Только это вовсе не означает, что этот тренер долго просидит без работы. Ведь быть оплёванным в «Спартаке» — это не то что не приговор, но даже и не показатель профессиональных и личных качеств.

Фото: «Чемпионат»

Ей богу, давайте по списку.



Старков здесь стал шпротой. Черчесов – псом. Лаудруп и Эмери – нулями. Карпин – «физруком, а не тренером». Якин – человеком, которого чуть не побили на бровке. Аленичев – просто разочарованием.

Все они закончились после отставки? Каждый оказался ничтожеством? Где это было доказано: в сборной ли России, в «Арсенале» или в «Ростове»?

Вопрос дня. Кто должен возглавить «Спартак»? Ветераны и болельщики «Спартака» – о преемнике Кононова.

Восстановление после токсичной эпохи, конечно, происходило не сразу, но и не стоит удивляться, что через несколько лет те же Кононов с Аленичевым будут обыгрывать «Спартак» со своими новыми командами под хоровое унижение ещё одного то ли покрасневшего, то ли побелевшего тренера.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Только вот с течением времени «дурака» будет искать намного сложнее. Это раньше говорили: «В «Спартак» два раза не зовут», но сейчас куда логичнее прозвучит: «В «Спартак» с двух раз не идут».



И дело ведь не только в тренерах, но и в футболистах. Вот играл себе Ташаев в «Динамо» — был местной звездой, вызывался в сборную, бед не знал. Ушёл в «Спартак» — сдулся, потерял полтора года молодости и оказался по уши в грязи. Раскрывался в «Ростове» Гулиев – был лидером, прогрессировал, контактировал с Черчесовым. Перешёл в «Спартак» – драки с американцами, место под Кралом и 10-я строчка в таблице вместо борьбы с «Ростовом» за золото. Мирзов в «Арсенале» был человеком, который делал посмешищем соперников, а в «Спартаке» стал посмешищем сам. Да что говорить про пришлых, если воспитанники, Мелкадзе и Ломовицкий, в минуту стали «кривоногими любителями денег, которых надо гнать». И что, все точно уверены, что из этих парней не выйдут осчастливленные в «Зените» Погребняки или Дзюбы?

Фото: Laurence Griffiths/Getty Images

Нет, правда, назовите хоть одну причину, по которой любой другой молодой игрок выберет не ЦСКА, «Зенит», «Локо», «Краснодар» или даже «Ростов», а «Спартак»? Что, футболисты здесь растут? При истеричной системе, постоянной смене тренеров и руководства – конечно, нет. Может, титулы выигрываются? Вообще-то, скоро не останется ни одного футболиста, узнавшего о великих годах «Спартака» не из рассказов. Или только этот клуб даёт имя и славу? Куда там, если даже из прошедших испытание временем и выигравших чемпионство ветеранов, не особо разбираясь, рисуют главных врагов и подонков.

Нет, амбициозных людей всегда привлекают недоступные цели, только вот «Спартак» в России – уже давно не футбольный Эверест.



Вот интересно, что тот же Карпин ответит на предложение Федуна. Разве что: «Ну и?!» У него в «Ростове» борьба за чемпионство, полный, влюблённый стадион, перспектива стать главным в сборной России, Ионов, Ерёменко и Мамаев на поле, а на «Открытие Арене» — лишь осознание, что завтра тебя вновь сделают физруком.

Не нужен «Спартак» и Слуцкому. Ведь за такой же первый сезон, как с «Витессом», его бы в Москве расплющили и залили дерьмом.

Сто миллионов раз подумают ничего ещё не добившиеся, но истинные спартаковцы Евсеев с Парфёновым. Опыт друзей им подсказывает, что в «Спартаке» они могут потерять не только работу, но и своё прошлое.

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Не привлечёт «Спартак» и достойного иностранца. Просто агентов какого-нибудь уволенного из «Валенсии» Марселино вряд ли забанили на «гугле», так что они смогут предсказать печальное будущее их клиента. В «Спартак» такие кадры поедут только за китайский ценник, но и Федун прекрасно понимает, что уже через годик ему просто так придётся выкинуть миллионов 15 неустойки.

Фото: РИА Новости

Так кто же остаётся? Разве что фанатики, у которых нет работы, зато остаётся со «Спартаком» что-то личное.



Шалимов, который считает себя единственным из ныне живущих наследником идей Старостиных и Бескова.



Тихонов, которому всё ещё есть что доказывать Романцеву.



Каррера, так и не нашедший себе ни клуба, ни штаба.

Вот и вся тройка всегда готовых рискнуть кандидатов, которая с нынешним подбором футболистов с высочайшей вероятностью провалится, лишь заполнив паузу перед летним назначением Станислава Черчесова.

Фото: РИА Новости

Вот у него для «Спартака» есть всё: и личный Эверест, и возобновившаяся дружба с Федуном, и штаб из носителей духа Ромащенко, Стауче и Паникова, и европейский менталитет со знанием языков, и титулы в дикой польской «Легии», и ни одного провала с другими российскими клубами, и номинация на тренера года ФИФА, и народная любовь, и административный ресурс вплоть до верхних фейсов и, что важнее всего, умение выживать под жутким давлением.



Черчесов – да, будет тренером «Спартака», в этом можно не сомневаться. Фактически, на устных договорённостях, его можно назначить прямо сейчас, на первом этапе лишь проводя комплектование новой команды. А де-юре же сегодня можно ставить кого угодно – лишь бы недорого, без помех и глобальных потрясений.

Даже новому тренеру «Спартака» понадобится центральный нападающий. И срочно Ошибок в селекции было не меньше, чем в тренерской работе.

Булатов ли это, незаменимый Гунько или хоть сам Родионов – знаете, в сезоне с единственной реальной оставшейся задачей «не вылететь» это уже просто не важно.