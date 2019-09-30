Вопрос дня. Кто должен возглавить «Спартак»?

Олег Кононов покинул пост главного тренера «Спартака». Исполняющим обязанности наставника назначен Сергей Кузнецов. Но фигура Кузнецова, скорее всего, временная. Кто же должен возглавить «Спартак» на постоянной основе? Мнениями делятся болельщики и бывшие игроки красно-белых.

Кононова сменит Сергей Кузнецов. Кто это такой? Представляем исполняющего обязанности главного тренера «Спартака».

Стипе Плетикоса, бывший вратарь «Спартака»:

– Я всегда рад вспоминать тот момент, когда перед чемпионатом мира меня позвали в Нижний Новгород на презентацию города. Тогда не было такой атмосферы вокруг сборной России и никто не думал, что Саламыч (Станислав Черчесов. – Прим. «Чемпионата») может сделать большой результат. Слава богу, он успел его сделать. Если он будет тренером «Спартака», я уверен, что у него получится. Это тренер, который очень много следит за новыми стратегиями футбола. Прогрессирует как футбол, так и он. Хотел бы я видеть его на этой должности? Если есть шанс, то конечно. Наверняка одним из кандидатов будет и Бердыев. Нужен авторитет. Клуб должен его поддерживать, чтобы опять не случилась такая ситуация, как с Каррерой.

Ринат Дасаев, бывший вратарь «Спартака»:

– Надо думать, кто мог бы возглавить «Спартак». Хотелось бы всё-таки видеть отечественного специалиста, кого-то из бывших спартаковцев.

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Игорь Ледяхов, бывший полузащитник и тренер «Спартака»:

– Сложно говорить, какой нужен «Спартаку» тренер. В первую очередь нужен умный тренер, чтобы он пришёл и сразу дал результат. Кто готов, того и нужно приглашать. Я с удовольствием взял бы «Спартак».



Руслан Нигматуллин, бывший вратарь «Спартака»:

– Все хорошие тренеры сейчас на рабочем месте. Надеюсь, что это будет россиянин. Вообще, Карреру нужно вернуть, и все будут довольны.

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Валерий Кечинов, бывший полузащитник «Спартака»:

– Не факт, что иностранный тренер даст результат, игру и все будут довольны. Главным тренером «Спартака» вижу Черчесова. К сожалению, он сейчас занят. Знаю одно: если бы Черчесов пришёл, то он навёл бы порядок, была бы железная дисциплина, после этого пошла бы и игра. Что касается Бердыева, то он прекрасный специалист.

Но приходить в такую команду, как «Спартак», другое дело, пусть даже он и достиг серьёзных успехов с «Рубином». Одна-две осечки, и начнётся такой прессинг, все будут недовольны, будут искать виноватых. Снова пойдёт не та атмосфера, которая должна сопутствовать игре команды, преследующей серьёзные цели и задачи. Думаю, что Бердыеву в «Спартаке» будет очень тяжело.

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Валерий Рейнгольд, бывший нападающий «Спартака»:

– Сейчас «Спартаку» нужен тренер, к которому будет полное доверие и который сможет поставить организованную игру. Это мог и может сделать только один человек — Массимо Каррера. Пригласите любого другого тренера — не справится.

Снова проиграли, Олег Георгиевич? Ну и что?! Сегодня проиграли, зато завтра выиграете, послезавтра выиграете. Но вы играете, игроки радуются такому футболу.

Александр Мостовой, бывший нападающий «Спартака»:

– Хотел бы видеть главным тренером «Спартака» иностранца, испанца или итальянца. Карреру ведь никто не знал, он сидел третьим-четвёртым тренером или был тренером по защите и вдруг раз, и стал чемпионом. Люди должны принимать такой пример.

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Сергей Юран, бывший нападающий «Спартака»:

– Когда у меня была возможность возглавить клуб, я честно отвечал, что ещё не готов. Всегда нужно адекватно оценивать момент. Когда можешь, а когда нет. Если берёшься за что-то, нужно не просто взяться, а ещё и нести ответственность перед армией болельщиков. Хочу – это одно, а вот можешь ли – это другой вопрос. На данным момент, если бы была возможность поработать временным тренером до конца сезона, то да, я готов вытащить «Спартак». Я знаю, как это делается. Нужно требовать, спрашивать и доносить до игроков всё по-мужски.



Михаил Ефремов, актёр и болельщик «Спартака»:

– Варианты могут быть разные. Главное, чтобы человек был с яйцами, жёсткий. Это может быть кто угодно. На Венгера и Парфёнова я не рассчитываю, у меня всё проще – Шалимов или Юран.