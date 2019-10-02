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«Локомотив» — «Атлетико» — 0:2, «Локо» пропустил первым и проиграл

«Локомотив» — «Атлетико» — 0:2
Антон Михашенок
Ясно-понятно. «Локомотив» проиграл по готовому заранее сценарию, но не был плох
Критики команда точно не заслужила. Просто она была слабее.
Футбол / Лига чемпионов 0

Несколько дней назад Фёдору Смолову удавалось расталкивать пачками игроков титульной команды, соседа по Лиге чемпионов. Вечером во вторник — уже нет, и любой отпущенный Фёдором чуть дальше, чем нужно, мяч моментально перехватывался и направлялся на половину поля «Локомотива», не давая продохнуть коллективной обороне российской команды.

Несколько дней назад Гжегож Крыховяк мог позволить себе зарядить с 27 метров и быть уверенным, что успех вероятен. Вечером во вторник — уже нет. Более того, нельзя было почувствовать себя уверенным и с ударом в упор — другие вратари, другое сопротивление. Косматый поляк срывал ярость на рекламном щите, но это для его команды это был единственный в матче момент с игры. Для соперника же такие спасения этого кипера давно норма.

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Нельзя сказать, что «Локомотив» был плох. Команда заслуживает комплиментов за то, что не рассыпалась, как параллельно в далёком Лондоне «Тоттенхэм», и попыталась поиграть с «Атлетико» в обоюдоатакующий футбол после того, как пропустила два. «Локомотив» был понятен, но это нормально: именно понятная игра и даёт этой команде возможность рассчитывать на похожие подходы и к глубоко отсиживающемуся «Тамбову», и к агрессивно отгоняющему от своих ворот «Атлетико».

Косые подачи в штрафную после ситуаций с лишним игроком во фланге. Удары из зоны перед штрафной. Чорлука, который всегда находится в движении на стандартах у чужих ворот. Всё это есть из матча в матч, всё это позволяет «Локомотиву» существовать последние три года почти без сбоев.

Лига чемпионов. Группа D. 2-й тур
01 октября 2019, вторник. 22:00 МСК
Локомотив М
Москва, Россия
Окончен
0 : 2
Атлетико М
Мадрид, Испания
0:1 Фелиш – 48'   0:2 Парти – 58'

На этой понятности, впрочем, сыграл и «Атлетико». Два способа взлома массированной обороны гости применяли весь первый тайм: попытки открыться за спину одному из крайних защитников «Локо» (в качестве цели ещё до травмы Жемалетдинова был выбран Владислав Игнатьев, и пару раз АТМД был близок к цели) и попытки выдернуть одного из центральных защитников из линии. Первый гол пришёл благодаря второму из ритмично повторявшихся движений: Мората пошёл глубоко под аут, вытянул на себя Чорлуку, ушёл во фланг, оставляя хорвата в полупозиции, а дальше «Локо» уже был приговорён. Скорости мышления для перестроения во внештатной ситуации нам в Европе не хватает, а когда ещё и лидер обороны застрял в текстурах, можно сразу идти к центру поля.

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Никакой трагедии для «Локомотива» не случилось. Это не было стыдно, но подтвердило общие закономерности отставания наших клубов относительно хороших европейских (именно в такой последовательности). Это не было подвигом, но и отмечать только плохие моменты неправильно — например, снова очень достойный матч провёл Баринов.

Единственная, по большому счёту, интрига заключалась в том, какими перестроениями «Локомотив» отреагирует на пропущенный мяч — было ведь понятно, что сценарий, при котором счёт станет 0:1, рассматривается, как один из основных. Но АТМД слишком быстро добил не успевшего глотнуть воздуха соперника, закинув второй мяч.

В этом, наверное, и заключается ответ. В такой группе «Локомотив» может рассчитывать на что-то только в том случае, если будет забивать первым.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

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Атлетико Мадрид ФК Локомотив •••
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