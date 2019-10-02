Новому тренеру «Спартака» стоит попробовать сменить схему. Будет интересно

Мы пока не знаем, кто станет следующим тренером красно-белых. Возможно, им действительно окажется Доменико Тедеско. Быть может, кто-то другой. Лишь одно в этой истории можно предугадать почти наверняка: у новичка-счастливчика появится возможность взглянуть на действующий подбор исполнителей свежим взглядом и попробовать внедрить стиль, лучше всего подходящий сегодняшним игрокам. Ему будет вовсе не обязательно летать в облаках и мечтать о романтичном футболе имени Бескова и привязываться к схеме 4-2-3-1.

Упрёки в адрес спартаковской летней селекции кажутся правильными: клуб действительно сработал неидеально, совершил несколько не самых понятных трансферов и оставил команду без профильных для системы 4-2-3-1 игроков – в частности, без сильного опорника-разрушителя и умеющего вскрывать массивную оборону за счёт тонких передач плеймейкера.



Система с тремя центральными защитниками, может, и не очень близка спартаковскому сердцу, да и ассоциируется часто с обороной и трусостью (что в корне неправильно). Однако её использование может ощутимо помочь «Спартаку» решить сразу три проблемы. Во-первых, замаскировать недостатки последней трансферной кампании. Во-вторых, не допустить обесценивание дорогостоящих активов и избежать конфликтов в коллективе. В-третьих, спрятать слабые стороны некоторых игроков.

Ищи дурака. Кто ещё пойдёт тренером в «Спартак» до Черчесова? И кем он там станет: иудой, физруком, псом?

Исходные данные.



1) У «Спартака» три высококлассных амбициозных центральных защитника – Жиго, Джикия и Кутепов. Каждый из них хочет играть, и вряд ли Кутепова – футболиста сборной России в расцвете сил – устраивала недавняя ситуация, когда он наглухо сидел под Жиго и Джикией и стал получать игровое время только после того, как у обоих возникли лёгкие мышечные недомогания.



Кроме того, в обойме красно-белых есть Гапонов, в прошлом сезоне начавший получать игровое время и отыгравший его достойно. Сейчас шансов провести хотя бы один тайм у него минимум, выход на поле возможен только в случае форс-мажора, аналогичного весеннему. Перевод в «Спартак-2» означает потерю мотивации и шаг назад. В модуле 3-X-X Илья стал бы первым резервистом любого из основной тройки.



Также схема позволит лучше использовать сильные атакующие качества Жиго и Джикии, связанные с силовым дриблингом и самостоятельным продвижением вперёд.



2) Оба крайних защитника «Спартака», Айртон и Рассказов, имеют атакующую ментальность, но одинаково плохо работают в обороне. Из их зоны приходит слишком много результативных действий. В модуле 3-X-X оба получат подстраховку в лице внешнего центрального защитника и смогут больше времени уделять атаке.

3) Сильный опорник-разрушитель будет уже не так необходим. Сзади при позиционной атаке остаются минимум четверо: три центральных защитника (или в случае подключения кого-то из них страхующий партнёр) и один из полузащитников. В чемпионате России – достаточное количество для предотвращения контратак, в большинстве случаев андердоги вылетают в контрвыпады усилиями двух-трёх футболистов.



4) Есть возможность качественно распределить роли между Зобниным, Кралем и Тилем. Тиль при 3-4-1-2 также сможет работать в первой линии прессинга и демонстрировать навыки динамичного отбора и перехватов.



5) Роль Бакаева изменится не сильно, он также будет действовать ближе к правой бровке, но получит относительную свободу (Зелимхан очень её любит, а игра в обороне, требующаяся при 4-2-3-1, – не лучшее его качество).



6) Облегчится выход в атаку от своих ворот – можно построить билд-ап по системе 3-2 (три центральных защитника, два из которых – потенциально глубинные диспетчеры + Крал с умением двигать мяч между линиями и Зобнин со способностью развернуться под давлением и продвинуться на дриблинге).

Ошибок в селекции «Спартака» было не меньше, чем в тренерской работе Даже новому тренеру понадобится центральный нападающий. И срочно.

Можно использовать и вторую вариацию модуля, более классические 3-4-3. Тогда, правда, выпадет одно место для универсалов-опорников, но Зобнина теоретически можно поставить на правый фланг – он не раз играл на фланге в чемпионском сезоне, даст необходимый объём движения и справится в обороне. Минус системы – не самая оптимальная роль для Тиля, потребуется адаптация. Плюс – потенциально отличное распределение ролей в группе атаки. Тот же Ларссон лучший период в «Норрчёпинге» выдал, играя именно правого нападающего при аналогичной схеме. Отличие от роли правого полузащитника при 4-2-3-1 – меньшая вовлечённость в оборону.

Само собой, до отработки системы на поле рассуждать о её плюсах можно лишь гипотетически. Да и важны не столько цифры, сколько взаимодействие футболистов и чёткое выполнение ими своих функций. Однако есть подозрение, что схема 3-4-3 (3-4-1-2) способна сделать «Спартак» лучше – надёжнее сзади и эффективнее впереди.