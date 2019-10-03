«Распила не будет». Ради чего объединяются футболисты в России

Говорят: не ради денег, а чтобы сделать игру лучше. Большая беседа о жизни и чувствах игроков в мире, где есть место договорнякам и откатам.

Несколько лет назад я летал в Амстердам на интервью с бывшим футболистом «Спартака» и сборной Нидерландов Деми де Зеувом. К тому моменту он только-только заканчивал карьеру, но уже владел бизнесом, приносившим ему деньги, сравнимые с полуторамиллионной зарплатой в России. Де Зеув не выдумывал ничего революционного, а просто выпускал линейку футбольной одежды и распространял её среди знакомых игроков. Идея оказалась гениальной: ведь когда твои обычные чёрно-белые майки и рюкзаки в форме футбольных мячей носят модели от Фёдора Смолова до Криштиану Роналду, дело обречено на успех.

Де Зеув: в «Спартаке» меня сразу спросили: «Ты – гей»? Дмитрий Егоров встретился с Деми де Зеувом в Амстердаме и узнал о том, как уйти из «Спартака» и построить бизнес на миллионы долларов.

Некоторое время назад схожая тенденция проявилась и в России. Чёрно-белые футболки с набором надписей на груди стали надевать игроки РПЛ, сотрудники медицинского штаба сборной, прогрессивные тренеры и реабилитологи, а также журналисты. Оказалось, что объединяющая идея связана с семьёй Чаловых. Причём если форвард ЦСКА и лучший бомбардир РПЛ Фёдор скорее выполняет роль сочувствующего, то старший брат и защитник «Витебска» Даниил с друзьями-футболистами сам продумывает концепт, делает вещи и уверяет — в проекте нет ничего обычного и создаётся он не из-за денег.

Мы попытались понять, что группа пытается донести, используя в коллекциях лозунги вроде «Распила не будет».

— Дело реально не в одежде и далеко не только в бизнесе, — говорит Даниил — Мы занимаемся и живём именно футболом. А все фразы – это отражение того, как мы чувствуем игру.

— Мы – это кто?

— Я, Георгий Нуров, Сандрик Цвейба, который сейчас играет в Швеции, Саня Ломакин из «Енисея», Жека Башкиров из «Рубина», мои друзья — Саня Ульянов и Саня Степанов. Да много парней из разных клубов, всех не перечислишь. Понимаешь, в футбольном мире примерно все на одной волне. И вот мы с пацанами постоянно на связи, общаемся и придумываем, какие фразы набить, чтобы они отражали наше отношение к футболу. Постепенно всё сложилось в концепцию.

— Ещё до «Распила» стали популярными майки: «Усталость – это иллюзия». Что отражает эта фраза?

— Ну, во-первых, это просто крутое интервью Башкира в перерыве матча, над которым в тусовке долго угорали.

Во-вторых, в этих словах часть футбольной жизни. Устать ведь можно не только на поле, но и от каких-то жизненных событий, если проще — сдаться. Но усталость — это иллюзия, бороться и пробовать нужно всегда.

— На тему «Пробуй» вы уже делали анимационный ролик. Кто его готовил и что он означает?

— Идею продумываем вместе с пацанами-футболистами, анимацию рисует талантливая знакомая из Питера, которую мы нашли через Жеку Башкирова. Текст пишу я сам — для меня это как вариант переключения внимания. Едешь в автобусе, летишь в самолёте или просто отдыхаешь — можно открыть заметки на телефоне и попробовать описать свои чувства.

А смысл прост – нужно действовать. В футболе тебе никто ничего не гарантирует: конкуренция везде охренеть какая, поэтому человек может оказаться в неизвестности и сдуться. Например, в дубле «Локомотива» мне сказали, что я слишком старый. Могу тренироваться хоть в «Локо-2» — меня там всё равно не оставят. И когда в такой ситуации агенты ничего не предлагают, то появляется причина, чтобы закончить карьеру. Многие талантливые ребята сдаются.

— И что попробовал ты?

— Был февраль, трансферное окно закрывалось, а я узнал, что «Локо-2» играет с тверской «Волгой» в Москве. Так совпало, что у меня были друзья в обеих командах. В Твери, например, Тёма Петров. Написал ему в «ВК», попросил номер главного тренера, но сам звонить не стал, потому что в этой среде больше доверяют агентам. Придумал иной план. Позвонил товарищу из «Локо-2» Сане Ульянову и говорю: «Слушай, можешь сыграть в моего представителя – набрать в «Волгу» и предложить Чалова на просмотр». Он так и сделал, а через 10 минут они перезвонили: «Будьте с формой на стадионе, мы как раз играем с «Локо-2» в Москве». План сработал. Так самое смешное, что в том матче Саню выпустили за «Локо» именно мой фланг, а я его в очко эффектно проверил. Он после матча смеялся: «Видишь, как агенты должны работать – на поле и вне». В итоге меня вроде как взяли, удалось продлить карьеру.

— В смысле «вроде как взяли»?

— Ну вот так вот. Я вставал в шесть утра, ездил в Тверь на тренировки из Москвы, потому что у них не было мест на базе – в общем, из кожи вон лез ради второй лиги. Но потом к ним приехал опытный футболист из ФНЛ за 30 лет, и, конечно, его оставили, а меня, молодого пацана, – отправили. Такие реалии, в бюджетных командах нужен результат прямо сейчас, у людей тупо нет ни времени, ни желания ждать и задумываться о будущем.

Ну ладно, нет претензий, не сдаёмся, двигаемся дальше. Зная, как я горю, мне позвонил оператор из «Локо», Чингиз, сказал, что есть вариант с «Домодедово» — они, мол, три месяца в КФК поиграют, а дальше заявятся во вторую. Так этот самый Чингиз присылал мне видосы матчей молодёжки «Локо», а я видеонарезки делал, резюме в разные места отправлял. В итоге к 25 годам успел поиграть от Хабаровска и Томска до Ярославля и Витебска, и я верю, что ещё многое впереди! То есть даже если ты вроде никому не нужен, то шанс появляется, если что-то пробуешь. Нельзя говорить, что кому-то повезло, а кому-то нет – это всё отмазки. Футбольная карьера учит тому, что иногда возникает полная жопа, но нельзя на ней сидеть и думать, что всему пришёл конец.

«Распила не будет»

— Давай вернёмся к третьему и пока последнему известному варианту — «Распила не будет». Что, например, означает кадр, когда капающие деньги меняют счёт на табло?

— Думаю, там и так всё понятно. Просто деньги меняют счёт на табло — и это проблема. Падающие монеты — это символ того, что в России возможна ситуация с неспортивным характером итогового результата. Время от времени появляются слухи о тех или иных матчах, но доказательств не бывает практически никогда. В этом проблема системы. Мы не вели никаких расследований и просто оперлись на слухи внутри футбольного общества, фанатскую реакцию и информацию из интернета.

— Ты лично участвовал в договорных матчах?

— Я – нет. Но мог подозревать свои команды.

— Когда и как?

— Если честно — не считаю нужным говорить об этом.

— А в чём тогда суть ролика, где вы останавливаетесь только на метафорах?

— Понимаешь, мы все находимся внутри такой среды, но хотим просто играть в футбол. И в ролике создаём общий фон темы. Показываем его в своём творческом стиле. Ролик создан не для того, чтобы кого-то в чём-то уличить, а для того, чтобы задуматься о том, как мы хотим действовать дальше.

— Получается, это как «искусство быть посторонним» у Летова?

— Нет, не посторонним.

— Ну как не посторонним? Возьмём матч «Чайки» — доказанный договорняк. Вот ты, например, такой хороший и честный, но видишь, что партнёры сдают матч. Что, молчание – выход?

— Так мы уже не молчим. Просто вы, журналисты, будто рассматриваете только варианты доноса или принятия. Но мне кажется, что такая борьба не остановит распил. Нужно смотреть на всё с другой стороны. В схеме всегда есть организатор договорняка, связующие люди (футболисты и т.д.) — у каждого на каком-то этапе есть выбор. И мы видим решение в том, чтобы кто-то из этой цепочки нашёл в себе силы и сделал выбор действовать честно. Ведь как говорится в ролике: «В мире есть ценности, которые дороже процентов и временной выгоды. А просто громкие крики очень редко приводят к долгосрочному результату».

— То есть, если проще, когда кричит один человек, но ничего не способен доказать, это лишь убьёт его карьеру.

— Да. Потому что крики о договорняках – ничто, без участия полиции и железной воли чиновников. Мировой опыт это доказывает. А вот одна из наших целей– сформировать такую среду и культуру, при которой изменится кодекс чести, а сам факт связи с организаторами будет невозможен. В середине ролика есть слова: «Для того чтобы механизм работал, нужно стрелки не переводить, а завести заново» — в этом и суть. А ещё она в том, чтобы вместо распиливающих бюджет в футбол шли люди, которые строят парки со стадионами.



— Это вы про Галицкого, естественно.

— Галицкий — уникальный человек в нашем футболе, к принципам которого надо стремиться.



— Но также у вас появляется стадион «Зенита», куда с неба «Госкорп» летят зелёные купюры…

— Что касается этой арены – нам ближе политика строительства стадиона «Краснодара», когда им занималось частное лицо. У нас нет никаких доказательств, и в целом мы не разбираемся в вопросах строительства, но иногда кажется, что когда объект возводится 15 лет, подрядчики меняются, а бюджет постоянно увеличивается, то люди имеют право задаваться вопросами. Это мы и отразили. Учитывая, что в России 95% клубов существует на бюджетные средства, народ вправе спрашивать за то, как деньги используют. Хорошим примером в этом плане может служить европейский футбол, где инвесторы частные. Ведь за заработанные своим трудом деньги совсем другая ответственность, нежели за «упавшие с неба средства». Но мы, опять же повторюсь, этим роликом не хотели разоблачать кого-то, такой задачи не стоит.



— Ок. Дальше в кадре возникает человек, похожий на депутата Госдумы Валерия Газзаева, который вновь не хочет отвечать на вопрос об «Алании»…

— Смысл ролика – всё-таки не в конкретных персонажах. Здесь нет задачи уличить кого-то или вступать в конфликты. Просто мы выбрали такой метод повествования, чтобы через чёрный цвет выразить своё отношение к некоторым вещам. А все совпадения – случайны.



— Подожди, давай тогда о вполне вашей теме. У тебя бывали ситуации, как в ролике, когда в бюджетном клубе находился функционер, который при подписании контракта говорил: «Часть денег будет идти мне»?

— Такое бывает, но об этом вряд ли кто-то узнает.

— Почему?

— Повторяю: потому что кричать об этом бесполезно.

— И говорить о том, что деньги летят на проффутбол, а не на развитие детского, – тоже лишнее?

— А разве после того, что вы писали, хоть что-то изменилось? Ну, обсудили какой-то момент, странный матч, получили клики и хайп – а потом забыли. У общества есть запрос на негатив – это понятно. Но чем больше вы такого шума создаёте, тем просто хуже. Вы утрируете, показываете в основном грязные истории, а люди из-за этого не ходят на футбол, потому что они у нас в стране очень ранимые.

— Но в реально классном ролике показываете то же самое, только почему-то боитесь об этом говорить, как будто останавливаясь в полупозиции.

— Я вижу это по-другому. Выбор текста и картинки — это наше осознанное решение, в котором мы преследуем простую цель, чтобы люди включали голову и думали о последствиях собственного выбора сами, а не основывались на непроверенной информации и действовали неосознанно. Поэтому мы оставляем пространство для размышления.

Чаловы и творчество

— Вот серьёзно: мне кажется, что в твоём случае речь не то что о решениях и борьбе, а скорее о личном самовыражении.

— Это твоя точка зрения. Со стороны всегда лучше видно.

— Я не с критической стороны оцениваю же – даже наоборот. У вас ведь творческая семья, правда? Папа, говорят, художник.

— Вот это вообще смех. Мы с Федей уже подарили ему мольберт. Раз художник, пусть творит, но пока мы что-то ни разу не видели его с кисточкой. Хотя семья, да, близка к искусству. Мама с папой долгое время работали в театре Фауста при МАИ – ставили спектакли, мюзиклы. Мы с Федей и сестрой, по сути, значительную часть детства провели в гримёрке или на сцене. Если нужны были детские роли, то дети Чаловых всегда были под рукой.

— Родители всегда работали в театре?

— Работали – это я не так выразился. Это было их любимым хобби, занимавшим чуть ли не всё свободное время. Папа на самом деле — начальник факультета иностранных языков МАИ. Мама тоже окончила МАИ. Как и дедушка, бабушка, дядя, тётя, в общем у нас семья «маёвцев». Родители соответственно там и познакомились. Такая семейная традиция. Я вот тоже бакалавриат инженерно-экономического закончил. Даже их Хабаровска приезжал на сессии, хотя понимал, что всегда буду заниматься именно футболом.

— Теперь — не только футболом.

— Ну, это гены. Каждый день рождения в семье – шоу! Папа всегда пишет песни под каждого из гостей, просит их петь. У нас музыкальные инструменты есть, колонка, микрофон. Хотя это ничто по сравнению с тем, что родители в МАИ ставили.

— Что запомнилось из их деятельности?

— Да много чего. Например, экспериментальная постановка мюзикла «Queen» по переделанным театром песням. Это было масштабно, а зал – всегда полным!

(С 11.30 – братья Голопупенко)

— Не было такого, что родители больше хотели видеть вас на сцене, а не на поле?

— Если честно, я никогда не слышал от отца или мамы, чтобы они подталкивали нас с Федей к театру или футболу. Нас вообще ничего не заставляли, кроме как делать уроки и ходить в музыкальную школу. И мы можем быть очень благодарны своим родителям за такой подход.

— А не было бы лучше, если бы они заставляли вас сконцентрироваться именно на футболе?

— Нет, сто процентов. Очень много таких случае, когда 18-летние игроки заканчивали, потому что наедались игрой. А когда ты ходишь в школу, на тренировки, общаешься с людьми, то можешь и гармонично развиваться, и на футбол смотреть совсем по-другому.

— И не жалко времени, потраченного на то же музыкальное образование?

— Мне – точно нет. Больше скажу, что вспоминаю о тех временах, играю, есть несколько коронных номеров типа мьюзикла «Cats», «Аллилуи» из «Шрэка». Могу также сыграть на слух какую-нибудь мелодию, которая звучит рядом. Подбираю ноты. В Витебске вот хожу заниматься раз в неделю с преподавателем. Моя девушка хорошо поёт и хочется подобрать тональность и исполнить с ней совместный номер. Феде с применением навыков чуть сложнее — он всё-таки на флейте, а не на фортепиано учился. Хотя на пианино тоже может. Возможно, спустя годы в нём интерес к музыке тоже проснётся.

— Ты вообще был для него воспитателем?

— Нет, на самом деле. Просто всегда брал его играть со старшими. У нас вообще странно получалось. Однажды я с семьёй пошёл устраиваться в спортивную школу «Юный динамовец», куда меня позвали из районной футбольной секции. Вот стоят мама, папа и совсем маленький Федя, а отец внезапно спрашивает у тренера: «А можете второго тоже взять?» «Пусть приходит», — говорят. Так он в 7 лет целый сезон и бегал с 11-летними, а уже оттуда его позвали в ЦСКА.

— Это же вообще топовая методика подготовки, когда младшие играют со старшими.

— Всё это очень индивидуально. Нужно смотреть медицинские показатели, способен ли ребёнок справиться с физическими и психологическими нагрузками. Вот Федя – он обладает «бронью». И хоть сам по себе очень живой человек, но не сильно переживает по поводу чего-то. В юношеском ЦСКА он почти сразу стал капитаном и всегда был уверен в себе и в своих поступках. Это и в главной команде заметно. Да, временами бывают неудачные серии, но он спокойно, без тряски на них реагирует, и в итоге достигает ещё более высокого уровня, чем раньше.

— У вас в ролике есть кадр, когда Головин выбирает футбол, а не деньги, но переходит в «Монако» за мечтой. Без фамилий, но вырваться в «Кристалл Пэлас», а не остаться в РПЛ – не мечта для футболиста?

— Дела брата я не хочу комментировать, потому что это будет некорректно с моей стороны.

— Тогда как ты думаешь, Даниилу Чалову реально дорасти до ЦСКА?

— Это футбол, здесь всё реально, если честно относиться к делу и делать правильный выбор. Поэтому не исключаю, что когда-нибудь такое может случиться.

— Нет напряга, что тебе 25, ты в «Витебске», а Федя – лучший бомбардир чемпионата России, которого зовут в Англию?

— Во-первых, у нас с Федей всё хорошо. Приезжаю в Москву, видимся, сидим, общаемся. В семье к нам относятся не как к находящимся в гонке футболистам, а как к любимым детям. Во-вторых, у каждого свой путь. Раньше было напряжение, но сейчас я стараюсь думать об эффективности этих размышлений. Вот был период, когда казалось, что я должен лезть из кожи вон. Бегал по ночам, приходил раньше всех на тренировки, а уходил — позже всех. Но в итоге пришло осознание, что я себя настолько замотал, что просто потерял сосредоточенность.

Есть книга «Теннис. Психология игры», в которой очень хорошо описаны эти моменты. Мучая себя, ты наносишь себе вред, соизмеримый с полным отсутствием тренировок. Нужно ко всему подходить с умом, не смотреть по сторонам, а работать, выискивая баланс личной гармонии. Только настроив мысли таким образом, я почувствовал, что расту. Плюс хотел бы отметить, что в Витебске очень хорошая команда. Люди, которые в команде и отношение к футболу в целом создают здесь благоприятную почву для игры и роста.

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— У тебя уже были предложения из РПЛ?

— Был в «Анжи» на сборах с Юрием Палычем Сёминым. Я тогда в ФНЛ играл за «СКА-Хабаровск», а они пошли на повышение. Реально мог оказаться в РПЛ, но в итоге попал в «Томь». Но ничего, всё ещё придёт.

— А когда придёт – разве останутся силы на майки, стихи, видеоролики? Это же распыление.

— Проблема в том, что я немного сумасшедший чувак. Но если честно, если ты профессиональный спортсмен, нет никакой разницы, в каком клубе ты играешь, в твоей голове и жизни в одинаковой мере всегда преобладает футбол.

А лучший отдых для меня – это и правда открыть заметки и что-то выдумывать. Каждый имеет право заниматься в свободное время тем, чем хочет, при условии, если он качественно и честно выполняет основную работу. А усталость – её нет. Ведь это всего лишь иллюзия.