«Ван Дейк сходил за хот-догом». Реакция англоязычных соцсетей на лучшие матчи ЛЧ

Онлайн-школа Skyeng продолжает добрую традицию разбора англоязычных соцсетей после самых значимых матчей. Каково «Реалу» без Роналду, что мир думает о да Силве и при чём тут сосиски? Читаем, переводим и прокачиваем свой английский!

To struggle — бороться, стараться изо всех сил

Самым обсуждаемым матчем 1 октября был поединок «Реал» — «Брюгге», закончившийся ничьей. Подопечные Зидана с огромным трудом смогли добиться ничьей в матче Лиги чемпионов. Эта встреча породила целую серию мемов “Реал с Роналду и Реал без Роналду”.

“Мадриду придётся нелегко без Роналду… Роналду не было нужно, чтобы другие играли, ему был нужен только мяч. Мадрид всегда был дерьмом, но Роналду дотягивал их до той отметки, когда вы могли решить, что они лучше”.

“Криштиану Роналду действительно был тренером «Реала» все эти годы”.

To destroy — сокрушить, разрушить

Но матчи 2 октября оказались намного интереснее для фанатов. Немало восторгов (и сарказма!) вызвала неудача Вирджила ван Дейка, который был признан лучшим игроком и защитником футбольной Лиги чемпионов сезона-2018/19 по версии УЕФА. Но 2 октября ему не повезло. Матч “Ливерпуль" — «Зальцбург” превратился в настоящую гангстерскую перестрелку. Ван Дейк больше года не знал поражений, но тут явился Хван Хи Чан.

“Божечки! Он сокрушил ван Дейка!”

To send for a hot dog (буквально — “отправить за хот-догом”) — совершить отвлекающий маневр

“Что за фото! Нападающий «Зальцбурга» Хван Хи Чан обходит ван Дейка”.

To take a bow — раскланиваться

Ещё одним героем 2 октября стал Виллиан Боржес да Силва. Во время матча «Лилль» — «Челси» французы вообще играли посредственно, а личный талант Виллиана решил исход матча. Его гол на 78-й минуте был незабываем!

“Раскланиваюсь! Маэстро”.