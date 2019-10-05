Хохлов отмучился. Отставка, которую ждали

«Динамо» опять безнадежно проиграло. На этот раз команда Хохлова на выезде уступила «Оренбургу».



После окончания встречи главный тренер москвичей во второй раз подал в отставку. Первым об этом сообщил в «Телеграме» журналист Александр Боярский. Чуть позже клубный «твиттер» подтвердил эту информацию. Дмитрий Хохлов наконец отмучился.

О том, что для москвичей матч сложится не лучшим образом, стало ясно ещё в первом тайме. Прямо перед перерывом у гостей вторую жёлтую карточку умудрился схлопотать Артур Юсупов. Пытаясь остановить убегающего Рикарду Алвеша, полузащитник схватил его за футболку, после чего справедливо был удалён. Спустя буквально минуту поле покинул ещё один динамовец. Из-за повреждения не смог продолжить игру Жоазиньо – его заменил Вячеслав Грулёв.



Как отметил после матча Дмитрий Хохлов, тогда встреча для его команды была уже «закончена».



«Выходили с одним планом на игру, но удаление все карты спутало. Наверное, выиграть этот матч после удаления было нереально», — отметил специалист.

Фанаты «Динамо» издевались над командой. Похоже, это последний матч Хохлова Болельщиков уже позвали на базу. Но до пейнтбольных ружей дойти не должно.

Действительно, после перерыва ничего хорошего с «Динамо» уже не случилось. Усилившееся давление на ворота соперника футболисты «Оренбурга» смогли преобразовать в гол уже на 61-й минуте. Терехов сделал удачную подачу с левого фланга, а Кулишев, опередив Шунина, отправил мяч головой в сетку ворот.



С целью исправить ситуацию на поле Хохлов сделал ещё две перестановки в команде. Сначала главный тренер освежил центр поля, выпустив Хильемарка вместо Каборе, а затем совершил обратную замену — полузащитника Грулёва он заменил форвардом Шейдаевым.

Однако изменения в составе вовсе не сказались не качестве игры гостей. Более того, в конце встречи они пропустили ещё один мяч. Алвеш навесил в штрафную, а Радакович ногой замкнул его подачу.



Таким образом «Динамо» проиграло 4-й матч подряд (во всех турнирах) и опустилось на 15-е место в РПЛ.

«Динамо» на дне. Команда Хохлова умудрилась проиграть даже середняку ФНЛ Владивостокский «Луч» выбил москвичей из Кубка России.

В подобной ситуации отставка Хохлова закономерна. Клубу срочно нужны перемены.