«У меня не получилось». Похоже, это был последний матч Хохлова в «Динамо»

Болельщиков уже позвали на базу. Но до пейнтбольных ружей дойти не должно.

Футбольный день для болельщиков «Динамо» начался ещё за три часа до начала матча. На неделе клуб и управляющая стадионом компания объявили о важном для динамовского сообщества мероприятии – на фасад стадиона должны были вернуть доску в память о формировании на стадионе в годы войны отрядов Отдельной мотострелковой бригады особого назначения НКВД СССР (ОМСБОН).

В 11 утра у стен стадиона собралось около 70 болельщиков, а клуб позвал принять участие в церемонии ветеранов. Было довольно много молодёжи, что, по словам генерального директора «Динамо» Юрия Белкина, особенно приятно. Церемония, несмотря на ужасную погоду (в какой-то момент с неба пошёл не просто ливень, а град), прошла на позитивной ноте. На ней же её завершил и ведущий: «Ждём всех на игре, надеемся, наши футболисты сегодня порадуют».

Но если они кого-то и порадовали, то точно не болельщиков «Динамо».

Почти антирекорд посещаемости

Можно снова говорить о факторе погоды, но широкие массы «Динамо» снова проигнорировали. Раньше главной причиной невысоких показателей посещаемости матчей «Динамо» называли дальнюю дорогу в Химки. Посмотрим, как было — возьмём прошлогодний матч с «Оренбургом». Воскресенье, 2 сентября. И 6909 зрителей на трибунах. Теперь посмотрим на последние две игры «Динамо» в нынешнем сезоне – на «Уфе» в понедельник – 9538 человек (это антирекорд), в воскресенье на «Сочи» немногим больше – 10 119. Разница, конечно, есть, но назвать её большой язык не поворачивается.

Трибуны были полупустыми. Правда, похожее мы можем наблюдать не только на стадионе имени Льва Яшина. Вчерашний матч «Тамбова» в Саранске посетило чуть больше трёх тысяч человек, а на «Локо» в «Оренбурге» не набралось и пяти тысяч (при вместимости арены 7500).

Но если с Саранском всё понятно (играет команда из чужого города), а при просмотре матча «Локо» нет ощущения пустых трибун, то на новеньком стадионе «Динамо» такая картинка трибун быстро вогнала в тоску.

Троллинг собственных фанатов

Первый тайм не получился у «Динамо», зато получился у Заболотного. Через полчаса после стартового свистка экс-игрок «Зенита» эффектно отправил мяч в ворота Лещука.

И тут начались странные вещи. Болельщиков «Сочи» на матче почти не было, но их команде неожиданно стали помогать фанаты хозяев. После 35-й минуте трибуна, расположенная за воротами молодого динамовского вратаря Игоря Лещука, стала издеваться над своей командой. С трибуны громко неслось «и так сойдёт, ла-ла-ла» и «видно, не судьба».

В ситуацию пришлось вмешаться самому Лещуку. После свистка на перерыв он пошёл к трибунам, чтобы попросить собственных болельщиков поддерживать, а не унижать команду.

«Заряд «и так сойдёт» от наших болельщиков — это неприятно, — сказал вратарь после матча. — Всё, что они кричали, было неприятно, поэтому в перерыве я подошёл к болельщикам и попросил, чтобы они до последней минуты поддерживали команду. Если ещё и болельщики во время игры, учитывая ситуацию, будут нагнетать, то к хорошему это не приведёт. Попросил высказать недовольство после игры, а во время матча максимально нас поддерживать».

К хорошему это действительно не привело, хотя сначала показалось, что во втором тайме жизнь у «Динамо» наладилась. Достаточно быстро хозяева забили два мяча (оба – Игбун), но потом пропустили сами. При этом весь второй тайм фанаты «Динамо» поддерживали своих, троллингом больше не занимались. Но это не помогло.

«Дмитрий Валерьевич, нам пора прощаться»

Игра, если исходить из статистики и количества опасных моментов, вполне закономерно шла к ничьей. Но на 90-й минуте с надеждами хоть на какие-то очки «Динамо» распрощалось – хозяев добил армянский нападающий «Сочи» Александр Карапетян. Реакция трибун была молниеносной, но далеко не однозначной. Заряды «Дмитрий Валерьевич, нам пора прощаться», и «Хохлов, уходи» были слышны всем, однако скандировала эти слова далеко не вся фанатка.

Хохлов считает, что «Динамо» проигрывает из-за реализации. Он заблуждается Даже покупка сильного нападающего не станет для бело-голубых лекарством от всех бед.

Отыграться хозяева не успели. Поэтому после игры несколько человек из состава «Динамо» пошли к болельщикам. Говорили о самоотдаче, о причинах неудач. После матча Лещук скажет, что Кирилл Панченко даже предложил болельщикам приехать на базу. Хотя сам вратарь не уверен, что это поможет.

Самая короткая пресс-конференция Хохлова

Абсолютно вся пресс-конференция была посвящена «Динамо», хотя обычно обсуждают обе команды, ведь присутствует тренер каждого из соперников. Но о «Сочи» было сказано буквально три предложения. Объяснить это легко – достаточно посмотреть в «Википедии» страницу главного тренере южной команды Александра Точилина и узнать о его динамовском прошлом.

— Слышали, как тепло вам встретили болельщики «Динамо» до игры?

— Вначале я это слышал, но потом не обращал на это внимания – все мысли были об игре, она была напряжённая.

— Что делать «Динамо», как выбираться из этого положения?

— Ну как? Мы в таком же положении. Надо верить, верить, верить, потом должно прорваться. У клуба есть бюджет, стадион, состав.



— А тренер хороший?

— Тренер у них тоже хороший. Мы просматривали много игр, где у «Динамо» счёт был не по игре. Чёрная полоса должна прерваться. У нас раньше были игры, где мы забивали по три мяча. Сейчас наша полоса уже серая, пошли голы, всё это через работу и терпение. У «Динамо» тоже уже есть прогресс – они два забили.



— Вы болеете сейчас за «Динамо»?

— Конечно.

После долгой паузы в зал зашёл Дмитрий Хохлов. Обычно он начинал с того, что даёт свой комментарий по игре. Но здесь сразу перешли к вопросам.

— «Если в ближайших турах мы не справимся, то я объявлю о своей отставке» — это ваши слова после игры с «Рубином». Прошло восемь туров, сейчас «Динамо» находится на дне таблицы. Что ещё нужно сделать, чтобы вы сказали, что у вас не получилось?

— Ничего не нужно делать, у меня действительно не получилось. Скоро всё узнаете.



— Вы будете подавать в отставку?

— Вы узнаете, я уже ответил на этот вопрос.

Тема отставки стала главной и в вопросах футболистам. Лещук ответил, что не хотел бы ухода Дмитрий Валерьевича из «Динамо», а нападающий «Сочи» Карапетян заявил, что не желал своим голом отправить Хохлова в отставку. Правда, одного желания двух футболистов тут мало. Видимо, пути Хохлова и основной команды «Динамо» всё-таки расходятся.