Летом Рибери мог поехать в Россию, но выбрал Серию А. Правильно сделал!

По итогам сентября итальянская Серия А признала лучшим игроком чемпионата полузащитника «Фиорентины» Франка Рибери. Француз минувшим летом мог переехать в Россию. Однако, несмотря на преклонный для футболиста возраст (36 лет), Рибери не захотел спокойно доигрывать и принял новый вызов, подписав с «Фиорентиной» контракт сроком на два года.

Футболисты, которые могли перейти летом в РПЛ, но не сложилось Инсайды о самых громких сделках, которые не состоялись в это трансферное окно в РПЛ.

Куда он мог перейти?

В начале августа ходили слухи о том, что французский полузащитник, у которого только закончился контракт с мюнхенской «Баварией», станет игроком одной из российских команд. Чаще всего всплывали слухи о переходе в «Локомотив». Позже появилась информация об интересе «Спартака», однако ни один из этих трансферов так и не состоялся.

Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе в интервью «Чемпионату» рассказывал, что лично встречался с французом.

«Поужинали вместе. Я долго работаю в спорте как сотрудник медиа, и у меня осталось много контактов. У Рибери есть свои плюсы. Он волевой игрок, который может укрепить команду. Но возрастной», — сказал Кикнадзе.



Неизвестно, чем завершился тот разговор, но Рибери в итоге выбрал «Фиорентину». Сообщалось, что французу помог определиться бывший партнёр по «Баварии» Лука Тони. Именно из «Фиорентины» итальянец в 2007 году переехал в немецкий чемпионат.

Босс «Локо» пришёл в «Чемпионат» и рассказал всё. Огромное интервью с Кикнадзе Затронули все болевые точки «Локомотива».

Статистика в Италии

Полузащитник провёл за новую команду семь матчей в текущем сезоне. В сентябре француз выходил на поле пять раз (четырежды — в основном составе). Результат вполне достойный – два гола и результативная передача.



Также в сентябре француз установил рекорд первенства. Рибери стал самым возрастным легионером, забившим дебютный мяч в Серии А. В матче четвёртого тура с «Аталантой» (2:2) он отличился в возрасте 36 лет и 168 дней.



В шестом туре «Фиорентина» обыграла «Милан» (3:1), а Рибери после встречи рассказал журналистам, что он думает по поводу своего возраста.



«Да, я старый, но на поле ощущаю себя молодым. Футбол – это моя жизнь, дело, которое я люблю. Меня радует, что у команды всё идёт хорошо. Я с большим желанием переехал сюда», — отметил француз.



Сейчас «Фиорентина», которая начала сезон с двух поражений, занимает 8-е место. На счету команды 11 очков. Клуб всего на два балла отстаёт от зоны Лиги чемпионов.