Символическая сборная 12-го тура РПЛ. Версия Валерия Газзаева

Без Крыховяка и Фернандеса, но с Байрамяном и Оздоевым.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев составил свой вариант символической сборной из главных героев 12-го тура сезона-2019/20.

Вратарь

Егор Бабурин, «Ростов»

При счёте в пользу «Ростова» Бабурин совершил несколько отличных спасений после ударов игроков ЦСКА, что помогло ростовчанам одержать победу.

Защита

Сергей Петров, «Краснодар»

Петров отлично провёл матч против «Спартака». Забил гол, но, что важнее, надёжно смотрелся в обороне.

Бранислав Иванович, «Зенит»

В матчах лидера с середняком особенно важно забить быстрый гол. Иванович блестяще с этим справился. В защите действовал без ошибок.

Победа над ЦСКА — заслуга не только атакующих игроков «Ростова», но и защиты. ЦСКА имел несколько перспективных подходов, но оборона хорошо их гасила. Чистяков провёл матч на высоком уровне.

Евгений Чернов, «Ростов»

То же самое могу сказать и про Чернова. Очень хороший матч в его исполнении.

ЦСКА, что с тобой не так? «Армейцы» еле избежали очередного разгрома «Ростов» Карпина играет очень круто!

Полузащита

Магомед Оздоев, «Зенит»

Оздоев при Семаке становится настоящим лидером команды. В матче против «Урала» на его счету гол и голевая передача. Прекрасный матч опорника питерцев.

В Екатеринбурге было очень весело. Забивал только «Зенит» — и в свои, и в чужие Команда Сергея Семака справилась с «Уралом» даже без Ракицкого и Барриоса.

Олег Иванов, «Ахмат»

Иванов здорово смотрелся в центре поля против «Уфы». Его голевой пас помог «Ахмату» одержать первую победу при Шалимове.

Байрамян — лучший игрок тура. Дубль плюс пас в матче с ЦСКА.

Нападение

Сердар Азмун, «Зенит»

У Азмуна с «Уралом» гол плюс пас и очередная очень полезная игра на команду. Иранец находится в хорошей форме.

Соболев снова забил, на этот раз два в ворота «Сочи», и получил первый вызов в сборную. Всё заслуженно.

Соболев – лучший бомбардир РПЛ, а Мелкадзе — «Тамбова». Разыгрались парни! 7 главных событий дня в Российской Премьер-Лиге.

Эльдор приговорил ЦСКА, забив третий мяч в ворота Акинфеева, догнал Соболева в списке бомбардиров. Продолжает показывать очень высокий уровень игры.

Лучший тренер

Валерий Карпин, «Ростов»

Карпин доказывает, что успешный старт «Ростова» не был случайным. Его команда прочно закрепилась в группе лидеров.