Не только Дзюба. Настоящие монстры — это штаб Черчесова

А также помощники, врачи, массажисты, администраторы. Скажите им спасибо.

Четвертьфинал ЧМ, 18 очков в 7 матчах отбора к Евро, в среднем больше трёх голов за игру — у нас есть все вводные, чтобы назвать эту сборную лучшей в истории России.

Хотя, конечно, хейтерам приятнее придумать оправдания. Мол, соперники слишком слабые. И это не станет ложью, потому что та же Шотландия — дно, которое способен засорить даже Казахстан.

Кто там ещё остался? Кипр — так он ещё хуже и нам не конкурент. А о Сан-Марино и говорить стыдно.

В общем, признаём: России повезло с жребием.

Дзюба – просто машина!!! Ликуй, Россия, Евро-2020 у нас в кармане Шотландцы разгромлены в «Лужниках».

Но вот только даже в лучшие годы, самые талантливые поколения, игравшие в Италии, Испании и Англии, обламывались о куда более мягкие футбольные субстанции.

А нынешняя сборная, которую ещё полтора года назад называли самой бездарной и позорной, прёт.

Почему так?

Сейчас модно выделять Дзюбу. Он монстр — без вопросов. Или Головин — чистый красавчик. Черышев — тоже стал кумиром нации.

Только нам всем пора подумать о других совпадениях. В течение полутора лет из сборной России уходили лидеры, выпадали целые линии, дебютировала молодёжь, возвращались списанные нами же ветераны, но за всё время не случилось ни одного провала.

Мы всегда оказывались лучше физически и тактически, были дисциплинированнее, не допускали репутационных косяков. Так что когда Дзюба говорит, что, находясь в сборной, будто летают, это не пустые слова.

Александр Головин, Андрей Семёнов, Артём Дзюба и Магомед Оздоев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Дзюба — бог футбола!» Но и сборной России по регби Артём бы пригодился Реакция соцсетей на крутое выступление российского форварда в матче с Шотландией.

Сборная сегодня — это праздник для страны. И за него нужно сказать спасибо каждому члену штаба Черчесова, а также медикам, массажистам, администраторам, сотрудникам пресс-службы, ивент-менеджерам, операторам — каждому человеку, без которого семья была бы неполноценной.

И запомните — нет ничего плохого и стыдного в том, что Россия сейчас так крута. Так что давайте закончим этот поиск оправданий и просто насладимся моментом. Ведь чёрт его знает, когда ещё наш футбол сможет доставить нам повод для радости.