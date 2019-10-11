Сумасшедшая концовка в матче «молодёжки»! Спасительный гол на последних секундах

Дивеев забил в свои, Обляков привёз ещё один, Чалов выглядел так себе – но команда всё равно выцарапала ничью.

Молодёжной сборной России не было на крупных международных турнирах целую вечность, а на Олимпийских играх – ещё дольше. Каждый новый цикл мы сокрушаемся, глядя на очередное фиаско нашей команды-надежды, и пытаемся докопаться до истинных причин неудач. В прошлом году, например, вся страна дружно обвинила экс-главного тренера Евгения Бушманова, который не смог воспользоваться потенциалом талантливого поколения.

Бушманов: по-прежнему считаю, что правильно не выпустил Чалова против Сербии Главный тренер молодёжной сборной объяснил, почему команда не попала на чемпионат Европы, и прокомментировал все свои спорные решения.

Ещё то поколение кто-то называл одним из самых крутых за последние годы. Но если даже это и так, то нынешняя «молодёжка» на бумаге – даже круче! Например, в матче с Польшей она вышла в следующем стартовом составе: Максименко (основной вратарь «Спартака») – Рассказов (основной защитник «Спартака»), Дивеев (лидер обороны ЦСКА), Евгеньев (8 матчей в центре защиты «Динамо» в сезоне), Круговой (талант, за которым гонялись ЦСКА и «Зенит», основной левый защитник «Уфы») – Уткин (игрок ротации в «Краснодаре»), Обляков (один из лидеров ЦСКА), Умяров (игрок ротации в «Спартаке»), Ломовицкий (второй сезон на уровне РПЛ), Сулейманов (один из самых ярких в «Краснодаре») – Чалов (лидер ЦСКА, которого публика неистово требует в главную сборную). Впечатляет, не правда ли?

Казалось, такой состав способен на очень многое и отборочный турнир на этот раз обязательно пройдёт.

Группа

Однако реальность такова, что даже такой – гиперзвёздный по меркам РПЛ – состав ничем не выделятся на фоне сверстников из других стран. Сборная России попала в достаточно ровную группу с Польшей, Сербией, Болгарией, Латвией и Эстонией, в первых двух турах обыграла сербов и свела вничью матч с болгарами. А теперь вот – еле-еле унесла ноги от поляков. Безоблачной жизни в новом цикле точно не будет.

Кошмарный первый тайм

До перерыва мы увидели игру двух достойных друг друга соперников, не особенно праздничную и остроатакующую, а сильнее в нём оказался наш соперник. Причиной тому – грубые индивидуальные ошибки некоторых футболистов, которые и привели к двум пропущенным мячам. Первый гол Дивеев забил в свои ворота, срезав мяч после флангового прострела и неуверенных действий Максименко на выходе. Второй гол – чудовищный обрез Облякова в центре поля и последующая контратака. Если бы Иван такое вытворил в ЦСКА, Гончаренко в целях профилактики запросто мог усадить его в запас на одну-две встречи.

Но грустно было даже не за эти ошибки, а за бесструктурный созидательный футбол. Моментов команда Михаила Галактионова создала маловато, а тот же Чалов не проявлял себя никак. Наверное, даже его самые горячие поклонники, глядя на игру, в те мгновения бы согласились, что главной сборной сегодняшний Фёдор не помощник.

Чудо во втором тайме

Во втором тайме футбол сборной России не изменился в лучшую сторону. Чалов получил-таки один момент, но запорол его в лучших традициях (своих же) нынешнего сезона. Польша умело играла на контрвыпадах и была гораздо ближе к третьему голу, чем наша команда – ко второму. Интрига могла умереть досрочно, но осталась жива до последних минут.

А в компенсированное время мы стали свидетелями чудесного спасения. Вышедший на замену Глушенков навесил с левого фланга во вратарскую, а Сулейманов набежал и внёс мяч в сетку. В центре поля тут же завязалась массовая драка, эмоций хватало с обеих сторон – поляки ещё долго не могли поверить, что упустили победу во вроде бы благополучно складывающейся игре. А сборную России стоит непременно похвалить за характер – когда всё валилось из рук и ног, она выстрадала ничью.

Будем верить, что в следующий раз сможем похвалить нашу талантливую команду и за футбол. Иначе с такой игрой мы запросто пролетим мимо следующего крупного турнира.