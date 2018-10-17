Бушманов: по-прежнему считаю, что правильно не выпустил Чалова против Сербии

Общественность назвала Бушманова главным виновником провала в отборе к Евро-2019. Мы поговорили с ним, чтобы узнать, согласен ли он со всей этой критикой.

«Сербия по уровню выше нас. С Австрией бороться было можно»

— Первое, что вы сказали вчера команде в раздевалке после поражения от Австрии?

— Все ребята были сильно расстроены. Говорить сразу после игры не имело смысла. Просто поблагодарил их за матч, за желание и самоотдачу.

— Со стороны показалось, что по качеству футбола это был худший матч для сборной во всем цикле.

— Согласен. Игра совсем не получилась. То, что планировали, воплотить на поле не удалось. Нужно разбираться и анализировать. Предпосылок к такому футболу не было.



— Может, дело в волнении и давлении? Все-таки решающий матч.

— Возможно. Допускали такие ошибки… Очень редкие. Позволили забить простые голы. Обычно наши футболисты не допускают таких ляпов.



— Почему выбрали именно такой же состав, как с Македонией? Потому что победный или просто это действительно сильнейшие на данный момент футболисты?

— И то, и другое. Пусть македонцы – соперник немного другого уровня, но мы сыграли хорошо в матче с ними. Также из обоймы выпали Зуев и Ланин, что стало серьезными потерями. Поэтому выбранный состав был оптимальным.

— Есть мнение, что отбор был проигран даже не в Австрии, а в домашних матчах с Арменией (0:0) и Сербией (1:2). Согласны?

— С Арменией действительно произошла незапланированная потеря очков. Но по ходу турнира нам удалось наверстать, осенью все было в наших руках. И даже вчера у меня и у ребят была вера вплоть до последних секунд, что еще можно все исправить. Сражались, боролись за выход до финального свистка. Нам не хватило одного гола. Если бы сравняли счет, занимали бы второе место и попадали бы в четверку лучших вторых команд.



Но соглашусь, что матч с Сербией в Нижнем Новгороде в итоге тоже сказался. И вышел он, на мой взгляд, нелогичным. Играли с довольно ощутимым преимуществом, но уступили.



— Если говорить откровенно, «молодёжки» Сербии и Австрии выше по уровню, чем наша?

— Сербы – да, выше. Нужно смотреть на вещи объективно. Они весь турнир доказывали это, играли стабильнее остальных и не теряли очки, пока не решили досрочно задачу. Что касается Австрии, с ней можно было бороться. Мы это и делали, но немножко не хватило.

Чалов забил два, но этого мало. Наша «молодёжка» осталась без чемпионата Европы А заодно это талантливое поколение осталось без Олимпиады.

«Мелкадзе был нашим нападающим номер один»

— Чувствуете сейчас нереально обильную критику в свой адрес со всех сторон?

— Да. Естественно, критика присутствует. Это нормально. Почему ее не должно быть?



— При этом футболистов отделяют от тренера. Говорят, что футболисты – хорошие, а Бушманов – плохой, не справился.

— Каждый имеет право на свое мнение. Я не могу это комментировать.

— Как часто вам припоминали тот факт, что вы не выпустили Чалова в проигранном сентябрьском матче с Сербией?

— У нас всегда в каждом матче выходил состав, который на данный момент был сильнейшим. В той игре было принято решение поставить Мелкадзе. До сих пор считаю, что это было правильное решение. На тот момент мы полагали, что Мелкадзе будет предпочтительнее. Это наш нападающий номер один в отборочном цикле, он забивал. И ту самую игру с Сербами провел хорошо. А мы, еще раз скажу, играли с преимуществом.



— Претензии со стороны болельщиков понятны. А специалисты вам высказывали за то решение?

— Изначально, еще до матча, мне было понятно, что начнутся такие вопросы. Потому что Федя играет за ЦСКА, забивает в Премьер-Лиге. Но поймите – у Чалова бомбардирские качества, он их демонстрирует, но он очень командный игрок. Федя зависим от команды. Он не такой форвард, который берет мяч, обыгрывает двоих-троих и создает гол из ничего. Свою эффективность Чалов показывает тогда, когда вписан в коллективную игру, когда партнеры его понимают, когда он понимает партнеров.



Неслучайно в октябре Федя провел оба матча и в каждом был хорош, забивал. Потому что получилась «армейская» связка. В сентябре этой связки не существовало в природе в принципе! Обляков тогда только перешел в ЦСКА, Ахметов набирал форму, а до этого не играл чуть ли не целый год в «Рубине». И мы не стали его привлекать в команду тогда, потому что вряд ли бы сыграл хорошо. А сейчас ребята провели месяц в клубе, сыгрались, начали друг друга понимать – и мы сделали на них ставку.

Лучший бомбардир РПЛ не пригодился «молодёжке». Как это понимать? В главном матче отбора Бушманов предпочёл Чалову футболиста из ФНЛ. И проиграл.

— Почему в этой сборной во время решающих матчей было не так много игроков 1996-1997 годов рождения, которые тоже подходили по возрасту, а достаточно ребят 1998-го?

— Понятно, что на молодёжном уровне может играть роль разница в один-два года, но мы старались подходить объективно, брать игроков, которые, во-первых, подходят под наш футбол, а, во-вторых, проявляют себя в клубах. На возраст смотрели в меньшей степени. Так вышло, что ребята 1998-го годов рождения смотрелись предпочтительнее. Если начнем перебирать: вратарь – 1998-го, оба крайних защитника – тоже. Все играют в премьер-лиге. Как и Обляков, Чалов – они тоже 1998-го. Кто есть лучше из 1996-го или 1997-го?



Кстати, такая тенденция омоложения не только у нас. Та же Австрия в первом матче играла с нами одним составом, а сейчас у нее появились футболисты 1998 и даже 1999 годов рождения. Это нормально. Кто-то останавливается в развитии, а кто-то, наоборот, набирает. Всё индивидуально.



— Всё это не делается для перспектив будущей молодежки? Те же Рассказов, Чалов, Максименко и так далее могут выступать еще в одном цикле.

— Искусственно омолаживать состав мы не собирались. Но мы действительно старались приглашать футболистов, у которого есть перспективы для дальнейшего роста. Не столько для следующего цикла, сколько для главной национальной команды.

«Обвинения в зависимости от агентов – полная чушь»

— Еще одна часто встречающаяся претензия в ваш адрес: Бушманов при определении состава иногда исходит из интересов агентов, вызывает футболистов по блату. Что ответите?

— Мне просто интересно, кто высказывает такие предположения. Как говорится, на ком шапка горит, тот и кричит… Это совершенно непонятные для меня слухи. Кто хотя бы чуть-чуть меня знает, прекрасно понимает, что это невозможно. Полная чушь.



— Комментируя невызов Баринова и Скопинцева, месяц назад вы сказали: «Нам нужны футболисты, которые хотят играть за молодёжку». Оба футболиста выступили с ответными репликами и с вами не согласились.

— Давайте по порядку. Баринов только сейчас начинает стабильно играть в «Локомотиве». До этого он появлялся на поле лишь периодически, где-то выходил третьим центральным защитником. На позиции опорника он лишь сейчас провел два-три матча. Это первое. Второе: Баринов приезжал на сборы, я знаю его возможности. Конкуренция на его позиции очень серьезная. Те же Гулиев, Жигулёв. Коновалов очень сильно прибавил за последние полгода. У нас был богатый выбор. Третье: в команде должен быть баланс. Когда эго футболиста идет во вред команде, когда от него больше вреда, чем пользы, мы делаем выбор в пользу коллектива.



— А Скопинцев, который сейчас играет в «Ростове» и стал одним из лучших левых защитников чемпионата?

— В «Ростове» он играет по бровке в системе с пятью защитниками. В «Балтике» было то же самое. Мы тоже вызывали его на сборы, пробовали на левом фланге в модуле 4-Х-Х, но это совсем другая схема с другими функциями. И, опять же, эго. Плюс были попытки пригласить его на сбор в феврале, потом – в мае, но он, к сожалению, не приезжал. Либо заболел, либо клуб не отпускал. А ставить в решающих матчах футболиста, который не работал с командой, плюс еще не на свою позицию – рискованно.

«Самая талантливая «молодёжка»? Сложно сравнивать разные поколения по таланту»

— Многие убеждены, что без чемпионата Европы и Олимпиады осталось самое талантливое поколение «молодёжки» за последние лет 10. Согласны с такой оценкой?

— Скажу так. Когда мы полтора года назад начинали работу, не так много ребят играло в клубах премьер-лиги. С того момента они сделали большой шаг вперед и начали проявлять себя в своих командах, причем ведущих в стране. Думаю, мы в сборной тоже внесли свой вклад. Очень хорошо, что такая молодёжь появилась и что клубы уделяют ей внимание. Неслучайно, как мы заметили выше, игроков 1998 года рождения было даже больше. Плоды общей работы есть уже сейчас и еще будут, уверен в этом.



А сравнивать одно поколение с другим по степени таланта сложно. Просто еще раз скажу: приятно, что ребята постоянно играют в клубах премьер-лиги.



— Есть альтернативное мнение: уровень нашего чемпионата упал, денег стало меньше, качественных легионеров – тоже. Поэтому молодёжь и играет больше. А не потому, что она талантливее, чем прежнее поколение.

— В этом тоже есть доля правды. Но, так или иначе, клубы начали обращать внимание на ребят, а они это чувствуют и стараются оправдать доверие.



— Спрошу по-другому: уровень таланта этого поколения соответствовал основному турниру чемпионата Европы?

— Если мы туда не попали, значит, где-то немного недотянули. Хотя очень рассчитывали и хотели. Но по отношению к делу и желанию к футболистам не может быть никаких претензий.



— Какие у вас сейчас претензии к себе? Где недоработали?

— По горячим следам сложно сказать. На мой взгляд, мы привлекали лучших футболистов – тех, кто проявляет себя в клубах и подходит под нашу игру. Но результата не добились. В любом случае, опыт, полученный парнями, поможет им в дальнейшей карьере.

Вы могли не заметить, но у нас очень крутая молодёжная сборная Минутка позитива в эти сумасшедшие для российского футбола дни.

«Результат любой ценой – это неправильный подход»

— Какой именно футбол вы прививали команде?

— Хотели играть в комбинационном стиле, с контролем мяча, с небольшим уклоном в атаку, прессингом после потерь мяча. Во многих матчах эта игра у нас получалась. На мой взгляд, она интересна и самим футболистам, и зрителям. Очень важно на юношеском и молодежном уровнях стараться учить ребят играть именно в такой футбол, с позиции силы, доминировать. Прививать парням веру, что они способны так действовать даже с лучшими сборными мира.



А подстраиваться под соперников, стоять около своей штрафной и рассчитывать на контратаки – ущербный футбол, который не позволяет молодым парням развиваться до максимума. Это я говорю именно про молодежный футбол. Взрослый – совсем другое, там есть конкретные задачи. Да, может, у нас что-то сейчас не получилось. Но в стране есть молодые футболисты (и будут появляться дальше), которые способны играть именно в атакующем стиле. «Результат любой ценой» — это неправильно.



— Вы хотите продолжить работу с молодежкой?

— Нужно поговорить с руководством РФС, встретиться. Пока я не готов комментировать.



— Читали заявление Алаева, который сказал, что вам были созданы все условия для выхода на чемпионат Европы?

— Да, читал. Действительно были созданы все условия. Претензий с моей стороны быть не может.



— Если читать между строк то заявление, то возникает четкое ощущение, что в РФС хотят с вами расстаться.

— Сначала нужно встретиться и обсудить. И потом уже всё будет ясно.



— Последний вопрос: почему Россия раз за разом не попадает на крупные молодежные турниры? Почему последняя Олимпиада была в 1988-м?

— Нет смысла вспоминать то, что было 30 лет назад. Сменилось несколько поколений. Произошел развал СССР и всей системы подготовки молодёжи. Но сейчас всё возвращается, улучшаются условия, работают клубы, с каждым годом будет появляться все больше качественных футболистов. Другое дело, что эту работу нужно продолжать. И необходимо развивать игроков именно в том направлении, в котором я сказал. Чтобы они учились играть активно и смело, а не пытались добиваться результата любой ценой. Это моё мнение. Может, кто-то с ним не согласен.