Украина — почти на Евро, чехи с Кралом вынесли Англию. 5 главных событий отбора

Минувший игровой день отборочного цикла Евро-2020 не отличался особой результативностью, зато подарил пару сенсаций. Всё самое интересное – в нашем обзоре.

Украина почти обеспечила себе путевку на Евро

В отборочном цикле молодая команда Андрея Шевченко показывает стильный и «вкусный» футбол. До игры с Литвой украинцы четырежды побеждали и лишь раз играли вничью. Как результат – уверенное лидерство в группе B.



Неудивительно, что литовцы оказались бессильны перед такой боевитой командой. От сборной Украины они пропустили два безответных мяча.



В первом тайме счёт открыл полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский. На 29-й минуте хавбек блестяще сыграл в стеночку с Мораесом, ворвался в штрафную и пробил низом – мяч проскочил под руками голкипера.

Во второй раз Малиновский отличился уже после перерыва. Со штрафного Руслан нанёс удар прямо в угол, где был голкипер, однако тот остался неподвижным.



Обыграв Литву, Украина укрепила лидерство в своей группе. Теперь в активе команды Шевченко 16 очков, а у Сербии, идущей на третьей строчке, лишь 7, пусть и при игре в запасе. Так что путевку на Евро украинцы себе практически обеспечили.

Англия впервые проиграла в текущем отборе

Лидеры группы А, англичане, удачно начали гостевой матч в Чехии. Уже на 5-й минуте игры Гарри Кейн реализовал пенальти, заработанный Стерлингом. Тем не менее вскоре чехи смогли отыграться, блестяще разыграв угловой. После подачи Челюстка сделал скидку на Брабеца, который расстрелял ближний угол ворот.



Следующего гола болельщикам пришлось ждать практически весь матч. Соперники бодро стартовали, но затем сбавили темп и стали реже угрожать воротам друг друга. При этом англичане больше владели мячом, однако гораздо острее атаковали чехи.



В итоге в конце встречи хозяева смогли дожать команду Саутгейта. На 85-й минуте Пикфорд слишком рассеяно вынес мяч, который затем подхватили чехи. Масопуст прошёл к штрафной по правому флангу, после чего отпасовал на никем не прикрытого Ондрашека. Тот в касание пробил точно в правый нижний угол ворот, добыв волевую победу для своей команды.



Полузащитник «Спартака» Алекс Крал отыграл все 90 минут, но отметиться результативный действием не смог.



Благодаря победе сборная Чехии догнала Англию в турнирной таблице. Сейчас у команд по 12 очков, однако у англичан одна игра в запасе.

Французы с трудом увезли три очка из Исландии

Матч очень трудно складывался для французов. В Исландии гости столкнулись практически с непроходимой стеной у ворот Халлдорссона. В первом тайме команда Дидье Дешама так и не придумала, как взломать оборону соперника. В свою очередь исландцы с трудом переходили центр поля с мячом, а на опасные атаки не было и намёка.



В середине второго тайма игру оживил гол Оливье Жиру. Форвард успешно исполнил пенальти, заработанный Гризманном. После забитого мяча французы имели ещё два реальных шанса отличиться. Однако сначала Матюиди угодил в штангу, а затем Бен-Йеддер не использовал самый крутой момент в матче, промазав практически с линии вратарской.



Тем не менее сборной Франции этого хватило для того, чтобы добыть победу. Исландцы отлично оборонялись, но были беззубы в нападении.

Роналду наказал Люксембург

На удивление неплохо выглядит в отборочном цикле скромная сборная Люксембурга. До матча с португальцами люксембуржцы имели в активе 4 очка и ни разу не проиграли крупно. Но на Пиренеях они разгрома не избежали.



Ворота сборной Люксембурга распечатал Бернарду Силва – на 16-й минуте полузащитник среагировал на отскок и удачно сыграл на добивании. Вплоть до середины второго тайма «карлику» удавалось удерживать минимальный счёт. Однако на 65-й минуте они серьёзно оплошали. Защитник Максим Шано позволил себя обокрасть Криштиану Роналду. Звёздный португалец беспрепятственно добрался до чужих ворот и элегантно перебросил мяч через вратаря.



В конце встречи Гонсалу Гуэдеш довёл счёт до разгромного, оказавшись самым расторопным в чужой штрафной после подачи углового.

Андорра одержала первую победу за два года

Вчерашний вечер обернулся праздником для андоррских болельщиков. Их любимая сборная крайне редко радует победами и даже ничейными результатами. Однако в домашней игре с Молдавией Андорра всё-таки взяла три очка, победив в официальном матче впервые с июня 2017 года.

Одним из ключевых эпизодов встречи стало удаление молдавского полузащитника «Крыльев Советов» Раду Гынсаря. На 55-й минуте он нелепо заработал вторую жёлтую карточку, пытаясь рукой забить мяч в чужие ворота. Андоррцы воспользовались численным преимуществом. После подачи с углового защитник Марк Валес направил мяч головой точно в дальний угол ворот.

В оставшееся время матча хозяева сумели сохранить результат. Финальный свисток они встречали так бурно и радостно, будто выиграли какой-то трофей.