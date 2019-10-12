Английские фанаты снова устроили беспорядки. Теперь в Праге

Сборная Англии впервые за 10 лет проиграла в отборочном матче к чемпионату мира или Европы. Команда Гарета Саутгейта уступила чехам в Праге. Хозяева одержали волевую победу со счетом 2:1, несмотря на пропущенный гол на пятой минуте.

Еще одним разочарованием для британских фанатов стали потасовки в центре Праги. Англичане устроили беспорядки и сразились с чешской полицией. В результате столкновений были задержаны около 10 фанатов. Позже уточнялось, что речь идет о 14 арестованных иностранцах.



По информации Daily Mail, инцидент вспыхнул после того, как в чешских сотрудников правопорядка полетели бутылки. Это подтверждают видео с разных ракурсов. Кроме того, видно, что полиция применила светошумовые гранаты.

Видео доступно на «Чемпионате».

Видео доступно на «Чемпионате».

Сообщается, что как минимум одному мужчине потребовалась медицинская помощь. На съемке видно, как полиция заставляет нескольких фанатов лежать на земле, прежде чем увести их из Старого города – центрального района Праги, в котором сосредотачиваются туристы.



В прошлом году беспорядки с участием английских болельщиков возникали в Амстердаме, где были задержаны 90 британских фанатов.

В этом году британские фаны устроили погром в Порту во время полуфинала Лиги Наций Португалия – Англия.

По информации английских СМИ, фанаты бросали бутылки, камни и мочились на тротуар. Подробнее о том инциденте «Чемпионат» рассказывал в этой статье.