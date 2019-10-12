Тренер золотого «Лестера» снова в деле! Теперь Раньери будет спасателем

Клаудио Раньери возглавил «Сампдорию». Тренер золотого «Лестера» подписал контракт с генуэзским клубом до конца сезона-2020/21. По данным итальянских СМИ, до конца нынешнего сезона 67-летний специалист заработает 1 млн евро (плюс бонус за сохранение места в элите), а в случае вылета команды в Серию В он сможет досрочно разорвать соглашение.

Раньери назначен главным тренером «Сампдории»

Как состоялось назначение Раньери?

«Сампдория» меняет уже второго тренера за последние четыре месяца. В июне ушёл Марко Джампаоло, под руководством которого генуэзцы финишировали в прошлом сезоне на девятом месте. Джампаоло принял предложение «Милана», откуда его уволили четыре дня назад. Теперь же президент «Сампдории» Массимо Ферреро указал на дверь Эусебио Ди Франческо. Причина – последнее место в Серии А после семи туров.



Как ни странно, Раньери не был для Ферреро основным кандидатом. Босс «Сампдории» вёл переговоры со Стефано Пиоли и Дженнаро Гаттузо. Однако первый уже выбрал «Милан», а второй просто отказался. «Я не хочу нанимать тренера, которого нужно уговаривать. Мне нужен человек, который действительно хочет работать в нашей команде», – заявил после этого обиженный Ферреро. Как утверждают итальянские журналисты, владелец генуэзского клуба решил обратиться за советом по поводу Раньери к экс-игрокам «Ромы» Франческо Тотти и Антонио Кассано. Они положительно отозвались о своём бывшем наставнике, развеяв все сомнения Ферреро.

Что происходит с «Сампдорией»?

Казалось, что Ди Франческо – идеальный вариант для клуба вроде «Сампдории». Его тренерский рейтинг взлетел до небес в сезоне-2017/18, когда «Рома» дошла до полуфинала Лиги чемпионов, выбив в плей-офф «Барселону» и дав бой «Ливерпулю». Но уже в марте 2019-го Эусебио уволили из римского клуба, а в новом сезоне не дали времени на построение новой команды в Генуе.



Наверное, у Ферреро не оставалось выбора, ведь в первых семи турах «Сампдория» потерпела шесть поражений при одной-единственной победе над «Торино» (1:0). Три очка, последнее место: ужасные итоги старта с Ди Франческо. По иронии судьбы, в следующем матче (20 октября) генуэзцы примут на своём поле «Рому». Многие фанаты «Сампдории» винят во всём самого Ферреро. Требуют продать клуб, а в сентябре чуть не намяли ему бока.

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К слову, за «Сампдорию» выступает экс-полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони. Его арендовали за 1 млн евро с правом выкупа (при условии проведения определённого количества матчей) ещё за 9 млн. Ригони принял участие в пяти играх Серии А, однако не отметился результативными действиями. Возможно, появление Раньери взбодрит его и остальных звёзд команды.

Кого тренировал Раньери после ухода из «Лестера»?

«Сампдория» будет четвёртым клубом для Раньери после прощания с «Лестером» в феврале 2017-го. Летом того же года итальянский тренер возглавил «Нант». Он принял команду, завершившую сезон-2016/17 на седьмом месте. Клаудио подписал двухлетний контракт, тем не менее проработал всего год и покинул Францию из-за конфликта с руководством «канареек». Команда заняла лишь девятое место, хотя набрала на очко больше.



В ноябре 2018-го Раньери принял предложение «Фулхэма», который занимал последнее место в АПЛ с пятью очками после 12 туров. Возвращение в Англию не получилось для итальянца триумфальным. Спустя 3,5 месяца его убрали. При Клаудио большого прогресса у «Фулхэма» не было: всего 12 набранных очков в 16 матчах. В таблице удалось сделать лишь один шаг вперёд.



Зато уже через неделю, 8 марта Раньери стал главным тренером «Ромы». Забавно, что он, как и сейчас, сменил отправленного в отставку Ди Франческо. Для Клаудио это был настоящий вызов. Рим – его родной город, он начинал карьеру в «Роме», а с 2009 по 2011 годы возглавлял команду. Раньери согласился на контракт до конца сезона. На момент его назначения «Рома» занимала пятое место в Серии А, а завершила чемпионат шестой.

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Как видите, после «Лестера» чудес в карьере Раньери нет. Скорее всего, тот сказочный чемпионский титул останется единственным для итальянца. Но в тонущей «Сампдории» у Клаудио, возможно, будет не менее сложная и интересная задача.