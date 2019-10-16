Геймер привёл команду к успеху в компьютерной игре. Клуб позвал его на работу

Клуб второго дивизиона Сербии «Бежания» пригласил на работу фаната, который демонстрировал нереальные результаты в компьютерной игре Football Manager. Ему предложили роль аналитика. Успехам Андрея может позавидовать любой: 10 раз подряд выиграл с «Бежанией» чемпионат страны, шесть раз завоевал Кубок Сербии и дошёл до полуфинала Лиги чемпионов. Клуб не мог остаться в стороне от успехов их преданного поклонника.

Кто он такой?

Нового сотрудника команды зовут Андрей Павлович, ему всего 22 года. Клубный аналитик является большим любителем компьютерных игр, а именно футбольного менеджера.

«Не собираюсь хвастать, но я являюсь легендой в своей вселенной футбольного менеджера», — заявляет Павлович в недавнем интервью.

Также он рассказал, каким образом попал на работу в реальный футбольный клуб, который сейчас испытывает некоторые финансовые проблемы:

«Я показал руководству клуба свои достижения в области FM, предложив помочь. Не ожидал, что они мне позвонят. Мы провели дружескую беседу, и директор клуба спросил меня, могу ли я прийти в субботу на первую игру, чтобы посмотреть, как идут дела. Я предложил им помощь, но не ожидал, что это случится так скоро. Действительно не мог в это поверить», — поделился эмоциями новый сотрудник клуба в интервью.

Первый рабочий день

Официальный рабочий день начался у Андрея Павловича в субботу, футбольным матчем «Бежании» и «Дединье». Клуб Павловича одержал победу со счётом 2:1. Сразу же после игры аналитик составил подробный отчёт, поделившись наблюдениями с руководителями клуба и тренерским штабом. Прочитав его сводку, они были настолько впечатлены, что попросили Андрея составить отчёт и по следующей игре, но уже молодёжной команды.

Андрей Павлович имеет медицинское образование, но не исключает, что будет работать не по профессии. «Если бы такой шанс появился, я бы хотел сделать карьеру футбольного аналитика. Об этом я давно мечтал. В настоящее время клуб мне не платит, но я делаю это, потому что люблю команду», — заявил клубный аналитик в недавнем интервью.