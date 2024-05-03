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Рахимов: придёт момент, когда нужно будет расставаться с Даку, но не нужно торопить

Рахимов: придёт момент, когда нужно будет расставаться с Даку, но не нужно торопить
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Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего команды Мирлинда Даку. В СМИ появляется информация об интересе к Даку от ведущих клубов Российской Премьер-Лиги.

«Он об этом не думает и не говорит об этом. Мы с ним вели эту беседу, и я ему сказал, что он не должен на этом зацикливаться, его задача выполнять свою работу, расти. У него есть ещё запас прочности, а время покажет. Придёт момент, когда нужно будет расставаться, но не нужно эти моменты торопить. Ты должен сначала стать стабильным игроком, показывать определённый хороший уровень, чтобы в тебе были заинтересованы», — приводит слова Рахимова официальный сайт «Рубина».

В текущем сезоне чемпионата России 26-летний Мирлинд Даку провёл 24 матча, в которых забил семь мячей и оформил четыре результативные передачи.

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