«Мы не забыли, что первым чемпионом Европы был СССР». Интервью с Черчесовым

Станислав Черчесов побывал в гостях у Ильи Казакова в эфире телеканала «Россия 24» и рассказал немало интересного.

О становлении сборной

Проблемной сборная не была с первого дня. Я не люблю это слово. Надо было разобраться в команде, и разобраться в себе, чтобы привыкнуть к профессии тренера сборной. Тренер клуба и сборной это разные вещи. Нужно было это понять. Анализ каждого игрока, каждого вызова, каждого матча, каждой тренировки. Мы делаем анализируем постоянно. Сегодня сидели три часа, кстати, обсуждали. Сборная играет раскрепощённо, потому что мы требуем от игроков только то, что они умеют.

Не могу сказать дату, когда наш механизм стал отлажен, всё шло эволюционно. Каждый сбор будет ставить новые вопросы перед нами, главное грамотно на них отвечать. Мы спокойны перед каждой игрой, но у нас есть азарт. Мы не играем под фонограмму, каждая игра — премьера. Есть правильное напряжение, которое позволяет футболистам грамотно себя проявлять. Спасибо тем актёрам, которые выполняют свои роли на поле. Как бы я не рисовал, но на поле они играют.

6 сборных, которые уже вышли на Евро-2020 Там пока нет чемпионов мира и чемпионов Европы.

О матче с Бельгией

Бельгия — первая команда в рейтинге, и мы это понимаем, до игры есть месяц. Наш опыт показывает, что спокойно надо пропускать мимо себя литературу и всё, что пишут. Есть турнирная таблица, есть спортивный азарт и есть проигрыш Бельгии в прошлом матче. Чисто по-спортивному хочется правильно сыграть и добиться результата. Нет никаких опасений, есть соперник, к этой команде надо правильно подойти. Главное, чтобы у нас все были здоровы.

Ажиотаж есть и будет, что нас не может не радовать. Эта игра будет лакмусовой бумажкой. У нас был хорошие соперники до этого, но Бельгия — это другой уровень. После большого перерыва с первой игры против них хочется сравнить себя и сделать правильные выводы. Это даст нам пищу для размышления, потому что такие соперники нас будут ждать на чемпионате Европы. Кстати, первая игра была с ними в марте, это не очень удобно для нас, потому что мы только начинаем чемпионат. Это был не очень удобный физиологический момент.

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Подход к травмированным

Мы ситуативно смотрим на состояние каждого игрока и их травмы. Если мы видим, что игрок может усугубить травму или состояние 50 на 50, то лишний раз не выпустим. Мы отслеживаем каждого и всегда даём проявить себя.

Баринов был готов, поэтому играл с Шотландией. Если бы не был готов, не играл бы. Во второй игре мы видели, что у него есть проблемы с голеностопом. У нас есть врачи, которые помогают. Они всегда сравнивают риски, и он мог играть, но ушёл бы с поля. С Шотландией он играл с первых минут, дебютировал в основе. Парочку минут налаживал контакт с Оздоевым, а потом они вели игру и ни у кого не возникло вопросов по их игре. Главное, чтобы он развивался. Шотландию мы ещё не разбирали, но ему нужно обратить внимание на некоторые моменты. Они повторяются от игры к игре. У него некоторые моменты зафиксированы в голове, и это надо менять. На нашем уровне это важно.

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О Дзюбе и «Интере» и спаде Чалова

Когда дети выводили сборную на Шотландию, то из тепла они вышли на улицу. Им стало холодно. Поэтому наши футболисты отдали им кофты. Это один из характерных моментов и штрихов нашей сборной. Это никто не готовил, но хотелось бы, чтобы это оценили.

Что касается Дзюбы и слухов про «Интер», то если бы ему было 18 лет, я бы ему советовал. А сейчас он взрослый человек, семьянин, капитан сборной. Всё полезно, если он сам уверен в своём выборе. Хотелось бы, чтобы Дзюба и «Зенит» спокойно сели и всё решили в одну или другую сторону, чтобы наш капитан был спокоен и готовился к Евро.

Что касается Чалова, то я могу назвать три версии его возможного спада в игре, из которых надо выбрать. Первое — его не вызывают в основную сборную, это разочарование. Второе — не отпустили в Англию. Третье — фактор второго сезона. А ещё же могут быть — мало ли влюбился? Не надо на него давить. Хорошо, что он забил за молодёжную сборную. Дайте спокойно ему развиваться. Не надо ни на кого давить в этой ситуации. Дзюбы в сборной не было, теперь он здесь. Ситуация решилась сама собой. Как говорят, настоящий мужчина должен иметь кабардинского скакуна, дагестанскую саблю и жену — осетинку. Главный тренер из этих трёх должен иметь только жену-осетинку. Саблей не надо махать, лучше скальпелем обойтись. А на кабардинском скакуне от вопросов не ускакать. Наша задача чётко знать, что делать.

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О Тедеско в «Спартаке»

Я не знаком с Тедеско. Даже не слышал его слова обо мне, спасибо, обязательно прочитаю. Говоря о совмещении, видите, как всё сложилось. Значит, я правильно сказал, что о совмещении никто не думает. Оставьте в покое клуб, не беспокойте людей. Есть главный тренер «Спартака», которому мы пожелаем удачи, побед клубу и подготовки футболистов для сборной.

Что бы я пожелал иностранному тренеру «Спартака»? Это сложно. Давайте вспомним Гуллита, тренировавшего «Терек». Когда я пришёл после него, чувствовал себя как дома, потому что родился в 100 километрах оттуда. Мне ничего не надо было объяснять. А Гуллиту тяжело было объяснить, что такое Кавказ, а ведь там ходили автоматчики. Для меня это было, как будто игрушки в детском саду, а для него — оружие. Советов здесь давать нельзя. Во что человек верит, в том он и должен убеждать. Думаю, что тренер «Спартака» — молодой парень разберётся и без нас. А если попросить совета, мы всегда готовы помочь.

Большое интервью с Тедеско. О работе в газете, Цорне, лайках и ДНК «Спартака» А ещё о том, почему он больше не пойдёт на фанатский сектор.

О новых именах в сборной и задачи выиграть Евро

Понятно, что абонементов в сборной ни у кого нет. Лунёв чувствует себя комфортно в сборной. Мы видим, что это наш футболист, который хорошо играл в команде, но и не закрываем глаза на то, как развиваются другие. Мы не хотим делать резких движений, верим во всех футболистов.

У нас появились новые имена в сборной: Соболев, Чистяков, жаль, Жемалетдинов получил травму. Не могу сказать, что они тушевались, но чувствовали себя пока не до конца в своей тарелке. Мы пока не делаем никаких выводов, будем отслеживать и делать команду. Часто читаю о том, что мы должны выиграть чемпионат Европы. Должны и хотим — разные вещи, вот мы должны хотеть. Должны выиграть Голландия, Германия, Франция и так далее. Кубок один, любая команда будет бороться. Одни должны из-за статуса и уровня команды, а наша задача — хотеть, не просто на словах, но и на деле. Мы не забываем, что первыми чемпионом Европы был Советский Союз. Как говорил Бесков, труд даром не пропадает.