Хет-трик судьи Мешкова – три пенальти в Туле. Джанаев два потащил!

Этот тур РПЛ богат на пенальти. В субботу в Петербурге в матче «Зенит» – «Ростов» московский арбитр Сергей Карасёв три раза указывал на «точку» и предложил перебить один из одиннадцатиметровых, а сегодня в игре «Арсенал» – «Сочи» своеобразный судейский хет-трик сделал Виталий Мешков из Дмитрова. Благодаря ему героем встречи в Туле стал голкипер сборной России Сослан Джанаев.

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Болельщикам «Сочи» вряд ли понравится работа Мешкова, но, кажется, что во всех трёх эпизодах он разобрался верно. К тому же на помощь судье приходила работавшая на матче система VAR. На исходе трети игры полузащитник «Арсенала» Александр Ломовицкий ворвался в штрафную гостей и получил по правой ноге от защитника сборной России Фёдора Кудряшова. К мячу подошёл Евгений Луценко. Нападающий «Арсенала» пробил в правый от себя угол, а Джанаев в эффектном прыжке отбил мяч.

Второй пенальти был назначен перед перерывом. Его опять заработал Ломовицкий, с которым не справился Мостовой. Очень сложное единоборство! Падая, игрок «Сочи» всё-таки завалил арендованного спартаковца. Любопытно, что после этого заработал жёлтую карточку Кудряшов, повздоривший с Робертом Бауэром. На сей раз одиннадцатиметровый исполнил сам Ломовицкий, перехитривший Джанаева: он тоже пробил правее центра, а голкипер не угадал угол.

Третий пенальти стал результатом единоборства Дмитрия Комбарова с Кристианом Нобоа и Кудряшовым. Защитник туляков попал под давление с двух сторон и получил по лицу. Ломовицкому выпал хороший шанс оформить дубль с «точки». Теперь он ударил в левый от себя угол, но Джанаев совершил просто невероятный сейв!

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Кудряшову повезло избежать предупреждений в эпизодах с пенальти, тем не менее он всё равно заработал две карточки. Ударил Ломовицкого сзади по ногам, когда совершенно не стоило этого делать. Крайне неудачный матч для Фёдора. Видимо, не успел отойти от выступления за сборную России. Удивительно, что «Сочи», несмотря на три пенальти и игру вдесятером, сохранил ничью.

Добавим, что Сослан Джанаев отражает пенальти второй тур подряд. В предыдущей игре он отбил удар нападающего «Крыльев Советов» Александра Соболева.