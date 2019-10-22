Хулиганы прервали матч юношеской Лиги УЕФА. Пострадали болельщики

Игра 3-го тура юношеской Лиги УЕФА между «Олимпиакосом» и «Баварией» в Греции едва не была сорвана хулиганами. В концовке матча около семидесяти радикально настроенных фанатов хозяев устроили провокацию. Некоторые выбежали на футбольное поле, а остальная часть группы, защищённая шлемами и вооруженная битами и ракетницами, побежала вдоль скамеек запасных. Выкрикивая оскорбления в адрес «Баварии», греки атаковали болельщиков гостей. Фотографии подтверждают, что немцам очень серьёзно досталось, их лица и одежда были в крови. Сообщается о как минимум четырёх пострадавших, которых доставили в больницу.

Полиция пока никого не арестовала. По предварительной информации, агрессивно настроенные фанаты приехали примерно на сорока мотоциклах и попали на стадион через дверь, ведущую к парковке. Таким образом им удалось избежать встречи со службой охраны стадиона.

Тем не менее, когда нападавшие ретировались, судья принял решение доиграть оставшиеся три минуты. Игроки обеих команд просто обменивались передачами, дожидаясь финального свистка. «Бавария» одержала лёгкую победу 4:0 и возглавляет группу с семью очками. «Олимпиакос» замыкает таблицу с одним очком. По четыре балла у «Тоттенхэма» и «Црвены Звезды», причём англичане в те же минуты победили дома с фантастическим счётом 9:2.

«Тоттенхэм» забил девять голов «Црвене Звезде» в Юношеской лиге УЕФА

Сегодня в Лиге чемпионов играют также первые команды «Олимпиакоса» и «Баварии».